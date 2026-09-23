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Георги Иванов връчи дипломите на новите треньори с УЕФА ПРО лиценз

Георги Иванов връчи дипломите на новите треньори с УЕФА ПРО лиценз

23 Септември, 2026 22:17 333 0

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  • живко миланов-
  • захари сираков

Това е най-високата степен в треньорското образование

Георги Иванов връчи дипломите на новите треньори с УЕФА ПРО лиценз - 1
Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На официална церемония днес в efbet Национална футболна база 20 треньори получиха дипломите си за УЕФА ПРО лиценз - най-високата степен в треньорското образование.

Дипломите връчи лично президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

„Поздравявам ви за положените усилия и за успешното завършване на това обучение. Дипломата е признание за труда ви, но и отговорност, която ще носите всеки ден в работата си. Треньорът помага на футболистите да развиват своите качества и с личния си пример допринася за изграждането им като хора. Пожелавам ви да прилагате наученото с професионализъм, постоянство и уважение към всеки, с когото работите“, обърна се Георги Иванов към дипломиралите се.

На церемонията присъстваха още изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов, техническият директор Кирил Котев и директорът на Българската треньорска школа по футбол доц. Емил Атанасов. Той поздрави треньорите за старанието им и успешното завършване на курса.

УЕФА ПРО лиценз получиха Атанас Рибарски, Божидар Костадинов, Васил Петров, Даниел Моралес, Живко Миланов, Захари Сираков, Ивайло Василев, Иван Иванов, Ивелин Петков, Иво Градев, Йордан Петков, Йордан Юруков, Кириакос Георгиу, Мартин Димитров, Михаил Цоков, Радостин Александров, Силвия Радойска, Тодор Киселичков, Христо Господинов и Цветомир Ангелов.


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