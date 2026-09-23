Победи и загуби за шахматистите ни в Самарканд: Дамите с важен успех над Украйна

Женският национален отбор по шахмат на България постигна категорична победа с 3:1 точки срещу силния тим на Украйна в седмия кръг на шахматната Олимпиада в Самарканд. Успехът бе подпечатан след победи на Белослава Кръстева и Габриела Антова, и ремита на Надя Тончева и Нургюл Салимова.

С тази шеста победа българките заемат 4-то място във временното класиране, само на точка зад лидерите Казахстан и Китай.

При мъжете българският тим претърпя поражение от Нидерландия с 0,5:3,5 точки. Единственото реми за страната ни бе извоювано от Радослав Димитров на четвърта дъска, докато Аркадий Найдич, Момчил Петков и Мартин Петров отстъпиха в своите партии.

С актив от 10 точки мъжкият ни състав се намира на 32-ра позиция, а лидер в подреждането е домакинът Узбекистан.