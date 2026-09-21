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Тръмп: Русия е загубила контрол върху производството на дизел заради войната

Тръмп: Русия е загубила контрол върху производството на дизел заради войната

21 Септември, 2026 16:55 1 100 83

  • русия-
  • сащ-
  • дизел-
  • война-
  • производство

Украинските удари са намалили или прекъснали работата на три от шестте най-големи руски рафинерии за дизел, според данни, цитирани от „Ройтерс“

Тръмп: Русия е загубила контрол върху производството на дизел заради войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е „загубила контрол“ върху производството на дизелово гориво заради войната в Украйна и украинските атаки срещу петролните рафинерии. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social, предава News.bg.

„Русия, за съжаление, загуби контрол върху своята индустрия за производство на дизелово гориво заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии, произвеждащи дизел, бяха взривени и поне временно извадени от строя“, написа Тръмп.

Американският президент отново призова за прекратяване на войната. Той заяви, че „тази нелепа и безкрайна война“ трябва да приключи и посочи, че според него всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Тези данни за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени.

Изявлението идва на фона на сериозни сътресения на руския пазар на горива. Украйна засили ударите с дронове срещу руската петролна инфраструктура, а част от големите рафинерии намалиха производството или временно спряха работа. Русия от своя страна ограничи износа на горива, за да защити вътрешните доставки.

Според данни, цитирани от „Ройтерс“, през септември три от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел са намалили значително производството или са го прекратили. Шестте предприятия заедно осигуряват приблизително половината от дизеловото производство на страната.

Проблемите с дизела са част от по-широк натиск върху световните пазари на горива. Русия традиционно е сред големите износители на дизел, а ограниченията върху доставките ѝ допълнително свиват международното предлагане. Според анализ на „Ройтерс“ световният пазар на дизел остава силно ограничен, като запасите са на исторически ниски нива.

Тръмп вече неколкократно е призовавал украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии. Според Axios американският президент е свързал атаките с поскъпването на дизела на световните пазари.

Темата се очаква да бъде сред въпросите в разговорите между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк. Украйна е заявявала готовност да спре ударите по енергийната инфраструктура, ако Русия направи същото, но Киев настоява за гаранции, че Москва ще спази подобно споразумение.

В САЩ дизелът също поскъпна рязко. Според актуални пазарни данни цените са надхвърлили 6 долара за галон, като анализаторите свързват недостига не само с войната в Украйна, но и с прекъсванията на доставките и конфликта в Близкия изток.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тов. ЧЛЕНИН

    11 11 Отговор
    Аааа Ета неваzможна

    Коментиран от #30

    16:56 21.09.2026

  • 2 Чичо

    32 8 Отговор
    Дончо,не се притеснявай за Русия,Путин е по хитър от теб.

    Коментиран от #9, #39, #48

    16:57 21.09.2026

  • 3 Путин

    9 9 Отговор
    Сорос ми каза да съм см 0 тан и да стана многоходов в Украйна.

    Коментиран от #33

    16:59 21.09.2026

  • 4 Вова

    13 4 Отговор
    Дончо,кажи си бе!Заради Зеленски!

    16:59 21.09.2026

  • 5 Ивка Бейбе

    9 2 Отговор
    Дубре, Дони!😍😘

    16:59 21.09.2026

  • 6 Путин

    8 2 Отговор
    Сорос ми каза да съм см 0 тан и да стана многоходов в Украйна.

    Коментиран от #35

    16:59 21.09.2026

  • 7 здрасти

    19 2 Отговор
    Абе колко беше галона дизел в САЩ преди войната с Иран? Да видим зали Зеленски е виновен, или Тръмп.

    Коментиран от #12, #17

    16:59 21.09.2026

  • 8 САЩ да почва

    13 2 Отговор
    Да произвежда и да продава тогава на левче. Кво чака а?

    17:00 21.09.2026

  • 9 Хитър

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо":

    и нагъл!

    17:00 21.09.2026

  • 10 Путин

    9 9 Отговор
    Стигнахме Киев, обкръжихме го и аха да свърши войната, Сорос ми звънна и ми каза да съм бав н0 ра3 виващ и многоходов.

    Коментиран от #75

    17:01 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зеленски

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "здрасти":

    заради щото спряха вноса от Русия!

