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Кевин де Бройне сложи край на слуховете за бъдещето си в Наполи

Кевин де Бройне сложи край на слуховете за бъдещето си в Наполи

23 Септември, 2026 20:27 255 0

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Белгийският полузащитник увери, че не е преговарял за трансфер, и защити представянето на тима в началото на сезона

Кевин де Бройне сложи край на слуховете за бъдещето си в Наполи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кевин де Бройне категорично опроверга информациите, че възнамерява да напусне Наполи по време на летния трансферен прозорец. По време на пресконференция с националния отбор на Белгия 35-годишният халф сподели, че не е водил разговори за евентуална смяна на клубната си принадлежност.

Опитният футболист подчерта, че е прекарал ваканцията си пълноценно, след което веднага се е завърнал в Неапол. Относно колебливия старт на Наполи през сезон 2026/27, де Бройне призна за трудностите, но запази оптимизъм. Той посочи, че отборът е срещнал тежки съперници и въпреки загубата от Интер в последните минути, реалното представяне на терена надминава спечелените до момента седем точки. Според него дребните детайли са попречили на тима да има поне 10 или 11 точки, но играта на състава остава на високо ниво.


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