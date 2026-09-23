Новини
Свят »
САЩ »
Войната в Украйна може да се разрасне към други държави, предупредиха САЩ
  Тема: Украйна

Войната в Украйна може да се разрасне към други държави, предупредиха САЩ

23 Септември, 2026 23:43 827 23

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • оон-
  • марко рубио

Едно от многото ни опасения относно войната между Русия и Украйна е, че тя може да метастазира, каза Марко Рубио

Войната в Украйна може да се разрасне към други държави, предупредиха САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази опасения, че войната на Русия срещу Украйна може да „метастазира“ към други страни чрез хибридни атаки или саботажи, или дори вследствие на недоразумение, което да доведе до преки бойни действия, съобщи ДПА, предаде БТА.

„Едно от многото ни опасения относно войната между Русия и Украйна е, че тя може да метастазира и да обхване други места“, заяви Рубио пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Още новини от Украйна

„Може да се пренесе другаде, било то чрез хибридна атака, чрез саботаж или поради недоразумение. Знаете, някой пилот се отклонява от курса и изведнъж се стига до активни бойни действия“, предупреди той.

„Тези неща будят тревога. Повдигаме въпроса на много срещи с представители на различни държави, тъй като това е сериозен повод за безпокойство“, каза Рубио. Коментарите му дойдоха малко след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк.

Хибридната война обикновено включва съчетание от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни методи. Тя може да обхваща кибератаки и дезинформация, целящи да повлияят на общественото мнение, включително по време на предизборни кампании.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Русия, че извършва атаки срещу държави, подкрепящи Украйна.

„Те атакуват съюзниците на Украйна вече около пет години. Мисля, че всички са съгласни с това“, каза Тръмп в Белия дом, след като журналист го попита за опасенията на Полша.

Полският министър-председател Доналд Туск по-рано предупреди, че очаква зачестяване на руските атаки както срещу Украйна, така и срещу държавите, подкрепящи Киев.

Според разузнавателни данни, цитирани от Туск, страните, оказващи помощ на Украйна, включително Полша, могат да станат обект на атаки с дронове и ракети, замислени така, че да изглеждат като случайни инциденти.

Междувременно посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц осъди „по най-категоричен начин всякакви опити за разрастване на войната“ в Украйна по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде Ройтерс.

Той добави, че разрастването на конфликта в Украйна е опасно и недопустимо.

Заместник генералният секретар на ООН по политическите въпроси Розмари Дикарло заяви, че ескалацията на войната на Русия срещу Украйна означава и ескалация на военните рискове за по-широк регион, информира Укринформ.

Тя направи това изявление в началото на заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, посветено на поддържането на мира и сигурността в Украйна.

„Навлизаме в нова опасна фаза на войната в Украйна. С всеки изминал ден атаките се засилват, жертвите сред цивилното население нарастват, мащабът на разрушенията се увеличава, а рискът конфликтът да се разпространи в региона расте. А последиците се усещат далеч извън пределите на бойното поле“, каза Дикарло.

Тя отбеляза, че това не е просто ескалация на военните действия.

„Това е ескалация на човешкото страдание, на регионалните рискове и на щетите върху принципите на Устава на ООН и международния правов ред“, заяви високопоставеният представител на ООН.

Налице е нарастващо безпокойство относно разпространението на войната към съседни на Украйна държави и опасността от по-нататъшната ѝ ескалация, добави тя.

„Инцидентите с навлизане или приближаване на дронове до въздушното пространство на съседни държави зачестяват, което засилва опасенията конфликтът да се прехвърли в региона. Атаките срещу гранични контролно-пропускателни пунктове, както и срещу транспортната и логистичната инфраструктура близо до държавните граници, допълнително увеличават тези рискове“, каза Дикарло.

Тя припомни, че през последните няколко седмици е имало съобщения за тревожни инциденти с дронове в пограничните райони на Украйна с Молдова и Полша, както и в Литва и Румъния.

Сега предстои избор между разширяване на мащаба на конфликта и поемане по пътя към урегулиране, подчерта заместник генералният секретар на ООН.

Както Укринформ съобщи по-рано днес, повече от 50 държави членки на ООН призоваха Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне смислени мирни преговори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    16 1 Отговор
    След месец в Украйна ще е --10 градуса ..По добре да помислят върху това отколкото безмислени заплахи..!

    23:46 23.09.2026

  • 2 Ха-ха-ха

    13 1 Отговор
    Укринформ. 😂😂😂
    Тъз списвачка. вече става смешна.

    23:47 23.09.2026

  • 3 🤖🤖🤖

    11 1 Отговор
    Тези пък се наакаха.

