Кристиано Роналдо ще бъде титуляр за Португалия срещу Уелс

Кристиано Роналдо ще бъде сред титулярите на Португалия в предстоящия двубой срещу Уелс от Лигата на нациите. Това съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо, като стартовото място на 41-годишния нападател е било потвърдено от селекционера на „мореплавателите“ Жорже Жезуш.

Срещата между Португалия и Уелс ще се проведе на 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон. Очакванията са Роналдо отново да бъде една от основните фигури в състава на домакините.

Самият нападател продължава да преследва две големи цели в края на впечатляващата си кариера.

„В момента пред мен има две цели: да спечеля Лигата на нациите и да вкарам 1000 гола в кариерата си“, заявява Роналдо, цитиран от Романо.

След двубоя с Уелс Португалия ще продължи програмата си с мачове срещу Норвегия на 27 септември и 4 октомври, както и срещу Дания на 1 октомври.

Роналдо ще има възможност да продължи преследването на историческата граница от 1000 гола и да помогне на Португалия в битката за нов трофей от Лигата на нациите.