Тръмп: Русия е загубила контрол върху производството на дизел заради войната

Русия е „загубила контрол“ върху производството на дизелово гориво заради войната в Украйна и украинските атаки срещу петролните рафинерии. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social, предава News.bg.
„Русия, за съжаление, загуби контрол върху своята индустрия за производство на дизелово гориво заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии, произвеждащи дизел, бяха взривени и поне временно извадени от строя“, написа Тръмп.
Американският президент отново призова за прекратяване на войната. Той заяви, че „тази нелепа и безкрайна война“ трябва да приключи и посочи, че според него всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Тези данни за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени.
Изявлението идва на фона на сериозни сътресения на руския пазар на горива. Украйна засили ударите с дронове срещу руската петролна инфраструктура, а част от големите рафинерии намалиха производството или временно спряха работа. Русия от своя страна ограничи износа на горива, за да защити вътрешните доставки.
Според данни, цитирани от „Ройтерс“, през септември три от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел са намалили значително производството или са го прекратили. Шестте предприятия заедно осигуряват приблизително половината от дизеловото производство на страната.
Проблемите с дизела са част от по-широк натиск върху световните пазари на горива. Русия традиционно е сред големите износители на дизел, а ограниченията върху доставките ѝ допълнително свиват международното предлагане. Според анализ на „Ройтерс“ световният пазар на дизел остава силно ограничен, като запасите са на исторически ниски нива.
Тръмп вече неколкократно е призовавал украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии. Според Axios американският президент е свързал атаките с поскъпването на дизела на световните пазари.
Темата се очаква да бъде сред въпросите в разговорите между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк. Украйна е заявявала готовност да спре ударите по енергийната инфраструктура, ако Русия направи същото, но Киев настоява за гаранции, че Москва ще спази подобно споразумение.
В САЩ дизелът също поскъпна рязко. Според актуални пазарни данни цените са надхвърлили 6 долара за галон, като анализаторите свързват недостига не само с войната в Украйна, но и с прекъсванията на доставките и конфликта в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #30
16:56 21.09.2026
2 Чичо
Коментиран от #9, #39, #48
16:57 21.09.2026
3 Путин
Коментиран от #33
16:59 21.09.2026
4 Вова
16:59 21.09.2026
5 Ивка Бейбе
16:59 21.09.2026
6 Путин
Коментиран от #35
16:59 21.09.2026
7 здрасти
Коментиран от #12, #17
16:59 21.09.2026
8 САЩ да почва
17:00 21.09.2026
9 Хитър
До коментар #2 от "Чичо":и нагъл!
17:00 21.09.2026
10 Путин
Коментиран от #75
17:01 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зеленски
До коментар #7 от "здрасти":заради щото спряха вноса от Русия!
17:01 21.09.2026
13 Ами не слуша зеленият пръъъдляк
Коментиран от #19
17:01 21.09.2026
14 Те Русия
17:02 21.09.2026
15 Резултат
17:02 21.09.2026
16 А новата Волга
17:02 21.09.2026
17 Здрасти
До коментар #7 от "здрасти":Къде има опашки за бензин?В Щатите или в Русия,а?
Коментиран от #42, #50
17:03 21.09.2026
18 Без дизели
17:03 21.09.2026
19 Зеленски
До коментар #13 от "Ами не слуша зеленият пръъъдляк":Местя.
17:03 21.09.2026
20 Васил
17:04 21.09.2026
21 Няма дизел за САЩ
17:04 21.09.2026
22 Няма дизел за САЩ
17:04 21.09.2026
23 Вова
17:04 21.09.2026
24 Примати
Коментиран от #29
17:05 21.09.2026
25 Акциза е повече от самата цена
Коментиран от #28
17:07 21.09.2026
26 Много се загрижил.
17:07 21.09.2026
27 Путин
Коментиран от #73
17:07 21.09.2026
28 Кънчев
До коментар #25 от "Акциза е повече от самата цена":Въпрос за един милион?
Коментиран от #36
17:08 21.09.2026
29 Направо си преминал пич
До коментар #24 от "Примати":Всички възможни отбранителни линии
Коментиран от #58
17:08 21.09.2026
30 ох, горкия дядо
До коментар #1 от "Тов. ЧЛЕНИН":дядо Дончо се притесни, че руснаците не се предават ...
и реши са изкара някой пробит долар от борсиви спекулации..
17:09 21.09.2026
31 гост
Коментиран от #37, #47
17:09 21.09.2026
32 Соваж бейби
17:09 21.09.2026
33 Такъв си
До коментар #3 от "Путин":само че си напиши своя ник..
17:10 21.09.2026
34 Тръмп
17:10 21.09.2026
35 Путин
До коментар #6 от "Путин":мести
17:10 21.09.2026
36 Литър дизел с акциз
До коментар #28 от "Кънчев":струва колкото кубик вода без акциз. Кое е скъпото и кое евтиното се пита и кой прави свръхпечалби? Ето ти още един въпрос за един милион колега ?
Коментиран от #38
17:12 21.09.2026
37 На пазара
До коментар #31 от "гост":ли я видя?
17:12 21.09.2026
38 Едното
До коментар #36 от "Литър дизел с акциз":е литър,другото 1000 !
