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България и Естония завършиха 0:0 в Лигата на нациите

България и Естония завършиха 0:0 в Лигата на нациите

29 Септември, 2026 23:36 486 9

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  • естония-
  • лига на нациите-
  • национален отбор

Националният отбор спечели първа точка в група C4, но остана без гол в домакинството си в Пловдив.

България и Естония завършиха 0:0 в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България и Естония завършиха 0:0 в мач от група C4 на Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и донесе първа точка за националния отбор в турнира. Естония вече има две точки след второто си равенство.

Домакините започнаха с четири промени в състава след загубата с 1:2 от Люксембург, но отново имаха сериозни проблеми в атака. България не създаде опасно положение през първото полувреме, докато гостите бяха по-близо до откриване на резултата.

Още в началото Даниел Наумов спаси удар на Карел Мустмаа. В 27-ата минута Маркус Поом изпълни пряк свободен удар, при който топката срещна страничната греда. Естонците стигнаха до нова възможност в 57-ата минута след грешка на Иван Турицов, но Кристиан Димитров изчисти топката пред голлинията.

В 65-ата минута Естония все пак прати топката във вратата на България чрез Манилаан, но попадението беше отменено заради засада. Решението беше потвърдено и след намесата на системата за видеоповторения.

Българският отбор създаде най-добрия си шанс в 69-ата минута. Илия Груев стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Карл Хайн спаси. До края гол не падна и двата тима поделиха точките.

България остана без победа в първите два мача

Преди срещата селекционерът Александър Димитров обеща „тотално различно лице и поведение“ спрямо двубоя с Люксембург. България обаче не успя да стигне до първата си победа в групата и остава с една точка след два мача.

Следващият мач на националния отбор е гостуване на Исландия на 3 октомври. След това България ще играе и втори двубой с Люксембург, този път като гост, на 6 октомври.

Източници: БНТ, БТА


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    10 2 Отговор
    Това трябваше да са ни двата най-лесни мача - домакинства с футболни джуджета. Но ние едвам играем с тях.
    Второто полувреме бе по-раздвижено, но положения имахме от 69 минута нататък. Преди това онези греда, спасяване пред опразнена врата на защитник и отменен гол.
    Треньорът може и да се подаде оставката пак с изчакване да завършат и другите 2 срещи.

    Коментиран от #8

    23:43 29.09.2026

  • 2 Лили Шпекова 🥒

    12 0 Отговор
    Страхотен мач на българските лъвове,и втора диплома за висше образование на инженер Георги Иванов!⚽️🦍🥳🤣👍

    23:43 29.09.2026

  • 3 Сираков

    6 3 Отговор
    Вдигаме главите,играем мач за мач,нямахме шанс,съдията е виновен,благодарим на феновете,те са наша подкрепа

    Коментиран от #4

    23:45 29.09.2026

  • 4 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сираков":

    За предният ни мач с над 4 хиляди вадеха, че е 5-ия на-слабо посетен мач, а зад нас на държави с нищожно население. Е този път не знам колко са, но да са 500-700 човека били. Мазохистите свършиха.

    Коментиран от #7

    23:47 29.09.2026

  • 5 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Закривай!

    23:53 29.09.2026

  • 6 Филм на ужасите!

    4 0 Отговор
    Няма отбор от долната половина на таблицата (на нашата първа лига), който да играе по слаб футбол! Треньорът , който както се разбира е човек от карето белот на Тиквата няма място на бг стадион!
    Като няма футболисти от това поколение да търсят от миналото и от бъдещето!
    Стратегия: ПЛАМЕН ГЕТОВ да вкара от пряк свободен удар! ТОЧКА! Гетов щеше да вкара поне два гола този мач, пробягвайки 20метра! Отзад катеначо, два технични халфа да падат за пряк свободен и готово! ИГРАЕМ СРЕЩУ БЕЗДАРНИЦИ!

    23:55 29.09.2026

  • 7 Няма смисъл

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Казаха, че били около 200-300 човека 🤣 То на открити тренировки се събира повече публика.

    00:01 30.09.2026

  • 8 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Какви положения си видял бе колега? Нито една комбинация , сватбарски шутове, хора които сега се запознават на терена и изпадат в комични ситуации! Естонците, ако бяха с една идея по малко некадърни щяха да ни отнесат с три гола разлика!

    00:10 30.09.2026

  • 9 Сан Марино

    0 0 Отговор
    але але але але алее

    00:12 30.09.2026

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