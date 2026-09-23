Алена Омович напомни за едрия си бюст със снимки от плажа

Украинската инфлуенсърка Алена Омович отново предизвика сериозен интерес в социалните мрежи с последната си публикация в Instagram.
Омович, която неведнъж е споделяла, че получава неприлични предложения от футболисти, публикува нова серия снимки от плажа. Кадрите бързо привлякоха вниманието на нейните последователи, като акцентът отново пада върху визията и изразените ѝ форми.
Публикацията събра множество реакции и коментари, а профилът на украинката продължава да предизвиква сериозен интерес сред потребителите на социалната платформа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АААА, тая ли бре!!!
Коментиран от #7
23:49 23.09.2026
2 Тишо
23:54 23.09.2026
3 Ха,ха
23:57 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #1 от "АААА, тая ли бре!!!":В кой сайт? Име на видеото?
00:32 24.09.2026
8 Сидни Суини ръкоделие 👋
00:34 24.09.2026