България и Естония завършиха 0:0 в Лигата на нациите

България и Естония завършиха 0:0 в мач от група C4 на Лигата на нациите. Срещата се игра на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и донесе първа точка за националния отбор в турнира. Естония вече има две точки след второто си равенство.

Домакините започнаха с четири промени в състава след загубата с 1:2 от Люксембург, но отново имаха сериозни проблеми в атака. България не създаде опасно положение през първото полувреме, докато гостите бяха по-близо до откриване на резултата.

Още в началото Даниел Наумов спаси удар на Карел Мустмаа. В 27-ата минута Маркус Поом изпълни пряк свободен удар, при който топката срещна страничната греда. Естонците стигнаха до нова възможност в 57-ата минута след грешка на Иван Турицов, но Кристиан Димитров изчисти топката пред голлинията.

В 65-ата минута Естония все пак прати топката във вратата на България чрез Манилаан, но попадението беше отменено заради засада. Решението беше потвърдено и след намесата на системата за видеоповторения.

Българският отбор създаде най-добрия си шанс в 69-ата минута. Илия Груев стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Карл Хайн спаси. До края гол не падна и двата тима поделиха точките.

България остана без победа в първите два мача

Преди срещата селекционерът Александър Димитров обеща „тотално различно лице и поведение“ спрямо двубоя с Люксембург. България обаче не успя да стигне до първата си победа в групата и остава с една точка след два мача.

Следващият мач на националния отбор е гостуване на Исландия на 3 октомври. След това България ще играе и втори двубой с Люксембург, този път като гост, на 6 октомври.

Източници: БНТ, БТА