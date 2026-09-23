Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Станимира Петрова отпадна на стъпка от медалите на Европейското в София

Станимира Петрова отпадна на стъпка от медалите на Европейското в София

23 Септември, 2026 20:04 348 1

  • станимира петрова-
  • бокс-
  • европейско първенство по бокс-
  • софия-
  • микаела уолш-
  • български бокс

Завърналата се след майчинство боксьорка отстъпи пред ирландката Микаела Уолш в оспорван четвъртфинал

Станимира Петрова отпадна на стъпка от медалите на Европейското в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската националка Станимира Петрова (категория до 57 кг) приключи участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на четвъртфиналната фаза.

Завърналата се на ринга след майчинство състезателка загуби с единодушно съдийско решение от представителката на Ирландия Микаела Уолш.

Петрова започна срещата силно и наложи тотален превес в първия рунд. Във втората част обаче Уолш пое инициативата и успее да пречупи ритъма на мача в своя полза. В решаващия трети рунд българката даде всичко от себе си в търсене на обрат, но силите ѝ не стигнаха за краен успех.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много интересно беше

    1 0 Отговор
    да слушаш коментатора - от Ах до Ох... А самият женски бокс е извращение над природата!

    20:35 23.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове