Естебан Окон призна: Свободен съм за 2027-а и разговарям с други отбори

Естебан Окон потвърди, че бъдещето му във Формула 1 за сезон 2027 остава неясно. Френският пилот призна, че към момента е свободен за следващия сезон, а раздялата му с Хаас в края на настоящата година изглежда все по-вероятна.

Окон говори преди Гран при на Азербайджан и разкри, че около бъдещето му вече се водят разговори, включително с други отбори от Формула 1.

„В момента определено съм свободен агент за следващата година. Обсъждат се неща, които са извън моя контрол, има определени теми, които не зависят от мен. Ще продължа да давам всичко от себе си до края на годината и ще видим как ще се развият събитията“, заяви Окон.

На въпрос дали води преговори с други отбори, освен Хаас, 29-годишният пилот бе категоричен: „Разбира се!“.

Настоящият сезон не се развива според очакванията на Окон. В Хаас той остава зад младия си съотборник Оливър Беърман по спечелени точки, а най-доброто му класиране досега е девето място в Гран при на Монако.

Окон има сериозен опит във Формула 1, където дебютира през 2016 г. Единствената му победа в шампионата дойде през 2021 г. с Алпин, когато триумфира в Гран при на Унгария.

Кариерата му във Формула 1 вече е преминавала през периоди на несигурност. В края на 2018 г. той загуби мястото си в Рейсинг Пойнт, а през следващия сезон бе резервен пилот на Мерцедес. През 2020 г. се завърна на стартовата решетка с Алпин.

Сега Окон отново е изправен пред необходимостта да намери ново място в шампионата, ако раздялата с Хаас стане факт в края на сезона.