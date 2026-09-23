Новини
Свят »
Русия »
Путин: Рекордната избирателна активност показа, че да се сплаши Русия е невъзможно
  Тема: Украйна

Путин: Рекордната избирателна активност показа, че да се сплаши Русия е невъзможно

23 Септември, 2026 19:38 971 61

  • владимир путин-
  • държавна дума-
  • русия-
  • избори

Не се съмнявам, че целите, които сме си поставили в рамките на специалната военна операция, ще бъдат постигнати, заяви Путин

Путин: Рекордната избирателна активност показа, че да се сплаши Русия е невъзможно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че рекордната избирателна активност на парламентарните избори, произведени между 18 и 20 септември, показва, че руснаците подкрепят политиката на властите и въоръжените сили на Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Искаха да ни попречат, да провалят тези избори, за което свидетелстват постоянните опити да се пробие противовъздушната отбрана на Москва и други региони. Опашките пред избирателните секции обаче сочат, че да се сплаши Русия е невъзможно", каза Путин по време на заседание на правителството, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

"Не се съмнявам, че целите, които сме си поставили в рамките на специалната военна операция, ще бъдат постигнати", добави той.

"Подобно активно участие (в гласуването), дори на рекорден брой хора, които дойдоха в избирателните секции, за да гласуват, сочи, че руският народ подкрепя нашите усилия, насочени към укрепването на страната", посочи Путин и допълни: "Много неща зависят от правителството – парично-кредитната политика, социалната политика. Пред нас стоят много задачи и гласуването на гражданите на Русия на изборите за Държавна дума показва, че това е свързано с надеждите им за изпълнение на всички цели, които стоят пред нас по водещите насоки на развитието и укрепването на страната".

"Безусловно разбираме в какво време живеем", каза в заключение руският президент и обръщайки се към войниците на фронта добави, че всички руснаци вярват в тяхната победа и преданост към отечеството.

Обявените в понеделник почти окончателни резултати от изборите сочат, че пропутинската управляваща партия "Единна Русия" запазва комфортното си мнозинство в долната камара на парламента – Държавната дума, в една строго контролирана политическа система, която изключи повечето кандидати, противопоставящи се на руската инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    29 22 Отговор
    само от глад и бой разбира ,,Магучая,,

    Коментиран от #51, #57

    19:40 23.09.2026

  • 2 Ай майкуууу

    24 21 Отговор
    Рече бункерният.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #45

    19:40 23.09.2026

  • 3 Помак

    14 11 Отговор
    Мяраба абиляр , дядя Вова мъй с табой ..да са пкт душ.мните

    Коментиран от #25

    19:40 23.09.2026

  • 4 Кина

    22 30 Отговор
    Русия е номер 1 другото са мишки и плъхове..!

    Коментиран от #6, #17, #22, #46

    19:41 23.09.2026

  • 5 Все още няма изявление на

    14 9 Отговор
    Европейската комисия за изборите в Русия и последните такива в федералната република.
    Очаквам дълбоко загрижените и разочаровани да ни информират с твърда неолиберална дедерастична пресконференция

    19:42 23.09.2026

  • 6 Хм...

    23 15 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Номер 1 в кое? Изброй нещичко, в което са на челни позиции. Благодаря!

    Коментиран от #14, #23, #30

    19:43 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Точен

    14 15 Отговор
    За Баба европа всеки избор, различен от положителен за урсулиянците, е незаконен, манипулиран, русизиран или популистки. Поне Хитлер и Сталин са имали само една пратия и не са се криели, а Брюксел всъщност е скрита диктатура, облечена в послушна тв прислуга...

    Коментиран от #28, #59

    19:44 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соваж бейби

    13 16 Отговор
    Руският народ е видял много мизерия и война не може да се сплаши !

    Коментиран от #15

    19:46 23.09.2026

  • 11 оня с коня

    6 7 Отговор
    марче, милен те чака да му надуеш кавала

    19:46 23.09.2026

  • 12 Хахахахаха

    10 18 Отговор
    Хората в Русия гласуваха да продължи плющенето на Украйна с пълна сила, до последния укра не остана много хахахаха

    Коментиран от #32

    19:47 23.09.2026

  • 13 Ганю- простия

    11 6 Отговор
    Аз , че съм малко лабав у главата знаех какви ще са резултатите на тия избори, ама малко изостават от Наш Тошо, тогава все имахме 99%. Ура другари.