    17:01 21.09.2026

  • 13 Ами не слуша зеленият пръъъдляк

    6 6 Отговор
    Тръмп вече неколкократно е призовавал украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии.

    Коментиран от #19

    17:01 21.09.2026

  • 14 Те Русия

    9 6 Отговор
    и да си възстановят производството вие пак няма да имате дизел 🤣

    17:02 21.09.2026

  • 15 Резултат

    5 2 Отговор
    Първо отрязват клиентите от вън и тогава кой губи?

    17:02 21.09.2026

  • 16 А новата Волга

    4 3 Отговор
    върви само с един пръст!

    17:02 21.09.2026

  • 17 Здрасти

    10 12 Отговор

    До коментар #7 от "здрасти":

    Къде има опашки за бензин?В Щатите или в Русия,а?

    Коментиран от #42, #50

    17:03 21.09.2026

  • 18 Без дизели

    3 6 Отговор
    Само зелена икономика урсулска

    17:03 21.09.2026

  • 19 Зеленски

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ами не слуша зеленият пръъъдляк":

    Местя.

    17:03 21.09.2026

  • 20 Васил

    7 9 Отговор
    Нормално за рашистката кочина.

    17:04 21.09.2026

  • 21 Няма дизел за САЩ

    10 5 Отговор
    Точка!

    17:04 21.09.2026

  • 22 Няма дизел за САЩ

    5 4 Отговор
    Точка!

    17:04 21.09.2026

  • 23 Вова

    4 2 Отговор
    Минахме на китайски електрички!

    17:04 21.09.2026

  • 24 Примати

    8 17 Отговор
    Новини от фронта. Украйна успешно завърши втора фаза на операция Вивалди. По време на тея за първи път в историята на човечеството , въздушен дрон премина през отбранителните линии на съперника и декантират робот. Роботът изненада руските отбранителни линии от към тила и нанесе страховити загуби на държавата нашественик. По време на тази фаза от операция вивалди бяха неокупирани нови 40 квадратни километра. Тази контраофанзива е последствие на вече стотиците удари по стратегически обекти в самата Русия…Украйна ще спечели войната

    Коментиран от #29

    17:05 21.09.2026

  • 25 Акциза е повече от самата цена

    4 6 Отговор
    на дизела. Кой губи повече се пита в задачата ? Европа или Русия ? А?

    Коментиран от #28

    17:07 21.09.2026

  • 26 Много се загрижил.

    8 5 Отговор
    Дони, ти руснаците не ги мисли, те за тях си нафта си имат. И кой се надява да я споделят с тебе ?!?! Я кажи как ще се оправиш в Близкия изток.

    17:07 21.09.2026

  • 27 Путин

    6 2 Отговор
    Дреме ми за дизела!След мобилизациятя,опашки няма да има!

    Коментиран от #73

    17:07 21.09.2026

  • 28 Кънчев

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Акциза е повече от самата цена":

    Въпрос за един милион?

    Коментиран от #36

    17:08 21.09.2026

  • 29 Направо си преминал пич

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Примати":

    Всички възможни отбранителни линии

    Коментиран от #58

    17:08 21.09.2026

  • 30 ох, горкия дядо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    дядо Дончо се притесни, че руснаците не се предават ...
    и реши са изкара някой пробит долар от борсиви спекулации..

    17:09 21.09.2026

  • 31 гост

    6 4 Отговор
    Позната работи в американска фирма, 10 долара е галон дизел

    Коментиран от #37, #47

    17:09 21.09.2026

  • 32 Соваж бейби

    4 5 Отговор
    Значи до сега САЩ, Европа и Русия са лъгали заедно ,на практика няма санкции а вдигат цените изкуствено и лъжат че било заради санкциине предложени от Зеленски ,до тук добре но не ми ясно само къде са парите възможно ли е да лъжат за критичната ситуация или са крали с пълни шепи всички?. Дони запали още една в Иран с Израел и изтърва от наблюдение зеления ,пари и оръжие не се праща за Украйна и украинците като талибаните сами на своя глава са атакували петролните рафинерии на Русия. Аз така го разбирам и Данчо сега ще дърпа ушите на зеления .

    17:09 21.09.2026

  • 33 Такъв си

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    само че си напиши своя ник..

    17:10 21.09.2026

  • 34 Тръмп

    8 9 Отговор
    Русия е книжна кочина без бензин!

