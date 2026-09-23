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Алена Омович напомни за едрия си бюст със снимки от плажа

Алена Омович напомни за едрия си бюст със снимки от плажа

23 Септември, 2026 23:48 694 8

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  • алена омович-
  • социалните мрежи-
  • instagram-
  • неприлични предложения-
  • футболисти

Инфлуенсърката неведнъж е споделяла, че получава неприлични предложения от футболисти

Алена Омович напомни за едрия си бюст със снимки от плажа - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската инфлуенсърка Алена Омович отново предизвика сериозен интерес в социалните мрежи с последната си публикация в Instagram.

Омович, която неведнъж е споделяла, че получава неприлични предложения от футболисти, публикува нова серия снимки от плажа. Кадрите бързо привлякоха вниманието на нейните последователи, като акцентът отново пада върху визията и изразените ѝ форми.

Публикацията събра множество реакции и коментари, а профилът на украинката продължава да предизвиква сериозен интерес сред потребителите на социалната платформа.



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  • 1 АААА, тая ли бре!!!

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    Тая съм я гледал и в ХХХ... много се раздаваше...

    Коментиран от #7

    23:49 23.09.2026

  • 2 Тишо

    0 0 Отговор
    Как е, учиш ли турски в немско?

    23:54 23.09.2026

  • 3 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Тва са колко бика силикон е?

    23:57 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АААА, тая ли бре!!!":

    В кой сайт? Име на видеото?

    00:32 24.09.2026

  • 8 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    Татуса перо със птици означава, че е проститутка. В България има доста с такъв татус, но са най-нисък клас - грозни и евтини.

    00:34 24.09.2026

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