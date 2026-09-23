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Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина

Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина

23 Септември, 2026 19:23 808 46

  • стефан белчев-
  • 15 евро-
  • повишение-
  • данък-
  • жилище-
  • софия

Депутатът от ПБ посочи, че през последните близо 20 години данъчните оценки не са били актуализирани, докато цените на жилищата са се увеличили между пет и шест пъти. Той подчерта, че увеличението на данъчните оценки няма да бъде пряко обвързано с такса „Смет“.

Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Данъкът за двустайно жилище в София ще се увеличи с не повече от 15 евро през следващата година. Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Коментарът му дойде във връзка с предложеното увеличение на данъчните оценки на имотите. По думите му през 2027 г. те ще бъдат повишени с 30%, а през 2028 и 2029 г. – с още по 35%. Така в края на тригодишния период увеличението на данъчните оценки ще достигне 100%.

Белчев посочи, че през последните близо 20 години данъчните оценки не са били актуализирани, докато цените на жилищата са се увеличили между пет и шест пъти. Той подчерта, че увеличението на данъчните оценки няма да бъде пряко обвързано с такса „Смет“.

Той коментира и останалите предлагани промени в данъчната политика. Сред тях е въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбите в определени сектори – банки, застрахователни дружества, телекоми и големи търговски вериги.

Според Белчев компаниите ще могат да избегнат този данък, ако намалят крайните цени за потребителите и увеличат плащанията към доставчиците си. Той уточни, че мярката не е насочена конкретно към хранителните стоки.

Предвижда се и увеличение на данъчното облекчение за деца, както и ново облекчение за разходи за частни уроци и други обучения.

Депутатът коментира и предложението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен на 75 000 евро. Той определи промяната като антиинфлационна мярка, тъй като според него тя ще позволи на микропредприятия и малки фермери да продават продукцията си, без да я оскъпяват с 20% ДДС.
Белчев заяви още, че не се предвижда намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорите.

По думите му мерките за овладяване на инфлацията са дали резултат, макар че цените на основните хранителни стоки остават високи. Белчев заяви, че според него пикът на поскъпването поне засега е преминал.

Той отбеляза, че върху цените на много стоки влияят международни фактори, сред които и цените на горивата, върху които България няма пряк контрол.

В тази връзка депутатът коментира и проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите. Той посочи, че трябва да се изчакат резултатите от тях, преди да се правят заключения за цените на горивата.
Той обаче призна, че цените на горивата у нас са високи. По думите му при сравнение с останалите страни от Европейския съюз по-ниски цени има само в Малта.

Белчев коментира и промените, свързани с бързите кредити, които вече са приети на първо четене. Предложенията предвиждат по-строг контрол върху кредиторите, забрана на реклами, които подвеждат потребителите или ги насърчават да теглят кредит с цел да подобрят финансовото си състояние, както и таван на оскъпяването.
По думите му при кредит, който се връща в рамките на един месец, таксата ще бъде до 20%, а при срок до три месеца – до 30%. След това оскъпяването може да достигне до 100%, като в тези проценти се включват всички разходи, свързани с кредита.

Белчев посочи, че досега потребителите често са се сблъсквали с договори, чиито условия не са били достатъчно ясно представени. „Имаше текстове, които или не се четяха, или бяха с много малък шрифт и от тях не ставаше ясно всъщност колко би върнал един потребител на такива бързи кредити“, обясни той.

Според него именно това е водело до случаи, при които човек, взел кредит от 1000 или 2000 евро, впоследствие се оказва преследван от колекторски фирми заради натрупани задължения.

Председателят на икономическата комисия уточни, че законопроектът на Министерския съвет все още не е окончателен и предстои да претърпи промени, включително по-съществени такива. Той заяви, че управляващите ще се съобразят и с предложенията на опозицията при обсъждането на текстовете.

„Нашата идея е действително тези кредити да не се превръщат в бич за хората с нисък социален статус“, каза Белчев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Увеличавате данъци

    42 0 Отговор
    Изроди

    Коментиран от #3

    19:24 23.09.2026

  • 2 Мунчо да си прибира некадърниците

    41 0 Отговор
    и да се махат. Тотално доунищожиха България. Оставка...

    19:25 23.09.2026

  • 3 Европеец

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "Увеличавате данъци":

    Правилно си ги определил, а обещаваха че няма да вдигат данъци..........

    19:27 23.09.2026

  • 4 Първо си Приведи !

    9 2 Отговор
    В съответствие Предназначението на различните Имоти !

    Защото не може един имот предназначен за лични професионални нужди !

    Да се облага Като един имот !

    За Индустриални Нужди !

    И После си пнаправи !

    По - Нататъшната Класификация !

