Тръмп: Русия е загубила контрол върху производството на дизел заради войната

Русия е „загубила контрол“ върху производството на дизелово гориво заради войната в Украйна и украинските атаки срещу петролните рафинерии. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social, предава News.bg.

„Русия, за съжаление, загуби контрол върху своята индустрия за производство на дизелово гориво заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии, произвеждащи дизел, бяха взривени и поне временно извадени от строя“, написа Тръмп.

Американският президент отново призова за прекратяване на войната. Той заяви, че „тази нелепа и безкрайна война“ трябва да приключи и посочи, че според него всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Тези данни за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени.

Изявлението идва на фона на сериозни сътресения на руския пазар на горива. Украйна засили ударите с дронове срещу руската петролна инфраструктура, а част от големите рафинерии намалиха производството или временно спряха работа. Русия от своя страна ограничи износа на горива, за да защити вътрешните доставки.

Според данни, цитирани от „Ройтерс“, през септември три от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел са намалили значително производството или са го прекратили. Шестте предприятия заедно осигуряват приблизително половината от дизеловото производство на страната.

Проблемите с дизела са част от по-широк натиск върху световните пазари на горива. Русия традиционно е сред големите износители на дизел, а ограниченията върху доставките ѝ допълнително свиват международното предлагане. Според анализ на „Ройтерс“ световният пазар на дизел остава силно ограничен, като запасите са на исторически ниски нива.

Тръмп вече неколкократно е призовавал украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии. Според Axios американският президент е свързал атаките с поскъпването на дизела на световните пазари.

Темата се очаква да бъде сред въпросите в разговорите между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк. Украйна е заявявала готовност да спре ударите по енергийната инфраструктура, ако Русия направи същото, но Киев настоява за гаранции, че Москва ще спази подобно споразумение.

В САЩ дизелът също поскъпна рязко. Според актуални пазарни данни цените са надхвърлили 6 долара за галон, като анализаторите свързват недостига не само с войната в Украйна, но и с прекъсванията на доставките и конфликта в Близкия изток.