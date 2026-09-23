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Протест и контрапротест в София срещу Васил Терзиев

Протест и контрапротест в София срещу Васил Терзиев

23 Септември, 2026 20:15 463 16

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  • васил терзиев

Участниците в протеста срещу кмета твърдят, че Терзиев е свързан със случая "Петрохан". Според тях общинският съвет трябва да бъде разпуснат

Протест и контрапротест в София срещу Васил Терзиев - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Движението по столичната улица "Московска" бе блокирано заради протест и контрапротест срещу кмета Васил Терзиев, информират от БНР.

Участниците в протеста срещу кмета твърдят, че Терзиев е свързан със случая "Петрохан". Според тях общинският съвет трябва да бъде разпуснат:

"Този кмет е първо нихилист, второ той е финансирал една организация, знаете около "Петрохан" за какво става на въпрос. Сега аз не съм юрист, не искам да вземам отношение, но вижте какво представлява София, един пълен бардак".

Втори протест бе организиран пред сградата на общината, който се противопостави на протестиращите срещу кмета Терзиев.

Участник в демонстрацията в подкрепа на Терзиев каза:

"Тук съм, за да защитя украинското знаме, за да защитя демократичния избор на Столична община, направен още преди четири години и за да се противопоставим на абсолютно на абсолютно нерегламентираните, нелегални действия на тези хора, които са дошли тук да свалят украинското знаме".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма сми

    2 5 Отговор
    заселваме се в Гренландия

    20:17 23.09.2026

  • 2 Яшар

    7 12 Отговор
    Който избере Терзиев избира Бойко и све нята ..Йотова и Радев са нашето бъдеще и на децата ни

    20:17 23.09.2026

  • 3 София

    10 7 Отговор
    Този случайник с ДС произход веднага да изчезва не само от общината а и от София,да си ходи на Петрохан при калушевците.

    Коментиран от #9

    20:20 23.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Чак ми стана жал за Петроханците.Хем ядоха бой ,хем ги арестуваха.

    Коментиран от #13

    20:20 23.09.2026

  • 5 Юуп

    8 2 Отговор
    Василка кметункова три години спа, ся предизборно затваря всеки ден улици за бързи ремонти и никой не знае утре къде ще е затворено. Оставка петрохански спонсори

    20:22 23.09.2026

  • 6 ФАШИЗИРАНАТА ИЗМЕТ

    7 3 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗЧИСТЕНА ЗАВИНАГИ

    20:22 23.09.2026

  • 7 ХиХи

    7 2 Отговор
    В петроханските полета ламите трещяли кметя. Туй било петроханска меддитация

    20:23 23.09.2026

  • 8 Е как не видя?

    7 2 Отговор
    Колко пъти Васко Ухото е ходил на ПеДрохан? Е как не видя фАлосите,Червената стая, сатанинския коЗел АзазЕл? Поне един християнски символ видя ли? То десАрски изтърсак такива работи не го интересуват.

    20:25 23.09.2026

  • 9 Сакън не пипай Терзиев

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "София":

    Той на пролет от много ще ми отпусне парички за гей парада. Недей бащичко да пипаш нашият байрактар водещ ни под знамето на дъгата.

    20:25 23.09.2026

  • 10 Ужас

    4 1 Отговор
    Защитниците на Терзиев развявали българското знаме???

    20:26 23.09.2026

  • 11 Николова , София

    2 5 Отговор
    Сега гледам БНТ ..при Йотова има доста пдраски усмихващи се от инициативния Коминтерна...така трябва да е тя е голям радетел на християнското семейство

    20:26 23.09.2026

  • 12 Истинско обещание 🇮🇷

    2 2 Отговор
    Комунистическата измет начело с техния ДС калтак трябва да бъде изчистена от София и България

    20:27 23.09.2026

  • 13 Хем ги е....ха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Хем ги разстреляха....

    20:27 23.09.2026

  • 14 Вакуум

    2 0 Отговор
    Факти не ни занимавайте с глупостите на изветрели мозъци.

    20:32 23.09.2026

  • 15 Васко ДС-то

    0 1 Отговор
    Оставка!

    20:34 23.09.2026

  • 16 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Хората са гневни на некадърника Терзиев заради бардака в София, провалите в общественото строителство и малоумното му поведение по казуса Петрохан, а неговите фенове го боготворят заради украинското знаме над Общината...
    Ценности, какво да ги правиш😂😂😂

    20:36 23.09.2026

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