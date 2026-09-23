Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо ще бъде титуляр за Португалия срещу Уелс

Кристиано Роналдо ще бъде титуляр за Португалия срещу Уелс

23 Септември, 2026 21:32 435 1

  • ристиано роналдо-
  • португалия-
  • уелс-
  • лига на нациите-
  • жорже жезуш-
  • фабрицио романо-
  • норвегия-
  • дания-
  • жозе алваладе-
  • ал-насър-
  • футбол-
  • португалски национален отбор-
  • 1000 гола-
  • футболни рекорди

Срещата ще се проведе на 24 септември

Кристиано Роналдо ще бъде титуляр за Португалия срещу Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо ще бъде сред титулярите на Португалия в предстоящия двубой срещу Уелс от Лигата на нациите. Това съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо, като стартовото място на 41-годишния нападател е било потвърдено от селекционера на „мореплавателите“ Жорже Жезуш.

Срещата между Португалия и Уелс ще се проведе на 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон. Очакванията са Роналдо отново да бъде една от основните фигури в състава на домакините.

Самият нападател продължава да преследва две големи цели в края на впечатляващата си кариера.

„В момента пред мен има две цели: да спечеля Лигата на нациите и да вкарам 1000 гола в кариерата си“, заявява Роналдо, цитиран от Романо.

След двубоя с Уелс Португалия ще продължи програмата си с мачове срещу Норвегия на 27 септември и 4 октомври, както и срещу Дания на 1 октомври.

Роналдо ще има възможност да продължи преследването на историческата граница от 1000 гола и да помогне на Португалия в битката за нов трофей от Лигата на нациите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво, каква приятна новина

    0 0 Отговор
    Роналдо отново ще ги занули

    21:54 23.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове