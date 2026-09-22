Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Гадзета дело Спорт“: Български талант има шанс да пробие в първия отбор на Милан

„Гадзета дело Спорт“: Български талант има шанс да пробие в първия отбор на Милан

22 Септември, 2026 21:50 503 0

  • валери владимиров-
  • милан-
  • рубен аморим-
  • milan futuro-
  • гадзета дело спорт-
  • паоло малдини-
  • български футболисти-
  • български таланти-
  • италиански футбол-
  • серия а-
  • лига европа-
  • футболни новини

Валери Владимиров притежава необходимите качества

„Гадзета дело Спорт“: Български талант има шанс да пробие в първия отбор на Милан - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският защитник на Милан Валери Владимиров притежава необходимите качества, талант и потенциал, за да се наложи в първия състав на „росонерите“. Според анализ на авторитетното италианско издание „Гадзета дело Спорт“ обаче младият футболист ще трябва да прояви търпение и да продължи да работи усилено.

Владимиров е роден през 2008 година, висок е 190 сантиметра и все още няма опит в професионалния мъжки футбол. Като едно от основните му качества италианското издание посочва представянето му в открито пространство. Именно неговите способности са направили впечатление и на новия наставник на Милан Рубен Аморим.

Португалският специалист вече даде да се разбере, че възнамерява постепенно да интегрира младите футболисти в първия състав, като подчерта, че развитието им изисква време.

В момента Владимиров се движи между първия и втория тим на клуба. За Milan Futuro българинът вече се утвърждава като важна фигура в центъра на отбраната, като до момента е записал четири мача.

Според „Гадзета дело Спорт“ развитието на защитника протича постепенно, без да се създава излишно напрежение около него. Изданието допуска, че при добро представяне Владимиров може да получи възможност за дебют и в Лига Европа, където да направи първите си стъпки на по-голямата европейска сцена.

Любопитен факт е, че младият българин вече е научил италиански благодарение на своите приятели. За свой футболен идол той посочва легендарния защитник на Милан Паоло Малдини.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове