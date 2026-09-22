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Алекс Грозданов: Мислехме твърде много за Полша и това ни попречи срещу Германия

Алекс Грозданов: Мислехме твърде много за Полша и това ни попречи срещу Германия

22 Септември, 2026 22:19 264 11

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Волейболистът на Богданка Люблин говори пред полското издание „Tauronliga.pl“

Алекс Грозданов: Мислехме твърде много за Полша и това ни попречи срещу Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Централният блокировач на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов призна, че тимът е допуснал грешка, като е насочил мислите си прекалено рано към евентуалния четвъртфинал срещу Полша. Волейболистът на Богданка Люблин говори пред полското издание „Tauronliga.pl“ след драматичната загуба от Германия с 2:3.

Според Грозданов българският отбор не е успял да остане достатъчно концентриран върху двубоя с Германия, тъй като вече е мислел за следващия възможен съперник.

„Може би прекалено много се бяхме съсредоточили върху бъдещето, мислейки за мача с Полша на четвъртфиналите. Нямахме търпение за нова среща с този страхотен отбор. Винаги е голямо удоволствие да играеш срещу поляците, а подобен мач е невероятно преживяване“, коментира Грозданов.

Той допълни, че евентуален нов сблъсък с Полша е можел да бъде още по-интересен, тъй като домакините са имали допълнителна мотивация за реванш. България обаче не успя да стигне до четвъртфиналите.

„Болезнено е да загубиш по този начин, особено на собствен терен. Имахме тежка нощ след мача и вероятно следващите няколко дни също ще бъдат трудни“, призна централният блокировач.

Грозданов отдаде заслуженото на германския състав, който успя да осъществи впечатляващ обрат, след като България поведе с 2:0.

„Германия заслужи победата. Те играха невероятно. След като загубиха първите два гейма, успяха да се върнат в мача благодарение на сервиса, силата и емоцията си. Заслужиха да се класират за четвъртфиналите и като цяло играха по-добре от нас“, заяви българският национал.

Въпреки разочарованието от отпадането Грозданов вече гледа към следващото предизвикателство. Той ще се опита да насочи енергията си към клубния сезон и битката за титлата на Полша с екипа на Богданка Люблин.

„За нас остава това неприятно чувство, с което е трудно да се примирим“, каза още Алекс Грозданов.


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  • 5 А защо първите два гейма

    1 0 Отговор
    Не ви пречеше..... А...... БОК/ЛУ/ЦИ...

    22:41 22.09.2026

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  • 10 Стига вече

    0 0 Отговор
    Тъп си като г.з бае ..и треньорът ви и семейство Николови .всички сте тъпи негодни плямпала

    22:45 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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