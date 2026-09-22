Стилияна Николова с шеста награда за Спортист на месеца след световния си триумф

Европейската шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова бе безапелационно избрана за „Спортист на месец август“ в традиционната анкета на Пресклуб „България“. Това е шесто подобно отличие за гимнастичката, която донесе първо световно злато за България в индивидуалното направление на бухалки от 25 години насам и спечели първата олимпийска квота за страната ни за Игрите в Лос Анджелис 2026.

При връчването на наградата грацията благодари за признанието и сподели: „Световното първенство е изключително сложно състезание, което изисква страхотна физическа и психическа подготовка. В залата бяхме свършили всичко необходимо, което ми даде спокойствие просто да изляза и да си свърша работата. С опита се придобива голяма увереност и се вижда как с всяка година растем все повече“.

Николова грабна приза с категоричен вот, получавайки 20 от общо 29 гласа на спортните редакции. На второ място с 5 гласа се класира лекоатлетката Виктория Ангелова, която стана световна шампионка на троен скок при девойките до 20 години в Орегон. Трета остана Александра Начева (2 гласа) след бронза си на Европейското за жени, а по един глас заслужиха лекоатлетът Божидар Саръбоюков и плувецът Цанко Цанков.