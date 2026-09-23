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Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии

23 Септември, 2026 19:22 624 1

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Европейската премиера се очаква до няколко седмици

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Официалното представяне на Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max вече е факт, като китайският гигант вдигна летвата в премиум сегмента с редица авангардни технологии. Двата флагмана не само запазват отличителния помощен екран на гърба си, но го правят още по-функционален, като същевременно въвеждат революция в поверителността.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии

Основният акцент при новите устройства е хардуерният защитен дисплей (Smart Privacy Display) на предния панел, работещ на ниво пиксели. Чрез активиране на специален режим, страничната видимост над 60 градуса се намалява до едва 1%, което превръща съдържанието в напълно невидимо за околните на публични места, подобно на технологията на Samsung . Дисплеят залага на LTPO AMOLED панел с пикова яркост от 4 000 нита и поддръжка на BT.2020 цветова гама. На гърба си устройствата запазват втория LTPO екран, който вече разполага с разширени функционалности – от преглед на известия и търсене на кадри при селфи с основната камера до интерактивни уиджети и контрол на мултимедията.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии

В хардуерно отношение и двата модела се задвижват от най-мощния 2-нанометров процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, комбиниран с HyperOS 4 (базирана на Android 17). Запечатването на кадрите е поверено на тройна Leica камера с водещ 200MP основен сензор и подобрен 200MP перископен телефото обектив с 3.2-кратно оптично увеличение и OIS.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max дебютираха официално: Snapdragon 8 Elite Extreme, “невидим” дисплей и огромни батерии

Сериозна стъпка напред е направена и при захранването благодарение на новите силициево-въглеродни батерии. Стандартният Xiaomi 18 Pro разполага с 7 000 mAh акумулатор, докато 18 Pro Max разширява границите с масивна 8 500 mAh клетка. Зареждането поддържа 100W кабелна и 50W безжична технология, осигуряващи светкавично допълване на капацитета. Цените в Китай започват от около 5 000 юана (приблизително €635) за 18 Pro, а световният дебют на серията за европейския пазар се очаква в следващите месеци.


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