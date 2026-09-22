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Микел Артета се договори за нов контракт с Арсенал при по-добри условия

Микел Артета се договори за нов контракт с Арсенал при по-добри условия

22 Септември, 2026 19:57 354 0

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Преговорите между двете страни са продължили няколко месеца

Микел Артета се договори за нов контракт с Арсенал при по-добри условия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета е постигнал принципна договорка с ръководството на клуба за нов контракт, съобщава BBC Sport.

Преговорите между двете страни са продължили няколко месеца, но вече е постигнато окончателно споразумение. Все още не е официално потвърден срокът на новия договор, но очакванията са Артета да остане начело на лондончани достатъчно дълго, за да достигне поне 10 сезона начело на клуба.

Испанският специалист пое Арсенал през декември 2019 г. и постепенно се превърна в ключова фигура в развитието на отбора.

Новото споразумение ще включва и значително увеличение на възнаграждението му. В момента Артета получава около 10 милиона паунда годишно, като към сумата могат да бъдат добавени още до 5 милиона паунда под формата на бонуси.

Настоящият контракт на 44-годишния треньор е валиден до края на сезон 2026/27, но очакванията са той да продължи работата си на „Емиратс“.


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