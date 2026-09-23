Алена Омович напомни за едрия си бюст със снимки от плажа

Украинската инфлуенсърка Алена Омович отново предизвика сериозен интерес в социалните мрежи с последната си публикация в Instagram.

Омович, която неведнъж е споделяла, че получава неприлични предложения от футболисти, публикува нова серия снимки от плажа. Кадрите бързо привлякоха вниманието на нейните последователи, като акцентът отново пада върху визията и изразените ѝ форми.

Публикацията събра множество реакции и коментари, а профилът на украинката продължава да предизвиква сериозен интерес сред потребителите на социалната платформа.