Протест и контрапротест в София срещу Васил Терзиев

Движението по столичната улица "Московска" бе блокирано заради протест и контрапротест срещу кмета Васил Терзиев, информират от БНР.

Участниците в протеста срещу кмета твърдят, че Терзиев е свързан със случая "Петрохан". Според тях общинският съвет трябва да бъде разпуснат:

"Този кмет е първо нихилист, второ той е финансирал една организация, знаете около "Петрохан" за какво става на въпрос. Сега аз не съм юрист, не искам да вземам отношение, но вижте какво представлява София, един пълен бардак".

Втори протест бе организиран пред сградата на общината, който се противопостави на протестиращите срещу кмета Терзиев.

Участник в демонстрацията в подкрепа на Терзиев каза:

"Тук съм, за да защитя украинското знаме, за да защитя демократичния избор на Столична община, направен още преди четири години и за да се противопоставим на абсолютно на абсолютно нерегламентираните, нелегални действия на тези хора, които са дошли тук да свалят украинското знаме".