    За Да стигнеш до Формулата !

    За облагането на Съответния Имот !

    Първи ! Втори ! Трети ! И Така нататък !

    19:30 23.09.2026

  • 5 Само

    25 5 Отговор
    На глупавите никой не може да помогне! Когато ви казвах какво ще стане ако го изберете, мучахте като добичета, а сега вече е късно да се сещате! Защото БКП и ДС не са като Бойко да си подават оставката за да няма ексцесии с народа! Тези като идете на протест да ги сваляте, БКП ще нареди на МВР да ви трошат главите като орехи!

    Коментиран от #34, #44

    19:31 23.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Така де, кво са 15 евро между приятели... и 28ма още 20 еврака и 29та още 30 еврака...

    ...и те тия "не повевече" са като табелите по туристическите маршрути - още 20 минути се равнява на още 2 часа

    19:32 23.09.2026

  • 7 Благодаря за уточненията господин

    27 0 Отговор
    Белчев но проблема е че ще има увеличение.
    Защо се опитвате игнорирате този факт и залъгвате гражданите на Република България.
    От тук 15 от там 5 и се получава 555.

    19:34 23.09.2026

  • 8 стригане

    16 1 Отговор
    Кво са 15 евро , пак добре че не го сравни с 3 кутии , цигари ..

    Коментиран от #30

    19:35 23.09.2026

  • 9 Факт

    25 1 Отговор
    Данъкът за двустайно жилище се увеличава, а данъкът за триетажна къща не.
    Докога ли ще ви търпят хората? Този път няма да има автобус с охрана пред парламента.

    19:35 23.09.2026

  • 10 лека полека

    14 0 Отговор
    към прогреса
    ура

    19:37 23.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вимето на народа

    14 1 Отговор
    Софиянци милионери в имоти.
    Данъка обаче по-малък от на тройката пред блока.
    Как я мислите тази работа...нали искаме Европа.
    Къде по света я има тази глупост.

    19:42 23.09.2026

  • 13 Обаче

    10 2 Отговор
    Данъчната оценка няма нищо общо с пазарната оценка и пазарна цена при сделка.
    Данъчната оценка служи за основа върху, която с проценти от нея се изчислява: такса смет, съдебни такси, нотариалните такси при издаване на документи и пр...

    Коментиран от #16

    19:42 23.09.2026

  • 14 ехаа

    8 0 Отговор
    ам то сладко, трябваше повече

    19:44 23.09.2026

  • 15 Факт

    13 0 Отговор
    Покупателната способност на българина се върна в 90-те години.

    19:44 23.09.2026

  • 16 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обаче":

    Грешиш. Идеята на данъчното облагане (поне в зародиш) е била, по-богатите да се облагат с повече данъци, а бедните с по-малко. Преценката се е правела според луксозността на имота, която е била прякосвързана с цената му.

    19:46 23.09.2026

  • 17 как пък никой

    5 1 Отговор
    не ги пита тия каква връзка има повишената пазарна цена на един имот, ако той не се продава, а се ползва от собственика за живеене, не за печелене? За мен някакво значение дали апартаментът ми е струвал преди 20 години 50 000 лв., а сега струва 150 000 евро. Нищо не печеля от това повишение и не разбирам защо държавата трябва да печели. По-правилно решение е друго - ако едно четиричленно семейство има четири жилищни имота, да се облагат както миналата година. Всяко следващо жилище да се облага двойно. Тричленно семейство до три жилища, двучленно до две и т.н. Има семейства с 10-15 жилища, защо трябва да плащат колкото тези с по едно? Данъците се определят на принципа на справедливостта, в поголовното увеличение на данъците няма никаква справедливост.

    19:53 23.09.2026

  • 18 От началото до сега се прави

    14 0 Отговор
    Точно обратното на правилното.

    19:54 23.09.2026

  • 19 Курдо Коленков

    13 0 Отговор
    Точно така, Белчев! Само главата ще влезе, той рамене няма.

    19:57 23.09.2026

  • 20 Скапаняци

    12 0 Отговор
    Едно жилище има българина и от там да лапате. За това ли го избрахме Радев?

    20:01 23.09.2026

  • 21 ШЕФА

    14 0 Отговор
    Поредната лъжа от ОПГ-то ПБ и поредният грабеж на народа че е малка цената на нафтата,тока,парното,водата и цените в маг.за хр.стоки ! Да ви е честит новия нац.предател Румен Безродников Боташоглу.

    20:02 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Васил

    9 0 Отговор
    Поредната Радева изцепка до кога ще го търпим?

    20:04 23.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Започна се обирането и щавенето

    11 0 Отговор
    Мафия сте и вие крадци

    20:07 23.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 после идва

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "стригане":

    щавене..

