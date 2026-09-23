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Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие
  Тема: Украйна

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

23 Септември, 2026 20:08 570 18

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • марко рубио

В разговора си с медиите Рубио подчерта, че сключването на споразумение с Иран ще изисква упорита работа

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че както Русия, така и Украйна са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В разговора си с медиите Рубио подчерта, че сключването на споразумение с Иран ще изисква упорита работа в продължение на определен период от време, като добави пред репортерите, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага и с варианти, включващи военна намеса.

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Наред с това, Рубио засегна и темата за разрешаването на конфликта в Судан, като заяви, че той няма да бъде решен докато външните сили, които според него подклаждат войната, не са готови да използват своето влияние.

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега Марко Рубио, предаде по-рано днес Ройтерс.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    6 0 Отговор
    Доколкото разбирам от световна политика Йотова се е заела да я оправя ...нека децата спят спокойно ,

    20:15 23.09.2026

  • 2 Отговорът

    5 1 Отговор
    Рубио да не мандахерца първата дама, с този кубински чар...

    20:15 23.09.2026

  • 3 Русия

    10 1 Отговор
    И тоя клоун е тежки нарко.....

    20:16 23.09.2026

  • 4 така, така

    10 0 Отговор
    Горкия Рубио - поставил се е в неловкото положение на всеки американец непременно да изглежда позитивен, бодър и уверен в светлото бъдеще.
    Дори и на децата е ясно, че никакво примирие няма да има, ако определени изисквания на Русия спрямо санкциите не се изпълнят. Зърнените култури и енергетиката са фактори, даващи възможност на подмандатната Украйна да си вземе глътка въздух и да не бъде занулена още тази година. Та защо да го прави Русия?

    20:19 23.09.2026

  • 5 КАКВО Е ТОВА

    4 7 Отговор
    ЧАСТИЧНО ПРИМИРИЕ...МАЛКО ДА СИ ПОЧИНЕМ И МЛАТЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА...РУСКА МЪКА..ООООХ В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ...ГОСПОД ИМ ДАЛ НА РУСНАЦИТЕ НАЙ ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯ А ТЕ ИСКАТ ОЩЕ...ТРУДНО ЗА АНАЛИЗ...

    20:20 23.09.2026

  • 6 Курабиева

    0 0 Отговор
    Нас кво ни интересува🤣😂😂

    20:31 23.09.2026

  • 7 Държавният секретар изрази надежда

    1 0 Отговор
    че руският лидер ще приеме поканата. Същевременно той уточни, чеДвустранна среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп все още не е обсъждана..
    „Очевидно е, че идеалният вариант би бил среща, която би довела до резултати, а за това е необходимо да се свърши много работа предварително“, каза Рубио.

    20:32 23.09.2026

  • 8 Баламата

    3 0 Отговор
    Нека дизела удари 4€/л, а пшеницата 1000$ нон и желязото 2,5 и тогава

    20:32 23.09.2026

  • 9 Държавният секретар изрази надежда..

    0 0 Отговор
    По време на разговорите Рубио отправи и покана към руския президент Владимир Путин да присъства на срещата на върха на Г-20 в Маями. „Поканихме президента Путин на срещата на върха на Г-20. Вярваме, че това е възможност за него да общува не само с президента, но и с други световни лидери.“

    20:33 23.09.2026

  • 10 Субективно Разгледани

    1 0 Отговор
    бяха разрушителните действия на Киев, който умишлено атакува цивилни граждани.и трансгранични инфраструктурни съоръжения, което води до дестабилизация на световните енергийни пазари“, се казва в изявление на министерството.
    Същевременно Лавров потвърди намеренията на Москва да постигне целите на специалната операция, включително „чрез дипломатическо уреждане на конфликта, основано на елиминиране на неговите коренни причини“.

    20:35 23.09.2026

  • 11 Диванен стратег

    2 0 Отговор
    Рубио приказва глупости. Никакво временно примирие ме може да има до подписването на мирен договор.

    20:35 23.09.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Светът се напълни с не адекватни краварски простаци.Няма ли никой с топки и да каже че САЩ са терористи номер Едно

    20:35 23.09.2026

  • 13 Тоя па

    1 0 Отговор
    Русия, никога не е проявявала, а САЩ, Великобритания и ЕС проявяват.

    20:36 23.09.2026

  • 14 Подчертана беше необходимостта

    0 0 Отговор
    от бързо подобряване на двустранните отношения в съответствие с постигнатите споразумения между президентите на Русия и САЩ, особено в светлината на засилените дискусии относно перспективите за икономическо сътрудничество, културен и хуманитарен обмен и улесняване на взаимните пътувания и контакти между обществата и хората“, добавиха от Министерството на външните работи. За постигането на тази цел е необходим честен диалог за премахване на дразнителите, както и възобновяване на нормалната работа на посолствата на двете страни, включително „връщането на де факто конфискуваната руска собственост в Съединените щати...

    20:36 23.09.2026

  • 15 ЗЕЛЕТО ЧАСТИЧНО Е ДРЪПНАЛ ОЩЕ 4 ЛИНИИ

    2 0 Отговор
    А РУБИО МУ Е БУТНАЛ В ЖОБА ОЩЕ ЕДНО ПАКЕТЧЕ ДАР ОТ ЕДИН БЪЛГАРСКИ ЗАТВОРНИК !

    20:36 23.09.2026

  • 16 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Русия редовно осведомява коалицията на мечтаещите, че частично примирие няма да има след номера "Истанбул2022", ама файда няма...

    20:38 23.09.2026

  • 17 НЕИЗБЕЖНО

    2 0 Отговор
    Всички ще ходите да целувате на Путин..... ръка.

    20:39 23.09.2026

  • 18 Целта е взаймно

    2 0 Отговор
    да ликвидират не само Украйна но и Европа. И го правят много успешно впрочем

    20:39 23.09.2026