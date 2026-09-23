Путин: Рекордната избирателна активност показа, че да се сплаши Русия е невъзможно

Руският президент Владимир Путин заяви, че рекордната избирателна активност на парламентарните избори, произведени между 18 и 20 септември, показва, че руснаците подкрепят политиката на властите и въоръжените сили на Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Искаха да ни попречат, да провалят тези избори, за което свидетелстват постоянните опити да се пробие противовъздушната отбрана на Москва и други региони. Опашките пред избирателните секции обаче сочат, че да се сплаши Русия е невъзможно", каза Путин по време на заседание на правителството, цитиран от ТАСС.
"Не се съмнявам, че целите, които сме си поставили в рамките на специалната военна операция, ще бъдат постигнати", добави той.
"Подобно активно участие (в гласуването), дори на рекорден брой хора, които дойдоха в избирателните секции, за да гласуват, сочи, че руският народ подкрепя нашите усилия, насочени към укрепването на страната", посочи Путин и допълни: "Много неща зависят от правителството – парично-кредитната политика, социалната политика. Пред нас стоят много задачи и гласуването на гражданите на Русия на изборите за Държавна дума показва, че това е свързано с надеждите им за изпълнение на всички цели, които стоят пред нас по водещите насоки на развитието и укрепването на страната".
"Безусловно разбираме в какво време живеем", каза в заключение руският президент и обръщайки се към войниците на фронта добави, че всички руснаци вярват в тяхната победа и преданост към отечеството.
Обявените в понеделник почти окончателни резултати от изборите сочат, че пропутинската управляваща партия "Единна Русия" запазва комфортното си мнозинство в долната камара на парламента – Държавната дума, в една строго контролирана политическа система, която изключи повечето кандидати, противопоставящи се на руската инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #51, #57
19:40 23.09.2026
2 Ай майкуууу
Коментиран от #45
19:40 23.09.2026
3 Помак
Коментиран от #25
19:40 23.09.2026
4 Кина
Коментиран от #6, #17, #22, #46
19:41 23.09.2026
5 Все още няма изявление на
Очаквам дълбоко загрижените и разочаровани да ни информират с твърда неолиберална дедерастична пресконференция
19:42 23.09.2026
6 Хм...
До коментар #4 от "Кина":Номер 1 в кое? Изброй нещичко, в което са на челни позиции. Благодаря!
Коментиран от #14, #23, #30
19:43 23.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Точен
Коментиран от #28, #59
19:44 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Соваж бейби
Коментиран от #15
19:46 23.09.2026
11 оня с коня
19:46 23.09.2026
12 Хахахахаха
Коментиран от #32
19:47 23.09.2026
13 Ганю- простия
19:47 23.09.2026
14 Хахахахаха
До коментар #6 от "Хм...":по плющенето на Нато и Украйна хахахах, 5 години си ги помпят на поразия и Натото само гледа с мокри очички
Коментиран от #31
19:49 23.09.2026
15 Ами
До коментар #10 от "Соваж бейби":Да пожелаем на руският народ още дълги години мизерия.
Коментиран от #19, #36
19:49 23.09.2026
16 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя
19:50 23.09.2026
17 Оня с парчето
До коментар #4 от "Кина":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник и жаби ще ти се привидят..
19:50 23.09.2026
18 Айляк
Кимчовци чакат заповед...от Путин:))
Дръж се, Зеле, не остана.
Чеки ся му шмръкнем адин линеалец, ой...
19:50 23.09.2026
19 оня с коня
До коментар #15 от "Ами":да ви се връща и на вас пожеланието
19:51 23.09.2026
20 Аз съм веган
19:51 23.09.2026
21 Ами
в края на статията е и мнението на Ройтерс :)
19:51 23.09.2026
22 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала
До коментар #4 от "Кина":А защо нито един русофил не се възползва от поканата на другаря Путин да заживей в мадараша или поне да изпрати децата си да учат безплатно ?!
Истинска мистерия !
19:52 23.09.2026
23 Мунчо
До коментар #6 от "Хм...":По външни тоалетни
19:52 23.09.2026
24 Поп Расатев
19:53 23.09.2026
25 Мангамаев
До коментар #3 от "Помак":Най-новата игра в Екатеринбург.Открий руснак в града.🤣
19:53 23.09.2026
26 Кажи честно ... 🤣
Унищожи цялата опозиция и може да избираш Путлер или Пусин 🤣🤣🤣
19:53 23.09.2026
27 Браво
Коментиран от #58
19:54 23.09.2026
28 ГРУ гайтанжиева
До коментар #8 от "Точен":Прочети бавно какво са ти дали да копираш по сайтовете и сам ще разбереш какъв полезен ... и д и о т .. си .