    17:10 21.09.2026

  • 35 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    мести

    17:10 21.09.2026

  • 36 Литър дизел с акциз

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кънчев":

    струва колкото кубик вода без акциз. Кое е скъпото и кое евтиното се пита и кой прави свръхпечалби? Ето ти още един въпрос за един милион колега ?

    Коментиран от #38

    17:12 21.09.2026

  • 37 На пазара

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    ли я видя?

    17:12 21.09.2026

  • 38 Едното

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Литър дизел с акциз":

    е литър,другото 1000 !

    Коментиран от #46

    17:13 21.09.2026

  • 39 Хи хи хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо":

    ако беше хитър нямаше да скочи в капана Украйна

    17:13 21.09.2026

  • 40 ШЕКСПИР

    3 3 Отговор
    Бай Дончо на теб и цял свят ти спряха петрола от Иран и хусите скоро дизела 10 евро в ЕС !!!!

    17:14 21.09.2026

  • 41 А ДОНИ

    3 4 Отговор
    Загуби контрола над Иран.

    17:15 21.09.2026

  • 42 здрасти

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Здрасти":

    Викаш Тремп се загрижил за опашките за бензин в РФ? Не ли?

    17:15 21.09.2026

  • 43 САЩ е кочина!

    4 4 Отговор
    Споразумението за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл на американската инвестиционна компания Carlyle е „изгубено“ в бюрокрация между американските агенции от почти 10 месеца, в очакване на окончателно одобрение от администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на източници.
    Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. „Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието.

    17:15 21.09.2026

  • 44 Атина Палада

    4 7 Отговор
    Все повече започва да си проличава,че Тръмп и Путин играят комбина..Въжето около врата на старата баба Европа все повече се затяга..

    Коментиран от #51, #70

    17:16 21.09.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 7 Отговор
    Краваря квичи, че Русия забрани износа на дизел до възстановяване на рафинериите, сега произвеждат за тях си, а краваря внася 70% от дизела от Русия и сега и те го окъсаха.

    17:17 21.09.2026

  • 46 И кое е по евтино

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Едното":

    като добив и логистика ? А? хахахаха ...

    17:17 21.09.2026

  • 47 Ол1гоффрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Източник?

    17:17 21.09.2026

  • 48 Чичак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чичо":

    от коя копанка на кое село си

    17:17 21.09.2026

  • 49 Дарвин

    0 3 Отговор
    Моля освидетелстване господина. Той е болен а не виновен

    17:18 21.09.2026

  • 50 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Здрасти":

    Там където е евтино има опашки,там където е скъпо- няма!

    Коментиран от #56

    17:18 21.09.2026

  • 51 Ало,алоооо

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Лаборантката що не си намериш друга работа??

    17:18 21.09.2026

  • 52 Сакции до дупка!

    3 2 Отговор
    На 17 септември президентът Владимир Путин подписа указ, с който руските юридически лица на френската верига хранителни магазини Auchan, строителния търговец Lemana PRO (бивш Leroy Merlin), френския логистичен оператор FM Logistic и най-големият производител на храни и напитки в света, швейцарската компания Nestlé, се прехвърлят под временно управление на L.E.V. Management. Компанията получи 100% от акциите на дружествата в уставния капитал, както и 100% от акциите на Nestlé Russia LLC.

    Коментиран от #67

    17:19 21.09.2026

  • 53 На нас и дизел

    1 2 Отговор
    Не ни трябва. За кво ни е?

    17:21 21.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Коста

    2 5 Отговор
    Лицемерието на перчема е безгранично! Въоръжаваш до зъби уккропитека, а от друга страна го упрекваш, че унищожава жизненоважни за противника си съоръжения?!? Не знам как да се нарече това?

    17:26 21.09.2026

  • 56 там където няма дизел

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    има опашки

    Коментиран от #60, #64

    17:26 21.09.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    6 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:28 21.09.2026

  • 58 И нападателните е преминал

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Направо си преминал пич":

    И като видля роботът вода, се сетил, че е стигал до Владивосток.

    17:29 21.09.2026

  • 59 Обикновен човек

    4 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #68

    17:31 21.09.2026

  • 60 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "там където няма дизел":

    Там където няма дадена стока ,не се чака! Ти така ли правиш? Влизаш в магазин,питаш за даден продукт,отговарят ти,че нямат и ти заставаш пред вратата и чакаш ; ))) ха ха ха

    Коментиран от #66

    17:31 21.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Айде сетихме се

    4 0 Отговор
    Всекидневно горят
    НПЗта ...

