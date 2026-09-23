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Уанда Нара отново привлече вниманието с провокативни снимки

Уанда Нара отново привлече вниманието с провокативни снимки

23 Септември, 2026 23:11 780 6

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  • футбол-
  • мауро икарди-
  • instagram-
  • снимки

Бившата съпруга на футболиста Мауро Икарди публикува поредица от кадри

Уанда Нара отново привлече вниманието с провокативни снимки - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Уанда Нара отново прикова погледите в социалните мрежи. Аржентинската медийна личност и бивша съпруга на футболиста Мауро Икарди сподели серия от снимки от различни места, с които бързо привлече вниманието на своите последователи.

На част от кадрите акцентът пада върху визията и дълбокото ѝ деколте, а публикацията предизвика сериозен интерес сред феновете ѝ в Instagram.

Профилът на Нара е следван от над 17 милиона души, а реакциите под последната ѝ публикация продължават да се увеличават. Снимките събраха множество харесвания и коментари, потвърждавайки огромния интерес към аржентинката в социалните мрежи.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Толко са безинтересни вече🤣😂😂

    23:13 23.09.2026

  • 2 a кога наш тихчо ще цъфне пак

    2 0 Отговор
    отново да привлече вниманието с провокативни снимки

    23:20 23.09.2026

  • 3 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Нали беше тежко болна и душа трябваше да бере.
    Май не ѝ се бере душа, а краставици.

    23:21 23.09.2026

  • 4 Спрете да

    0 0 Отговор
    ни занимавате с дърти ку@в@ии !

    23:22 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Донев-Кънев

    0 0 Отговор
    Има страховни гърди. Искам да й го намест.

    00:26 24.09.2026

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