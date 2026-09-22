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Челси и Арсенал следят талант на Фейенорд, цената му е 30 млн. евро

Челси и Арсенал следят талант на Фейенорд, цената му е 30 млн. евро

22 Септември, 2026 20:26 315 0

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Интересът е към 22-годишния полузащитник Гивай Зехиел

Челси и Арсенал следят талант на Фейенорд, цената му е 30 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонските грандове Челси и Арсенал проявяват сериозен интерес към 22-годишния нидерландски полузащитник на Фейенорд Гивай Зехиел, съобщава Caught Offside.

Според информацията двата английски клуба обмислят възможността да отправят оферти за халфа още по време на януарския трансферен прозорец.

Интерес към Зехиел е имало и през миналото лято, когато френският Лил е предложил около 17 милиона евро за футболиста. Фейенорд обаче категорично е отказал предложението.

Нидерландският клуб е готов да се раздели със своя талант при оферта от поне 30 милиона евро. Представянето на Зехиел през настоящия сезон допълнително повишава интереса към него.

Халфът вече има 8 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е записал 4 асистенции.

Договорът на 22-годишния футболист с Фейенорд е до лятото на 2029 година, което поставя клуба в силна позиция при евентуални преговори.


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