Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина

Данъкът за двустайно жилище в София ще се увеличи с не повече от 15 евро през следващата година. Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Коментарът му дойде във връзка с предложеното увеличение на данъчните оценки на имотите. По думите му през 2027 г. те ще бъдат повишени с 30%, а през 2028 и 2029 г. – с още по 35%. Така в края на тригодишния период увеличението на данъчните оценки ще достигне 100%.
Белчев посочи, че през последните близо 20 години данъчните оценки не са били актуализирани, докато цените на жилищата са се увеличили между пет и шест пъти. Той подчерта, че увеличението на данъчните оценки няма да бъде пряко обвързано с такса „Смет“.
Той коментира и останалите предлагани промени в данъчната политика. Сред тях е въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбите в определени сектори – банки, застрахователни дружества, телекоми и големи търговски вериги.
Според Белчев компаниите ще могат да избегнат този данък, ако намалят крайните цени за потребителите и увеличат плащанията към доставчиците си. Той уточни, че мярката не е насочена конкретно към хранителните стоки.
Предвижда се и увеличение на данъчното облекчение за деца, както и ново облекчение за разходи за частни уроци и други обучения.
Депутатът коментира и предложението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен на 75 000 евро. Той определи промяната като антиинфлационна мярка, тъй като според него тя ще позволи на микропредприятия и малки фермери да продават продукцията си, без да я оскъпяват с 20% ДДС.
Белчев заяви още, че не се предвижда намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорите.
По думите му мерките за овладяване на инфлацията са дали резултат, макар че цените на основните хранителни стоки остават високи. Белчев заяви, че според него пикът на поскъпването поне засега е преминал.
Той отбеляза, че върху цените на много стоки влияят международни фактори, сред които и цените на горивата, върху които България няма пряк контрол.
В тази връзка депутатът коментира и проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите. Той посочи, че трябва да се изчакат резултатите от тях, преди да се правят заключения за цените на горивата.
Той обаче призна, че цените на горивата у нас са високи. По думите му при сравнение с останалите страни от Европейския съюз по-ниски цени има само в Малта.
Белчев коментира и промените, свързани с бързите кредити, които вече са приети на първо четене. Предложенията предвиждат по-строг контрол върху кредиторите, забрана на реклами, които подвеждат потребителите или ги насърчават да теглят кредит с цел да подобрят финансовото си състояние, както и таван на оскъпяването.
По думите му при кредит, който се връща в рамките на един месец, таксата ще бъде до 20%, а при срок до три месеца – до 30%. След това оскъпяването може да достигне до 100%, като в тези проценти се включват всички разходи, свързани с кредита.
Белчев посочи, че досега потребителите често са се сблъсквали с договори, чиито условия не са били достатъчно ясно представени. „Имаше текстове, които или не се четяха, или бяха с много малък шрифт и от тях не ставаше ясно всъщност колко би върнал един потребител на такива бързи кредити“, обясни той.
Според него именно това е водело до случаи, при които човек, взел кредит от 1000 или 2000 евро, впоследствие се оказва преследван от колекторски фирми заради натрупани задължения.
Председателят на икономическата комисия уточни, че законопроектът на Министерския съвет все още не е окончателен и предстои да претърпи промени, включително по-съществени такива. Той заяви, че управляващите ще се съобразят и с предложенията на опозицията при обсъждането на текстовете.
„Нашата идея е действително тези кредити да не се превръщат в бич за хората с нисък социален статус“, каза Белчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Увеличавате данъци
Коментиран от #3
19:24 23.09.2026
2 Мунчо да си прибира некадърниците
19:25 23.09.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Увеличавате данъци":Правилно си ги определил, а обещаваха че няма да вдигат данъци..........
19:27 23.09.2026
4 Първо си Приведи !
Защото не може един имот предназначен за лични професионални нужди !
Да се облага Като един имот !
За Индустриални Нужди !
И После си пнаправи !
По - Нататъшната Класификация !
За Да стигнеш до Формулата !
За облагането на Съответния Имот !
Първи ! Втори ! Трети ! И Така нататък !
19:30 23.09.2026
5 Само
Коментиран от #34, #44
19:31 23.09.2026
6 ДрайвингПлежър
...и те тия "не повевече" са като табелите по туристическите маршрути - още 20 минути се равнява на още 2 часа
19:32 23.09.2026
7 Благодаря за уточненията господин
Защо се опитвате игнорирате този факт и залъгвате гражданите на Република България.
От тук 15 от там 5 и се получава 555.
19:34 23.09.2026
8 стригане
Коментиран от #30
19:35 23.09.2026
9 Факт
Докога ли ще ви търпят хората? Този път няма да има автобус с охрана пред парламента.
19:35 23.09.2026
10 лека полека
ура
19:37 23.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вимето на народа
Данъка обаче по-малък от на тройката пред блока.
Как я мислите тази работа...нали искаме Европа.
Къде по света я има тази глупост.
19:42 23.09.2026
13 Обаче
Данъчната оценка служи за основа върху, която с проценти от нея се изчислява: такса смет, съдебни такси, нотариалните такси при издаване на документи и пр...
Коментиран от #16
19:42 23.09.2026
14 ехаа
19:44 23.09.2026
15 Факт
19:44 23.09.2026
16 Факт
До коментар #13 от "Обаче":Грешиш. Идеята на данъчното облагане (поне в зародиш) е била, по-богатите да се облагат с повече данъци, а бедните с по-малко. Преценката се е правела според луксозността на имота, която е била прякосвързана с цената му.
19:46 23.09.2026
17 как пък никой
19:53 23.09.2026
18 От началото до сега се прави
19:54 23.09.2026
19 Курдо Коленков
19:57 23.09.2026
20 Скапаняци
20:01 23.09.2026
21 ШЕФА
20:02 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Васил
20:04 23.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Започна се обирането и щавенето
20:07 23.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 после идва
До коментар #8 от "стригане":щавене..
20:08 23.09.2026
31 Гост
20:09 23.09.2026
32 Цървул
20:13 23.09.2026
33 Анонимен
20:14 23.09.2026
34 До 5
До коментар #5 от "Само":Нека им ги трошат това заслужават тъпаните.
20:14 23.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Видов
20:15 23.09.2026
37 Гост
20:16 23.09.2026
38 До 5
20:16 23.09.2026
39 И накрая, видиш ли, излиза, че
20:17 23.09.2026
40 Фак ти
20:18 23.09.2026
41 Оставка!!!
20:19 23.09.2026
42 ШЕФА
20:20 23.09.2026
43 Луи Девети
20:22 23.09.2026
44 Дано
До коментар #5 от "Само":Крайно време е . Или те или ние малкото оставащи Българи тук . Ама и онея блажещите от малцинствата са на тяхна страна, угоени . Пак сме пред въстания . Срещу професионалната клика на мафиите с 240 представителя неизменно въпреки унищожения брой народ . Всичките вън от парламента - пенсии ще взимат вече там . Все на софрата и все разпределят и доказано от техните кражби и грабежи хора измират и все по-скъпо плащат с живот ,здраве и имущество . Направили там повече от 10 години и доказали некадърността и пошлите си нрав и най-висша Алчност и пак там. Нищо не могат освен да крадат още . Всичките да си отиват по фирмите и там да се доказват , а не в държавното . Мошета пълни.
20:25 23.09.2026
45 Колчо
20:30 23.09.2026
46 факти ,
20:34 23.09.2026