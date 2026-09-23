Килиан Мбапе се завърна към тренировките на Франция след боледуване

Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе поднови пълноценни тренировки със своите съотборници, след като ден по-рано бе повален от грип. Новината бе потвърдена от френския тим, цитиран от АФП.

Нападателят на Реал Мадрид пропусна откритото занимание на Франция и официалната вечеря с президента на Френската футболна федерация Филип Диало, тъй като остана в хотелската си стая заради неразположението.

Днес обаче Мбапе се включи без ограничения в интензивната тактическа тренировка на „петлите“, проведена на терен „Мишел Платини“. Завръщането му е положителна новина за селекционера и щаба на Франция преди предстоящия двубой с Турция.

Французите ще отпътуват за Истанбул в четвъртък, а срещата с турския национален отбор ще се проведе в Коджаели. Двубоят ще бъде първи за Зинедин Зидан начело на Франция.

След гостуването на Турция „петлите“ ще се изправят срещу Белгия на 28 септември. През октомври предстоят още два домакински мача на „Стад дьо Франс“ – срещу Италия на 2 октомври и срещу Белгия на 5 октомври.

Възстановяването на Мбапе навреме дава възможност на Франция да разчита на капитана си за началото на новия период под ръководството на Зидан.