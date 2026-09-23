Уанда Нара отново привлече вниманието с провокативни снимки

Уанда Нара отново прикова погледите в социалните мрежи. Аржентинската медийна личност и бивша съпруга на футболиста Мауро Икарди сподели серия от снимки от различни места, с които бързо привлече вниманието на своите последователи.
На част от кадрите акцентът пада върху визията и дълбокото ѝ деколте, а публикацията предизвика сериозен интерес сред феновете ѝ в Instagram.
Профилът на Нара е следван от над 17 милиона души, а реакциите под последната ѝ публикация продължават да се увеличават. Снимките събраха множество харесвания и коментари, потвърждавайки огромния интерес към аржентинката в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
23:13 23.09.2026
2 a кога наш тихчо ще цъфне пак
23:20 23.09.2026
3 Αлфа Bълкът
Май не ѝ се бере душа, а краставици.
23:21 23.09.2026
4 Спрете да
23:22 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Донев-Кънев
00:26 24.09.2026