19:55 23.09.2026
29 Обикновен човек
19:56 23.09.2026
30 Тагарев Тошко
До коментар #6 от "Хм...":Сама срещу цялото натю и им разказа играта, а още не е изчерпала старата техника! Кой знае колко имат на изток?
Коментиран от #48, #49
19:58 23.09.2026
31 Чиба, nocepko !
До коментар #14 от "Хахахахаха":Някой доста те е плющял ...
Коментиран от #38
19:58 23.09.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Хахахахаха":Явно руският народ иска война Разбраха че на запада доверие не може да се гласува Днес бомбардировките над Киев слаба работа Това ме притеснява В шахмата има понятие ТЕМПО Много важно е ТЕМПОТО
19:59 23.09.2026
33 В превод
20:01 23.09.2026
34 оня с коня
Коментиран от #35
20:01 23.09.2026
35 другия с магарто
До коментар #34 от "оня с коня":и да гълташ ей
20:02 23.09.2026
36 Соваж бейби
До коментар #15 от "Ами":На нито един народ не пожелавам мизерия и война ,от това по грозно нещо няма да си дадеш детето или мъжа си и да не ги видиш после никога .За нормалните украинци също ми е мъчно които са против войната или се осъзнаха че бяха подведени преди два дни Никола Дюпон-Енян каза в ефир че зеления е стигнал до там да отвлича млади хора от улиците и да ги вкарва в войната да се бият това е още по унизително !
Коментиран от #50
20:03 23.09.2026
37 Васил
20:03 23.09.2026
38 Хххахах
До коментар #31 от "Чиба, nocepko !":Това ли измисли девственик хахахах, разбирам защо си малтретиран откакъо си роден, вечен лузър си бил, твоите съученици са излизали с момичета, а ти си седял у вас и си държал на баща си патлака,
20:04 23.09.2026
39 Избори ли!
20:06 23.09.2026
40 Герги
Коментиран от #44
20:06 23.09.2026
41 Хаха
20:07 23.09.2026
42 Сбъркана работа
20:07 23.09.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
Направо я бомбят
20:11 23.09.2026
44 Соломон
До коментар #40 от "Герги":От следващия месец за руснаците влиза в сила нов данък.Всички руснаци ще плащат данък за възтановяване на инфраструктурата която е повредена от дронове
20:11 23.09.2026
45 хе хе хе
До коментар #2 от "Ай майкуууу":станахте смешни вече, къде е тоя бункер бе, от 4 години за бункер говорите, айде измислете нещо по-оригинално вече.
20:12 23.09.2026
46 България
До коментар #4 от "Кина":Отивай в Рашка помийник 🖕🖕
20:12 23.09.2026
47 Дзак
20:12 23.09.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Тагарев Тошко":Що ли корейчета гинат за Путин.
20:13 23.09.2026
49 Хм...
До коментар #30 от "Тагарев Тошко":По стара техника ли сте номер едно? Надявах се на нещо позитивно, някаква човешка ценност или постижение... нормалните хора се радват на живота, добри човешки взаимоотношения, усмивки, хубава дума... простички неща. Ако все пак има нещо, с което да се похвалите като нация, сподели с нас! Благодаря!
20:14 23.09.2026
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #36 от "Соваж бейби":Когато скачаха с тенджери на главите и си мислеха че са велики им беше добре нали Колко пъти Русия им прощава До кога и защо Каква файда има Русия от Украйна Никаква На кой му мина през главата че Русия ще допусне да си разиграват коня под носа и Всеки да си носи последствията В том числе и Русия заради глупостта си ОТ ВСИЧКИ ЗЕМНИ ГРЕХОВЕ БОГ НАКАЗВА НАЙ ТЕЖКО ГЛУПОСТТА Йосиф Сърчаджиев във филма Хан Аспарух
20:14 23.09.2026
51 ха ха
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":очевАдно досега не е разбрала, не знам как се сети за тази глупост.
20:14 23.09.2026
52 стоян
20:16 23.09.2026
53 чичо Кольо
20:17 23.09.2026
54 5856834586
20:19 23.09.2026
55 Ненормалници
20:26 23.09.2026
56 рекордна активност
20:31 23.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факт
До коментар #27 от "Браво":Бягат през ферибота Батуми Варна,за секунди са в ЕС,варна вече само руски се говори
20:35 23.09.2026
59 Адмирации
До коментар #8 от "Точен":Абсолютно точен коментар!!!
20:38 23.09.2026
60 Люк
20:38 23.09.2026
61 ИЗБОРИ С ФАЛШИФИКАЦИИ
ЗА КАКВИ ИЗБОРИ ГОВОРИ
ТОЯ БОТОКС ПЕДОФИЛ?
20:41 23.09.2026