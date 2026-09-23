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Тежка аркада спря Уилиам Чолов на крачка от медалите на Европейското по бокс в София

Тежка аркада спря Уилиам Чолов на крачка от медалите на Европейското по бокс в София

23 Септември, 2026 18:57 486 0

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Победата и мястото на полуфиналите бяха присъдени на сръбския състезател Растко Симич

Тежка аркада спря Уилиам Чолов на крачка от медалите на Европейското по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Уилиам Чолов (категория до 80 килограма) приключи участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София, оставайки само на една победа от сигурен медал. На четвъртфиналите българският боксьор претърпя поражение от сърбина Растко Симич след медицинско прекратяване още в първия рунд.

Причина за нещастния развой бе тежка аркада, която се отвори отново още в началните минути на срещата. Чолов бе получил раната в предишния си двубой от шампионата, а след нов удар срещу Симич тя потъмня и кървенето се засили.

След бърза намеса на лекаря край ринга бе взето категорично решение, че националът ни не може да продължи мача за безопасност на здравето си, с което победата и мястото на полуфиналите бяха присъдени на сръбския състезател.


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