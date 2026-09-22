„Гадзета дело Спорт“: Български талант има шанс да пробие в първия отбор на Милан

Българският защитник на Милан Валери Владимиров притежава необходимите качества, талант и потенциал, за да се наложи в първия състав на „росонерите“. Според анализ на авторитетното италианско издание „Гадзета дело Спорт“ обаче младият футболист ще трябва да прояви търпение и да продължи да работи усилено.

Владимиров е роден през 2008 година, висок е 190 сантиметра и все още няма опит в професионалния мъжки футбол. Като едно от основните му качества италианското издание посочва представянето му в открито пространство. Именно неговите способности са направили впечатление и на новия наставник на Милан Рубен Аморим.

Португалският специалист вече даде да се разбере, че възнамерява постепенно да интегрира младите футболисти в първия състав, като подчерта, че развитието им изисква време.

В момента Владимиров се движи между първия и втория тим на клуба. За Milan Futuro българинът вече се утвърждава като важна фигура в центъра на отбраната, като до момента е записал четири мача.

Според „Гадзета дело Спорт“ развитието на защитника протича постепенно, без да се създава излишно напрежение около него. Изданието допуска, че при добро представяне Владимиров може да получи възможност за дебют и в Лига Европа, където да направи първите си стъпки на по-голямата европейска сцена.

Любопитен факт е, че младият българин вече е научил италиански благодарение на своите приятели. За свой футболен идол той посочва легендарния защитник на Милан Паоло Малдини.