    19:47 23.09.2026

  • 14 Хахахахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    по плющенето на Нато и Украйна хахахах, 5 години си ги помпят на поразия и Натото само гледа с мокри очички

    Коментиран от #31

    19:49 23.09.2026

  • 15 Ами

    16 10 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Да пожелаем на руският народ още дълги години мизерия.

    Коментиран от #19, #36

    19:49 23.09.2026

  • 16 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя

    14 6 Отговор
    Тоя изкykypигал дядка не е У ред ! 🤣🤣🤣🤣

    19:50 23.09.2026

  • 17 Оня с парчето

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник и жаби ще ти се привидят..

    19:50 23.09.2026

  • 18 Айляк

    8 3 Отговор
    Произведени избори или...проведени?:)

    Кимчовци чакат заповед...от Путин:))
    Дръж се, Зеле, не остана.
    Чеки ся му шмръкнем адин линеалец, ой...

    19:50 23.09.2026

  • 19 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    да ви се връща и на вас пожеланието

    19:51 23.09.2026

  • 20 Аз съм веган

    10 5 Отговор
    Да бе.За това не излиза от бункера.

    19:51 23.09.2026

  • 21 Ами

    5 4 Отговор
    Всичко добре ... Само не разбрахме, защо
    в края на статията е и мнението на Ройтерс :)

    19:51 23.09.2026

  • 22 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала

    17 9 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    А защо нито един русофил не се възползва от поканата на другаря Путин да заживей в мадараша или поне да изпрати децата си да учат безплатно ?!
    Истинска мистерия !

    19:52 23.09.2026

  • 23 Мунчо

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    По външни тоалетни

    19:52 23.09.2026

  • 24 Поп Расатев

    6 7 Отговор
    Искам Волгата за виц.

    19:53 23.09.2026

  • 25 Мангамаев

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Най-новата игра в Екатеринбург.Открий руснак в града.🤣

    19:53 23.09.2026

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    12 7 Отговор
    Жужака на това избори ли му вика ?! 🤣
    Унищожи цялата опозиция и може да избираш Путлер или Пусин 🤣🤣🤣

    19:53 23.09.2026

  • 27 Браво

    14 6 Отговор
    Ще пълна мобилизация, който успя да избяга през Грузия - ще живее, другите ще горят в окопите . Бога Джудже е жадно за кръв?

    Коментиран от #58

    19:54 23.09.2026

  • 28 ГРУ гайтанжиева

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Точен":

    Прочети бавно какво са ти дали да копираш по сайтовете и сам ще разбереш какъв полезен ... и д и о т .. си .

    19:55 23.09.2026

  • 29 Обикновен човек

    13 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    19:56 23.09.2026

  • 30 Тагарев Тошко

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Сама срещу цялото натю и им разказа играта, а още не е изчерпала старата техника! Кой знае колко имат на изток?

    Коментиран от #48, #49

    19:58 23.09.2026

  • 31 Чиба, nocepko !

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахахаха":

    Някой доста те е плющял ...

    Коментиран от #38

    19:58 23.09.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    Явно руският народ иска война Разбраха че на запада доверие не може да се гласува Днес бомбардировките над Киев слаба работа Това ме притеснява В шахмата има понятие ТЕМПО Много важно е ТЕМПОТО

    19:59 23.09.2026

  • 33 В превод

    11 4 Отговор
    Рекордни фалшификации в империята на фашистите , а фюрера с дежурната си демагогия.

    20:01 23.09.2026

  • 34 оня с коня

    3 3 Отговор
    аде ма....марче, милен те чака да му надуеш кавала , айде сваляй очилата и заминава

    Коментиран от #35

    20:01 23.09.2026

  • 35 другия с магарто

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    и да гълташ ей

    20:02 23.09.2026

  • 36 Соваж бейби

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    На нито един народ не пожелавам мизерия и война ,от това по грозно нещо няма да си дадеш детето или мъжа си и да не ги видиш после никога .За нормалните украинци също ми е мъчно които са против войната или се осъзнаха че бяха подведени преди два дни Никола Дюпон-Енян каза в ефир че зеления е стигнал до там да отвлича млади хора от улиците и да ги вкарва в войната да се бият това е още по унизително !

    Коментиран от #50

    20:03 23.09.2026

  • 37 Васил

    10 4 Отговор
    Избори пунта мара!