    Тръмп сега разбрал
    Че Има проблем с горивата в
    Руския Кенеф.

    Ха ха ха ха ха ха

    17:32 21.09.2026

  • 63 Ами

    3 2 Отговор
    Истината е Русия спря износа на петролни продукти,
    а САЩ бяха основният им купувач.
    Май скоро директора на ЦРУ пак ще ходи в Москва :)

    Коментиран от #74

    17:33 21.09.2026

  • 64 Там където

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "там където няма дизел":

    народа е беден и да има дизел, няма опашки!

    17:33 21.09.2026

  • 65 Туск

    0 1 Отговор
    Аз пък потвърждам, че според довереното ми от украинските служби, са 27 000 на месец, а не 25 000 - и то само от украинска страна.
    Тъмп пак са го подвели, а медиите не слушат и не четат изявленията ми!

    "..Тръмп.. според него всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Тези данни за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени."

    17:33 21.09.2026

  • 66 малък си

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    1990 се чакаше по 24 до 36 часа на бензиностанцията докато ти дойде реда да сипеш заветните 20 литра според купона който са ти отпуснали. Много нови семейства се зародиха на тези опашки.

    17:33 21.09.2026

  • 67 200 МИЛИАРДА

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Сакции до дупка!":

    Замразени Руски Активи
    Путин няма да ги види

    Отиват за Украйна.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    Руски пари
    Ще купуват Оръжия
    С които да БОМБЯТ МУСКАЛАБАД.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    17:35 21.09.2026

  • 68 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #59 от "Обикновен човек":

    И благодариш,че си под полата на Урсула и дишаш чист въздух ха ха ха ха

    17:35 21.09.2026

  • 69 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    5 1 Отговор
    Бай Тръмп руския агент ще спасява пак пУТИНЧО от пердаха който му хвърля Украйна, ама и той не може да го спаси вече. Българските русофили посмърчат жално за пУТИНЧО жалкия джуджак.

    17:36 21.09.2026

  • 70 ПУСНИ И ГЛЕДАЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    ФИЛМА

    СЪРДИТИ СТАРЧЕТА

    БРЕ ИЗДУХАНЯК.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    17:36 21.09.2026

  • 71 Експерт

    4 0 Отговор
    В най-добрите времена Русия е имала 8% от световното производство на петрол и горива!Заедно с Иран-10 !

    Коментиран от #77

    17:37 21.09.2026

  • 72 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Е загубиха войната. Да се изтеглят рашите.

    17:39 21.09.2026

  • 73 Да В Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Путин":

    Няма Безработица.
    Пращят ги на Фронта.

    Там където има нужда все пак
    от
    Работна Ръка

    Вкарват Индийски Работяги
    Узбеки Таджики.

    17:40 21.09.2026

  • 74 Кадилак

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    с руски дизел???

    17:40 21.09.2026

  • 75 После Тругнахме

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Към Берлин.
    Свърши ни Бензинът.

    17:42 21.09.2026

  • 76 Руския дизел

    2 1 Отговор
    е за нафтовите печки в Сибир!

    17:43 21.09.2026

  • 77 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Експерт":

    Сега времената са по-лоши и за това Русия добива
    някъде около 12% от петрола на планетата.
    От тия 12% тя изнася около 5-6%.

    Коментиран от #79, #82

    17:43 21.09.2026

  • 78 Мая

    0 0 Отговор
    Всичко е спекула!

    17:44 21.09.2026

  • 79 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    Нещо бъркате другарю!

    17:45 21.09.2026

  • 80 ванс

    1 0 Отговор
    Аман от тъпотиите на тоя примитив!

    17:48 21.09.2026

  • 81 пУтинист

    0 0 Отговор
    МОГА ЛИ ДА ПР1ДНА ЗАЩОТО ИМАМ ДИ@РИЯ

    17:49 21.09.2026

  • 82 Ой ой ой

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!

    17:49 21.09.2026

  • 83 Дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Някой списвач може ли да разбере и напише:Защо евреите днес БОЙКОТИРАТ и не играят на олимпиадата по Шахмат????

    17:50 21.09.2026

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