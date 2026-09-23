Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че както Русия, така и Украйна са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В разговора си с медиите Рубио подчерта, че сключването на споразумение с Иран ще изисква упорита работа в продължение на определен период от време, като добави пред репортерите, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага и с варианти, включващи военна намеса.
Наред с това, Рубио засегна и темата за разрешаването на конфликта в Судан, като заяви, че той няма да бъде решен докато външните сили, които според него подклаждат войната, не са готови да използват своето влияние.
Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега Марко Рубио, предаде по-рано днес Ройтерс.
Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:15 23.09.2026
2 Отговорът
20:15 23.09.2026
3 Русия
20:16 23.09.2026
4 така, така
Дори и на децата е ясно, че никакво примирие няма да има, ако определени изисквания на Русия спрямо санкциите не се изпълнят. Зърнените култури и енергетиката са фактори, даващи възможност на подмандатната Украйна да си вземе глътка въздух и да не бъде занулена още тази година. Та защо да го прави Русия?
20:19 23.09.2026
5 КАКВО Е ТОВА
20:20 23.09.2026
6 Курабиева
20:31 23.09.2026
7 Държавният секретар изрази надежда
„Очевидно е, че идеалният вариант би бил среща, която би довела до резултати, а за това е необходимо да се свърши много работа предварително“, каза Рубио.
20:32 23.09.2026
8 Баламата
20:32 23.09.2026
9 Държавният секретар изрази надежда..
20:33 23.09.2026
10 Субективно Разгледани
Същевременно Лавров потвърди намеренията на Москва да постигне целите на специалната операция, включително „чрез дипломатическо уреждане на конфликта, основано на елиминиране на неговите коренни причини“.
20:35 23.09.2026
11 Диванен стратег
20:35 23.09.2026
12 И Киев е Руски
20:35 23.09.2026
13 Тоя па
20:36 23.09.2026
14 Подчертана беше необходимостта
20:36 23.09.2026
15 ЗЕЛЕТО ЧАСТИЧНО Е ДРЪПНАЛ ОЩЕ 4 ЛИНИИ
20:36 23.09.2026
16 Тити на Кака
20:38 23.09.2026
17 НЕИЗБЕЖНО
20:39 23.09.2026
18 Целта е взаймно
20:39 23.09.2026