    23:53 23.09.2026

  • 4 Влад Дракула

    3 1 Отговор
    Ми та Курабийката знае бе

    23:54 23.09.2026

  • 5 Маринов

    7 1 Отговор
    Чета редовно статиите за нападенията над Окраина. Няма цивилни жертви, има ранени. Има паднали дронове, счупени стъкла, ранени. Колкото и да се напъват укрофилите няма откъде да изкопат живилни жертви. Тази за какво говори? Прави ескалация и прави стъпка за хибридна война?

    23:55 23.09.2026

  • 6 Ц А Р Путин

    5 0 Отговор
    Марко ,научиха ли ти номера на обувките дет ти дават служебни ,да не се излагаш пред хората бе ?

    23:58 23.09.2026

  • 7 Исторически факти

    7 0 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    00:01 24.09.2026

  • 8 Много

    10 1 Отговор
    ама много им се иска на някой да има война в Европа. От това обаче има само 1 печеливш.... зад океана. Една еойна е единствения начин да занулят дълговете си и евентуално да запазаят някакъв статут. Лошото е че едни понита в Брюксел им се връзват и играят по свирката и си мислят, че ще излязат сухи. Сигурен съм, че в момента, в който някой оттам си направи устата за мобилизация, то Берлин, Париж.. Брюксел ще бъдат изравнени със земята, а едни политици увиснали по клоните

    00:04 24.09.2026

  • 9 топ

    9 1 Отговор
    Причината за войната е отказът на Запада да признае поне някаква безопасност на Русия през последните 36 г. А целта е ГЕНОЦИТ на славянските народи

    Ами отстранете причината и ще има мир

    00:04 24.09.2026

  • 10 Размисли

    5 1 Отговор
    Май точно това целят краварите което е посочено в заглавието!Всичко ще зависи от Русия докога ще играе по свирката на САЩ да води конвенционални войни с нейните васали вместо да се заеме с отстраняването на причината за тия войни.

    00:06 24.09.2026

  • 11 Шорт

    6 2 Отговор
    И през втората световна война Русия ги е гонила до дупка фа.шаги.те!

    00:07 24.09.2026

  • 12 Съдията

    4 2 Отговор
    Така е, може, защото Зеленото се опъва да развее бялото знаме. Но няма къде да ходи, западна(лите) са в ступор, хора няма, пари няма, има само инфлация и едноцифрени рейтинги. Мерц и Макрон си отиват до месеци, останалите са в несвяст. Мъка, мъка либерастка.😂

    00:08 24.09.2026

  • 13 Дедо

    7 0 Отговор
    Най крадеца вика оглеждаите се за крадци.

    00:10 24.09.2026

  • 14 Хусите ще думнат КИМЧО

    1 1 Отговор
    И КИМЧО ЩЕ ОТВЪРНЕ КАТО ПРЕВЗЕМЕ КАЛИФОРНИЯ

    00:12 24.09.2026

  • 15 Хусит...е ще д..умнат К...ИМЧО

    0 1 Отговор
    И К...ИМЧО ЩЕ ОТВЪРНЕ КАТО П..РЕВЗЕМЕ К...АЛИФОРНИЯ

    00:14 24.09.2026

  • 16 Луи Девети

    2 0 Отговор
    Ако Путин плясне Ньой сюр Сен 🤣😂😂😂

    00:14 24.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ХУСИТЕ РАЗБОЙНИЦИ

    0 1 Отговор
    ЩЕ ТУПАТ АМЕРИКАНСКИТЕ РАЗБОЙНИЦИ

    Коментиран от #19

    00:19 24.09.2026

  • 19 АМЕРИКА ЩЕ ПРАТИ РОБОКОПИ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ХУСИТЕ РАЗБОЙНИЦИ":

    АМЕРИКА ЩЕ СЕ БИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И НОМЕРА НА КИТАЙКАТА Е ДА СЕ ХАКНЕ ИНТЕРНЕТА

    Коментиран от #20

    00:24 24.09.2026

  • 20 ДА ДРЪПМЕМ КАБЕЛА НА ГООГЛЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "АМЕРИКА ЩЕ ПРАТИ РОБОКОПИ":

    И КРАЙ С ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

    Коментиран от #22

    00:27 24.09.2026

  • 21 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Много им се иска на американци ,от 4 години правят всичко възможно ама европейци са тарикати !По точно Америка да е в очакване на война в тяхната територия.

    00:33 24.09.2026

  • 22 Google Chrome ЛЪЖЕ ХОРАТА ПО ЗЕМЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДА ДРЪПМЕМ КАБЕЛА НА ГООГЛЕ":

    АЗ НА ГООГЛЕ НЕ ВЯРВАМ ТОВА Е ИЗЧАДИЕ ОТ АДА

    00:33 24.09.2026

  • 23 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Вие сте глупаци 🤣🤣🤣

    00:36 24.09.2026