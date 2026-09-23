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Честита есен!

Честита есен!

23 Септември, 2026 03:05 887 7

  • есен-
  • нимх-
  • астрономическа есен

Кога настъпва есенното равноденствие

Честита есен! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
  • На 23 септември в 03:05 ч. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в Северното полукълбо.
  • В София денят продължава 12 часа и 7 минути – Слънцето изгрява в 07:15 ч. и залязва в 19:22 ч., като след равноденствието продължителността на деня постепенно намалява.
  • Есента обхваща септември, октомври и ноември и е преходен сезон, при който началото може да донесе необичайно топло време („циганско лято“), а към края температурите обичайно се понижават.

На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен, съобщава Марияна Попова - синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирана от БТА.

Слънцето в София изгрява в 7 часа и 15 минути и залязва в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната е във фаза три дни преди пълнолуние.

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, когато Слънцето преминава през т.нар. есенна равноденствена точка, около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо. В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, а март, април и май – в Южното полукълбо.

Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури в началото му (т.нар. циганско лято) и умерени до по-ниски температури към края на сезона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Саудитска Арабия възстанови петролопровода „Изток-Запад“
    По трасето минават 5% от световните доставки на суров петрол.
    Аре гледай сега цената на дизела как пада... Още утре е с 50 цента надолу.

    Коментиран от #4, #5, #6

    03:29 23.09.2026

  • 3 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    За това има сезони, като на Сатурн, на другите планети няма сезони.

    03:38 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 редник

    0 1 Отговор
    / Есенни са месеците септември, октомври и ноември.../

    А дали е така? 22 дни от септември са лято, около 20 дни от декември са есен...

    Ясно е, че трябва нов календар.

    06:18 23.09.2026

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