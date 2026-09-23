Уанда Нара отново привлече вниманието с провокативни снимки

Уанда Нара отново прикова погледите в социалните мрежи. Аржентинската медийна личност и бивша съпруга на футболиста Мауро Икарди сподели серия от снимки от различни места, с които бързо привлече вниманието на своите последователи.

На част от кадрите акцентът пада върху визията и дълбокото ѝ деколте, а публикацията предизвика сериозен интерес сред феновете ѝ в Instagram.

Профилът на Нара е следван от над 17 милиона души, а реакциите под последната ѝ публикация продължават да се увеличават. Снимките събраха множество харесвания и коментари, потвърждавайки огромния интерес към аржентинката в социалните мрежи.