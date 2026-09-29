България и Естония завършиха 0:0 в Лигата на нациите

България и Естония завършиха 0:0 в мач от група C4 на Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и донесе първа точка за националния отбор в турнира. Естония вече има две точки след второто си равенство.
Домакините започнаха с четири промени в състава след загубата с 1:2 от Люксембург, но отново имаха сериозни проблеми в атака. България не създаде опасно положение през първото полувреме, докато гостите бяха по-близо до откриване на резултата.
Още в началото Даниел Наумов спаси удар на Карел Мустмаа. В 27-ата минута Маркус Поом изпълни пряк свободен удар, при който топката срещна страничната греда. Естонците стигнаха до нова възможност в 57-ата минута след грешка на Иван Турицов, но Кристиан Димитров изчисти топката пред голлинията.
В 65-ата минута Естония все пак прати топката във вратата на България чрез Манилаан, но попадението беше отменено заради засада. Решението беше потвърдено и след намесата на системата за видеоповторения.
Българският отбор създаде най-добрия си шанс в 69-ата минута. Илия Груев стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Карл Хайн спаси. До края гол не падна и двата тима поделиха точките.
България остана без победа в първите два мача
Преди срещата селекционерът Александър Димитров обеща „тотално различно лице и поведение“ спрямо двубоя с Люксембург. България обаче не успя да стигне до първата си победа в групата и остава с една точка след два мача.
Следващият мач на националния отбор е гостуване на Исландия на 3 октомври. След това България ще играе и втори двубой с Люксембург, този път като гост, на 6 октомври.
Източници: БНТ, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Второто полувреме бе по-раздвижено, но положения имахме от 69 минута нататък. Преди това онези греда, спасяване пред опразнена врата на защитник и отменен гол.
Треньорът може и да се подаде оставката пак с изчакване да завършат и другите 2 срещи.
Коментиран от #8
23:43 29.09.2026
2 Лили Шпекова 🥒
23:43 29.09.2026
3 Сираков
Коментиран от #4
23:45 29.09.2026
4 Някой
До коментар #3 от "Сираков":За предният ни мач с над 4 хиляди вадеха, че е 5-ия на-слабо посетен мач, а зад нас на държави с нищожно население. Е този път не знам колко са, но да са 500-700 човека били. Мазохистите свършиха.
Коментиран от #7
23:47 29.09.2026
5 Баце ЕООД
23:53 29.09.2026
6 Филм на ужасите!
Като няма футболисти от това поколение да търсят от миналото и от бъдещето!
Стратегия: ПЛАМЕН ГЕТОВ да вкара от пряк свободен удар! ТОЧКА! Гетов щеше да вкара поне два гола този мач, пробягвайки 20метра! Отзад катеначо, два технични халфа да падат за пряк свободен и готово! ИГРАЕМ СРЕЩУ БЕЗДАРНИЦИ!
23:55 29.09.2026
7 Няма смисъл
До коментар #4 от "Някой":Казаха, че били около 200-300 човека 🤣 То на открити тренировки се събира повече публика.
00:01 30.09.2026
8 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Някой":Какви положения си видял бе колега? Нито една комбинация , сватбарски шутове, хора които сега се запознават на терена и изпадат в комични ситуации! Естонците, ако бяха с една идея по малко некадърни щяха да ни отнесат с три гола разлика!
00:10 30.09.2026
9 Сан Марино
00:12 30.09.2026