    20:08 23.09.2026

  • 31 Гост

    13 0 Отговор
    Българският политик е най-гнусното същество раждано някога на тая планета

    20:09 23.09.2026

  • 32 Цървул

    6 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    20:13 23.09.2026

  • 33 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ето ги истинските червени милионери завладели държавата ни институциите президенството го превърнаха в бащиния и са безнаказани

    20:14 23.09.2026

  • 34 До 5

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    Нека им ги трошат това заслужават тъпаните.

    20:14 23.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Видов

    7 0 Отговор
    Лъжите пак ,бе . Министере комунистическа , . Това не е 100 % , а 130 за трите години . И кой ти каза ,че ще изкарате зимата мръсни лъжци . Петилетки пак взехте да планирате и да раздавате договори ,концесии и да се нареждате на всичко което е над 4 годишен мандат. Всичко на хората оскъпихте и всичките ви мерки са всъщност теглило за хората . Вашия "частен " бизнес владян от политически подлоги на който наливате от общото, ще прехвърли отново и както винаги всичките ви глупости на главата на потребител , а отделно и вашия директен Рекет през Акцизи ,данъци ,Винетки . Що не вземете пак да затворите границата ,че и без това на там сте я подкарали и хората пак масово ще бягат в чужбина . Ма как само мецаш по телевизора и хлъзгаво не отговаря на преките въпроси като " Къде са ви обещанията ,че няма да вдигате данъците на хората " А вдигате и тях и вноски за пенсии и за здравни и въобще . Няма наяждане 82 годни тези родове и кърлежи.

    20:15 23.09.2026

  • 37 Гост

    2 2 Отговор
    Те и преди да захапете кокала, не бяха актуализирани бе, плешив лъжецо! Ама така е, като бойко ви е учител

    20:16 23.09.2026

  • 38 До 5

    2 0 Отговор
    Нека им ги трошат това заслужават тъпаните.

    20:16 23.09.2026

  • 39 И накрая, видиш ли, излиза, че

    7 0 Отговор
    Само от дву- и тристайните жилища на 1.5млн. софиянци, които са най-масовите, държавицата ще прибира вече едни над 25 млн. евро в повечко на година. Еха, на някои колко мазен е курбана... За останалите - постната пица пак.

    20:17 23.09.2026

  • 40 Фак ти

    2 0 Отговор
    За 3 години данъчните оценки ще се вдигнат двойно. За сметка на това обещаха да дадат еднократно по 50 еврака. Ама друг път...

    20:18 23.09.2026

  • 41 Оставка!!!

    5 0 Отговор
    15 евро там , 15 другаде , като платиш тока и водата и на минус. Не се вижда и на хоризонта дигане на доходи. Та въпроса е каква полза има народът от вас???

    20:19 23.09.2026

  • 42 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Престъпнико и некадърнико от ПБ ,България е с най високото повишение на цените на горивата от цяла Европа,защо да не сме и с най високите данъци !

    20:20 23.09.2026

  • 43 Луи Девети

    4 0 Отговор
    Как стрижат овцете😂🤣🤣

    20:22 23.09.2026

  • 44 Дано

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    Крайно време е . Или те или ние малкото оставащи Българи тук . Ама и онея блажещите от малцинствата са на тяхна страна, угоени . Пак сме пред въстания . Срещу професионалната клика на мафиите с 240 представителя неизменно въпреки унищожения брой народ . Всичките вън от парламента - пенсии ще взимат вече там . Все на софрата и все разпределят и доказано от техните кражби и грабежи хора измират и все по-скъпо плащат с живот ,здраве и имущество . Направили там повече от 10 години и доказали некадърността и пошлите си нрав и най-висша Алчност и пак там. Нищо не могат освен да крадат още . Всичките да си отиват по фирмите и там да се доказват , а не в държавното . Мошета пълни.

    20:25 23.09.2026

  • 45 Колчо

    1 0 Отговор
    Искаше да каже ,че в София за двустаен плащат само 50 Евро ??? На мен ,на село ми искат 64 Евро за 60 кв.м. и 800 двор за който от 1955 година никой нищо не е направил освен дядо ми ,баща ми и аз . И чакълена улица отпред . Аврен Варненско. Смет - един път на седмица ,ама не е сигурно дали няма да е развален камиона. И Господин Пътник Летец направо да си взема самолета и коремните възлизания да ги показва в Африка вече.

    20:30 23.09.2026

  • 46 факти ,

    0 0 Отговор
    ТО ДА НЕ Е МАЛКО ЗА НАШИТЕ ЗАПЛАТИ?!

    20:34 23.09.2026

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