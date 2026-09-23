Важните новини във ФАКТИ на 23.09.2026 г.

Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки

Предстоят още сериозни разкрития за изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Министерския съвет.

Кирил Вълчев: Бях поканен от Йотова, дори не съм разговарял с Радев

След 28 години като журналист Кирил Вълчев влиза в президентската надпревара като кандидат за вицепрезидент. На мнение е, че диалогът и търсенето на съгласие трябва да са в основата на работата на президентската институция.

21-годишен шофьор се вряза в автобус с туристи край прохода „Стражата“, блокиран е Подбалканският път

21-годишен водач е пострадал, след като се е блъснал с автомобила си в автобус с туристи на Подбалканския път в района на проход "Стражата". Движението от Пловдив към Калофер е временно преустановено, като има въведен обходен маршрут, съобщават от Dariknews.bg, цитирайки ОДМВР- Пловдив.

Доц. Петър Чолаков: „Прогресивна България“ вече е разполовила партията на Костадин Костадинов

Разбягването на избирателите се случва много често с новоизгряващи партии. Това каза в „Интервюто на деня“ по bTV политологът доц. Петър Чолаков.

Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол

4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол, каза в студиото на "Още от деня" по БНТ бившият регионален министър арх. Виолета Комитова. А държавата получава високи цени за мантинелите и много ниско качество. През 2021 година прекратих договори за ремонти за 2 млрд. лева, не ми стигна времето за договорите и за мантинелите, и за маркировките, каза още тя.

Протест и контрапротест в София срещу Васил Терзиев

Движението по столичната улица "Московска" бе блокирано заради протест и контрапротест срещу кмета Васил Терзиев, информират от БНР.

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

На поканата на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за "възстановяване на работата на Съвета на ректорите" се отзоваха по-малко от половината от висшите училища в страната (51 на брой) и ВМА, които са членове на автентичната организация, създадена през 1993-та година. Заседанието се проведе в Националната спортна академия (НСА).

Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина

Данъкът за двустайно жилище в София ще се увеличи с не повече от 15 евро през следващата година. Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет"

Предвижда се за три години данъчните оценки на имотите да се удвоят, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.

Костадинов: Гледайки инициативния комитет на Йотова, виждам алманах на българския олигархичен модел в него

Ако някой си мисли, че аз съм спасителят, горчиво се лъже. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

МЗХ готви промени в наредбата за млечните продукти

Работна група към Министерството на земеделието и храните подготвя промени в наредбата за млечните продукти. Това заяви ресорният министър Пламен Абровски в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.

"Целта е ясно да се разграничават продуктите, произведени единствено от мляко, от имитиращите", отбеляза той. По думите му европейското законодателство не позволява продажбата на имитиращи продукти да бъде забранена, но трябва да се гарантират тяхната безопасност и ясното обозначаване пред потребителите.

"Крайният срок за подготовката на промените е 31 декември, след което ще ги представим за обществено обсъждане. Тогава ще представим и предложението водното съдържание на сиренето да бъде ограничено до 58%", заяви министърът.

Общо 18 430 българи от 66 държави са подали до момента заявления за гласуване на изборите за президент

Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11.00 ч. днес за участие в изборите извън страната за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври. Това каза директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Министерството на външните работи Боряна Стойнова, предават от БТА.

Кабинетът реши: Над 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление

Най-малко 20 000 души и семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Решението е на правителството и обхваща най-уязвимите домакинства, които използват твърдо гориво, съобщават от Нова телевизия.

Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, за тази група ще бъде предоставена изцяло. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата. Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане. Няма да се налага подаването на нови заявления или допълнителни декларации.

Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

След като стана ясен жребият за номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври, представители на част от кандидат-президентските двойки коментираха изтеглените позиции и целите си в предстоящата кампания, информират от novini.bg.

Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали

Тежък пътен инцидент е взел две жертви на излизане от Котел в посока Омуртаг. Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 12:42 часа., съобщават от БНТ.

Системата BG-ALERT е задействана заради пожара край село Песнопой. Евакуират хора

Заради усложнената пожарна обстановка в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението, съобщават от Нова телевизия.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите и пребиваващите във вилна зона „Отдих” край село Песнопой. Указанията са хората да се изтеглят в посока към населеното място.

Изпратени са 11 екипа на пожарната, които се опитват да ограничат разпространението на огъня. В действията по потушаването е включена и тежка техника.

Изтеглиха номерата в бюлетината за президентските избори: Йотова-№25, Гюров - №4, Костадинов- №11

Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., предаде репортер на Novini.bg.

От 2027 г.: Данъчни облекчения за деца до 11 000 евро и повече средства за електронните ваучери за храна

Увеличаване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, ново облекчение за разходи за развитието на децата и по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС са сред предлаганите данъчни мерки. Това заяви на пресконференция заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от novini.bg.

Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро

Фондация "Мама има работа" настоява за обвързване на майчинството през втората година с минималната работна заплата и за сериозно увеличаване на детските надбавки в рамките на Бюджет 2027. Според организацията настоящите социални плащания са напълно обезценени от инфлацията, а държавата трябва да изгради цялостна структура за подкрепа на жените, които се връщат на пазара на труда, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се срещна със заместник-министър Христо Полендаков след разследването на МВР за отклонени средства от обществени поръчки. Дипломатът категорично отхвърля твърденията за участие на неговото семейство в схемата, съобщи "Евроком".

Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора

Трима души са загинали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък в района на разклона за село Тулово, община Мъглиж, предаде Nova. Ударили са се два автомобила.

Румен Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г.

Ще има увеличение на разходите за отбрана през 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев пред медии по време на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което се проведе на Учебен център „Сливница“.

Спряха влака Варна-Шумен заради агресивен пътник и разлята бира

Скандал избухна във влака Варна-Шумен, съобщава Нова телевизия.

София изплатила близо 1,8 млн. евро за повредени коли по общинските пътища за 5 г.

Дупка, неравност, коловоз или стърчаща релса повреждат автомобил. Застрахователят плаща ремонта, а след това търси парите от Столичната община. Ако спорът стигне до съда и продължи с години, към обезщетението се добавят лихви, адвокатски възнаграждения и съдебни разноски.

Земетресение разлюля района на Кресна

Слабо земетресение разлюля Югозападна България в сряда сутринта.