Коментиран от #46
17:13 21.09.2026
39 Хи хи хи хи
До коментар #2 от "Чичо":ако беше хитър нямаше да скочи в капана Украйна
17:13 21.09.2026
40 ШЕКСПИР
17:14 21.09.2026
41 А ДОНИ
17:15 21.09.2026
42 здрасти
До коментар #17 от "Здрасти":Викаш Тремп се загрижил за опашките за бензин в РФ? Не ли?
17:15 21.09.2026
43 САЩ е кочина!
Според тях напредъкът по сделката е в застой, заседнал в междуведомствен процес, включващ Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ. „Изгубихме нишката на този проблем. Той просто не се движи напред. Лежи си там, линее, чака кой знае какво“, каза един от източниците на изданието.
17:15 21.09.2026
44 Атина Палада
Коментиран от #51, #70
17:16 21.09.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
17:17 21.09.2026
46 И кое е по евтино
До коментар #38 от "Едното":като добив и логистика ? А? хахахаха ...
17:17 21.09.2026
47 Ол1гоффрен,
До коментар #31 от "гост":Източник?
17:17 21.09.2026
48 Чичак
До коментар #2 от "Чичо":от коя копанка на кое село си
17:17 21.09.2026
49 Дарвин
17:18 21.09.2026
50 Атина Палада
До коментар #17 от "Здрасти":Там където е евтино има опашки,там където е скъпо- няма!
Коментиран от #56
17:18 21.09.2026
51 Ало,алоооо
До коментар #44 от "Атина Палада":Лаборантката що не си намериш друга работа??
17:18 21.09.2026
52 Сакции до дупка!
Коментиран от #67
17:19 21.09.2026
53 На нас и дизел
17:21 21.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бай Коста
17:26 21.09.2026
56 там където няма дизел
До коментар #50 от "Атина Палада":има опашки
Коментиран от #60, #64
17:26 21.09.2026
57 Дон Корлеоне
17:28 21.09.2026
58 И нападателните е преминал
До коментар #29 от "Направо си преминал пич":И като видля роботът вода, се сетил, че е стигал до Владивосток.
17:29 21.09.2026
59 Обикновен човек
Коментиран от #68
17:31 21.09.2026
60 Атина Палада
До коментар #56 от "там където няма дизел":Там където няма дадена стока ,не се чака! Ти така ли правиш? Влизаш в магазин,питаш за даден продукт,отговарят ти,че нямат и ти заставаш пред вратата и чакаш ; ))) ха ха ха
Коментиран от #66
17:31 21.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Айде сетихме се
НПЗта ...
Тръмп сега разбрал
Че Има проблем с горивата в
Руския Кенеф.
Ха ха ха ха ха ха
17:32 21.09.2026
63 Ами
а САЩ бяха основният им купувач.
Май скоро директора на ЦРУ пак ще ходи в Москва :)
Коментиран от #74
17:33 21.09.2026
64 Там където
До коментар #56 от "там където няма дизел":народа е беден и да има дизел, няма опашки!
17:33 21.09.2026
65 Туск
Тъмп пак са го подвели, а медиите не слушат и не четат изявленията ми!
"..Тръмп.. според него всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Тези данни за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени."
17:33 21.09.2026
66 малък си
До коментар #60 от "Атина Палада":1990 се чакаше по 24 до 36 часа на бензиностанцията докато ти дойде реда да сипеш заветните 20 литра според купона който са ти отпуснали. Много нови семейства се зародиха на тези опашки.
17:33 21.09.2026
67 200 МИЛИАРДА
До коментар #52 от "Сакции до дупка!":Замразени Руски Активи
Путин няма да ги види
Отиват за Украйна.
Хаха хахаха хахаха хахаха
Руски пари
Ще купуват Оръжия
С които да БОМБЯТ МУСКАЛАБАД.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
17:35 21.09.2026
68 Атина Палада
До коментар #59 от "Обикновен човек":И благодариш,че си под полата на Урсула и дишаш чист въздух ха ха ха ха
17:35 21.09.2026
69 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
17:36 21.09.2026
70 ПУСНИ И ГЛЕДАЙ
До коментар #44 от "Атина Палада":ФИЛМА
СЪРДИТИ СТАРЧЕТА
БРЕ ИЗДУХАНЯК.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
17:36 21.09.2026
71 Експерт
Коментиран от #77
17:37 21.09.2026
72 Хахахаха
17:39 21.09.2026
73 Да В Русия
До коментар #27 от "Путин":Няма Безработица.
Пращят ги на Фронта.
Там където има нужда все пак
от
Работна Ръка
Вкарват Индийски Работяги
Узбеки Таджики.
17:40 21.09.2026
74 Кадилак
До коментар #63 от "Ами":с руски дизел???
17:40 21.09.2026
75 После Тругнахме
До коментар #10 от "Путин":Към Берлин.
Свърши ни Бензинът.
17:42 21.09.2026
76 Руския дизел
17:43 21.09.2026
77 Ами
До коментар #71 от "Експерт":Сега времената са по-лоши и за това Русия добива
някъде около 12% от петрола на планетата.
От тия 12% тя изнася около 5-6%.
Коментиран от #79, #82
17:43 21.09.2026
78 Мая
17:44 21.09.2026
79 Зеленски
До коментар #77 от "Ами":Нещо бъркате другарю!
17:45 21.09.2026
80 ванс
17:48 21.09.2026
81 пУтинист
17:49 21.09.2026
82 Ой ой ой
До коментар #77 от "Ами":Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!
17:49 21.09.2026
83 Дядо дръмпир
17:50 21.09.2026