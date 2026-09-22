Галатасарай набеляза Камавинга за зимната си селекция

Турският гранд Галатасарай планира поредно сериозно попълнение през зимния трансферен прозорец. Според информации в местните медии „лъвовете“ са насочили вниманието си към полузащитника на Реал Мадрид Едуардо Камавинга.

23-годишният французин не е сред неизменните титуляри на „кралския клуб“, което поражда спекулации за евентуално негово напускане. Още през летния трансферен прозорец се появиха информации, че Реал Мадрид може да разгледа оферти за халфа.

Камавинга има договор с испанския гранд до 2029 година, а настоящата му пазарна оценка е около 50 милиона евро. Именно високата цена може да се окаже сериозна пречка пред евентуална сделка.

Галатасарай вече показа амбициите си на трансферния пазар, след като привлече звезди като Виктор Осимен, Лирой Сане и Рафаел Леао. Турският шампион очевидно няма намерение да спира дотук и търси ново голямо име за състава си.