    20:03 23.09.2026

  • 38 Хххахах

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Чиба, nocepko !":

    Това ли измисли девственик хахахах, разбирам защо си малтретиран откакъо си роден, вечен лузър си бил, твоите съученици са излизали с момичета, а ти си седял у вас и си държал на баща си патлака,

    20:04 23.09.2026

  • 39 Избори ли!

    9 2 Отговор
    Изори пред дулата на автоматите Калашников!

    20:06 23.09.2026

  • 40 Герги

    13 2 Отговор
    Никой не е очаквал други резултати,при промита нация,резултатите са такива.

    Коментиран от #44

    20:06 23.09.2026

  • 41 Хаха

    10 2 Отговор
    Избирателна активност под дулата на оръжията.

    20:07 23.09.2026

  • 42 Сбъркана работа

    7 2 Отговор
    Високата избирателна активност показва, че хората се страхуват да не гласуват!

    20:07 23.09.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 3 Отговор
    Русия не я плашат
    Направо я бомбят

    20:11 23.09.2026

  • 44 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Герги":

    От следващия месец за руснаците влиза в сила нов данък.Всички руснаци ще плащат данък за възтановяване на инфраструктурата която е повредена от дронове

    20:11 23.09.2026

  • 45 хе хе хе

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ай майкуууу":

    станахте смешни вече, къде е тоя бункер бе, от 4 години за бункер говорите, айде измислете нещо по-оригинално вече.

    20:12 23.09.2026

  • 46 България

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Отивай в Рашка помийник 🖕🖕

    20:12 23.09.2026

  • 47 Дзак

    8 0 Отговор
    Никога не сме се съмнявали!

    20:12 23.09.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тагарев Тошко":

    Що ли корейчета гинат за Путин.

    20:13 23.09.2026

  • 49 Хм...

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тагарев Тошко":

    По стара техника ли сте номер едно? Надявах се на нещо позитивно, някаква човешка ценност или постижение... нормалните хора се радват на живота, добри човешки взаимоотношения, усмивки, хубава дума... простички неща. Ако все пак има нещо, с което да се похвалите като нация, сподели с нас! Благодаря!

    20:14 23.09.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Соваж бейби":

    Когато скачаха с тенджери на главите и си мислеха че са велики им беше добре нали Колко пъти Русия им прощава До кога и защо Каква файда има Русия от Украйна Никаква На кой му мина през главата че Русия ще допусне да си разиграват коня под носа и Всеки да си носи последствията В том числе и Русия заради глупостта си ОТ ВСИЧКИ ЗЕМНИ ГРЕХОВЕ БОГ НАКАЗВА НАЙ ТЕЖКО ГЛУПОСТТА Йосиф Сърчаджиев във филма Хан Аспарух

    20:14 23.09.2026

  • 51 ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    очевАдно досега не е разбрала, не знам как се сети за тази глупост.

    20:14 23.09.2026

  • 52 стоян

    7 2 Отговор
    Другаре руския свободен канал по ютуб ,,Ходорковски,, твърдят че реално партията на путин печели 32% останалото е фалшификация

    20:16 23.09.2026

  • 53 чичо Кольо

    1 2 Отговор
    Бягай бе муха

    20:17 23.09.2026

  • 54 5856834586

    3 2 Отговор
    И що не пишете колко процента от хората подкрепят Путин , а ?

    20:19 23.09.2026

  • 55 Ненормалници

    3 2 Отговор
    Да притежаваш най-голямата територия на планетата и да мреш в окопите за още и още го могат само крепостните.

    20:26 23.09.2026

  • 56 рекордна активност

    2 0 Отговор
    Руснакът се плаши само от психопата Путин!

    20:31 23.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Браво":

    Бягат през ферибота Батуми Варна,за секунди са в ЕС,варна вече само руски се говори

    20:35 23.09.2026

  • 59 Адмирации

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точен":

    Абсолютно точен коментар!!!

    20:38 23.09.2026

  • 60 Люк

    1 0 Отговор
    Русия гласува да продължи да умира за комплексираното джудже.

    20:38 23.09.2026

  • 61 ИЗБОРИ С ФАЛШИФИКАЦИИ

    0 0 Отговор
    МАСКИРАНИ ВОЕННИ С КАЛАШНИЦИ.

    ЗА КАКВИ ИЗБОРИ ГОВОРИ

    ТОЯ БОТОКС ПЕДОФИЛ?

    20:41 23.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания