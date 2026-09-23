Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Победи и загуби за шахматистите ни в Самарканд: Дамите с важен успех над Украйна

Победи и загуби за шахматистите ни в Самарканд: Дамите с важен успех над Украйна

23 Септември, 2026 21:12 588 3

  • шахмат-
  • шахматна олимпиада-
  • самарканд-
  • нургюл салимова-
  • белослава кръстева-
  • национален отбор по шахмат-
  • спорт

Женският ни национален отбор заема 4-то място на шахматната Олимпиада

Победи и загуби за шахматистите ни в Самарканд: Дамите с важен успех над Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор по шахмат на България постигна категорична победа с 3:1 точки срещу силния тим на Украйна в седмия кръг на шахматната Олимпиада в Самарканд. Успехът бе подпечатан след победи на Белослава Кръстева и Габриела Антова, и ремита на Надя Тончева и Нургюл Салимова.

С тази шеста победа българките заемат 4-то място във временното класиране, само на точка зад лидерите Казахстан и Китай.

При мъжете българският тим претърпя поражение от Нидерландия с 0,5:3,5 точки. Единственото реми за страната ни бе извоювано от Радослав Димитров на четвърта дъска, докато Аркадий Найдич, Момчил Петков и Мартин Петров отстъпиха в своите партии.

С актив от 10 точки мъжкият ни състав се намира на 32-ра позиция, а лидер в подреждането е домакинът Узбекистан.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    3 4 Отговор
    Добре че цигнето гулсун или сургум както я нарече един приятел на шахмат ...трагикомедия

    21:17 23.09.2026

  • 2 12345

    1 0 Отговор
    За загубата на мъжкия отбор за мен е виновен треньорът им-кирил георгиев.на 3 дъска от 3 дни преди това се вижда ,че Петров е психически изморен и дори когато спечели срещу македония игра-доста неточно.днес в 1вия час стояха добре.още в началото димитров получи почти спечелена позиция.на 3та в дебюта Петров игра много оригинално и доста интересно.при него проблема е психическата умора.георгиев ,който много добре е видял това не го извади и да седне той на 4 ,а димитров да пусне срещу неостаряващия ван вейли...с този ван вейли съм играл на някакво европейско и пак с черни му направих учебна партия.подскача ,подскача и накрая го събрах.важното е ,че след загубата сега кой да вади????2-дъска се защитава прекрасно и накрая вместо реми с 67.Цн3 игра 67.кб1 и се предаде...да кажем това е без значение защото ремито не спасяваше от загуба отбора.същото е и за 1ва дъска.загуби равна позиция.Винаги ми е правило впечетление ,че треньорите не усещат кога един играч е много изморен,но не го очаквах от кирил Георгиев.този димитров ,игра фантастично.позицията му бе спечелена ,но трябваше да пипа внимателно ,а ...това също е умора от тежки битки и успя да пропусне междинен ход Ог5 и стана една.....накрая реми!този димитров е убиец.мача на бг бе готов ,но трябваше кирчо да седне с бели на 4та ,а димитров щеше да отнесе Люк ван вели като куцо пиле домат и 3та дъска щеше да отмори и така нататък.БЕЗ СМЕНИ НЕ СТАВА!сега имаш 4 кръга НОН СТОП.......Въпроса е кой сменяш ,като

    21:35 23.09.2026

  • 3 психолог

    0 2 Отговор
    да им наложат санкции, как така украинците ще бият

    21:36 23.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове