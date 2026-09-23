Левски, ЦСКА и останалите елитни отбори научиха първите си съперници за Купата на България

Харви Уайнстийн бе осъден на 15 г. затвор за сексуално престъпление

Филмовият магнат Харви Уайнстийн беше осъден на 15 години затвор за тежко сексуално престъпление, съобщи АП. Присъдата се превърна в поредната знак ...