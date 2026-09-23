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Лоша новина за Ювентус: Камил Грабара ще отсъства 6-7 месеца

Лоша новина за Ювентус: Камил Грабара ще отсъства 6-7 месеца

23 Септември, 2026 20:49 457 0

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27-годишният вратар се контузи по време на тренировка на клубния си отбор

Лоша новина за Ювентус: Камил Грабара ще отсъства 6-7 месеца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Ювентус Камил Грабара претърпя операция на коляното, след като получи тежка контузия със скъсани кръстни връзки. Полският страж сам съобщи за хирургическата интервенция чрез социалните мрежи.

27-годишният Грабара се контузи по време на тренировка на клубния си отбор. Заради травмата той няма да може да помогне на националния тим на Полша в предстоящите мачове от Лигата на нациите.

Проблемът за Ювентус обаче е още по-сериозен, тъй като очакваният период за възстановяване е между шест и седем месеца. Това поставя под сериозен въпрос участието на Грабара в остатъка от сезона.

Полякът се присъедини към Ювентус през август, като пристигна под наем от германския Волфсбург. Той направи дебюта си за „бианконерите“ при убедителната победа с 5:0 над нидерландския НЕК Наймеген в Лига Европа.

Дебютът му бе впечатляващ – освен че запази вратата си без гол, Грабара записа и асистенция, което му донесе и наградата за „Играч на мача“.

Сега Ювентус ще трябва да реагира на неочакваната ситуация. Според италианските медии клубът вече разглежда варианти за привличане на нов вратар, който да замести контузения поляк.

Сред спряганите имена е бразилският ветеран Нето. 36-годишният вратар вече има период в Торино, където носи екипа на Ювентус между 2015 и 2017 година.


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