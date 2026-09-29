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Гърция връща на България останките на цар Самуил

Гърция връща на България останките на цар Самуил

29 Септември, 2026 08:56 3 372 50

  • гърция-
  • връща-
  • българия-
  • останки-
  • цар самуил

Един нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения е напът да приключи

Гърция връща на България останките на цар Самуил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Е дин нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения е напът да приключи, пише гръцкото издание epolitical.gr.

Очаква се до края на седмицата правителството в южната ни съседка да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ в Малкото Преспанско езеро, припомня Нова ТВ.

Искането на София за връщането им не е ново. То многократно е било обсъждано между двете страни през изминалите десетилетия, без обаче да се стигне до окончателно решение. Въпросът отново беше поставен през 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Това беше период, в който Атина и София развиха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката и междусистемните връзки на фона на енергийната криза, последвала войната в Украйна.

В рамките на тези контакти Петков отново поставил и въпроса за останките на цар Самуил в опит да бъде намерено решение на казус с особено значение за българската историческа памет.

Случаят обаче далеч не беше прост. От години между двете държави стоят нерешени редица въпроси, свързани с връщането на църковни съкровища, ръкописи и реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.

Четири години след като правителството на Петков отново постави темата за останките на цар Самуил, процедурата изглежда вече е напът да приключи. Ако предаването им се осъществи, както е планирано, това ще бъде ход с висока символична стойност за отношенията между Атина и София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    9 3 Отговор
    Един нерешен от десетилетия въпрос

    Коментиран от #3

    08:57 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво Петков, браво Кире

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    Ето това в едун добър мумурандом

    09:01 29.09.2026

  • 4 шам фъстък

    3 1 Отговор
    Гърция ще върне на България останките на цар Самуил.

    09:01 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    17 14 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка.Събудете се българи!

    Коментиран от #17

    09:02 29.09.2026

  • 7 Историк

    5 16 Отговор
    Егати извращението. Оставете човека в гроба му!

    Коментиран от #10, #14, #44, #46, #50

    09:02 29.09.2026

  • 8 (Българин)

    7 7 Отговор
    И на колко царе ще имаме останките,май само на Самуил и ако и те не са на някой друг,велик народ който не си пази паметта

    Коментиран от #11, #41

    09:03 29.09.2026

  • 9 Браво

    22 12 Отговор
    На К.Петков, за разлика от комунистите-русофили предали останките на,Гоце Делчев, насилствено македонозиране на Пиринсщия край и за десерт искането им за заличаване на над 1300 години държава във вид на,16 реСпубликя в СССР.

    09:03 29.09.2026

  • 10 истерик

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    намери си маш

    Коментиран от #12

    09:04 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "македонец":

    Няма такава държава има древна територия с име Македония също и с Тракия, Мизия....,но не и държана.Ива някакво недорузомение Северно.

    09:08 29.09.2026

  • 14 Бай Салам

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Ходих на гроба му, там саркофага е празен! Костите на Цар Самуил се съхраняват в Солун и не са достъпни за поклонение! Това са тленните останки на доказан български цар от средновековието с голяма стойност в нашата история. Дано информацията да се потвърди и костите на Самуил си дойдат в България!

    09:11 29.09.2026

  • 15 Иво

    6 8 Отговор
    Ке му светат ли очите ?

    09:11 29.09.2026

  • 16 северна гръция

    21 1 Отговор
    всъщност е Южна България

    09:13 29.09.2026

  • 17 нека радев не мълчи

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    какво става на Шипка ????????

    09:17 29.09.2026

  • 18 истерик

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    намери си 2 мажа

    09:18 29.09.2026

  • 19 Пандев

    3 2 Отговор
    Скоро и останките на Симо Ментата.

    09:20 29.09.2026

  • 20 Браво на Гърция!

    20 3 Отговор
    Това е голям жест!
    Показва как Гърция гледа и оценява историческата истина.
    За разлика от другите южни съседи, които кой знае защо се наричат Северни?!

    09:20 29.09.2026

  • 21 Чудесно

    15 2 Отговор
    Сега чакаме и връщането на "История славянобългарска" и Беломорска Тракия - отнета незаконно с Ньойския договор 1919г., чиято 100 годишна давност изтече

    Коментиран от #24

    09:22 29.09.2026

  • 22 6135

    21 1 Отговор
    Ей сега македонците ще податат оплакване в ООН, че Гърция и България са се съюзили да им откраднат царот!

    09:23 29.09.2026

  • 23 Един

    8 5 Отговор
    Костите на Самуил трябваше да останат там, където е погребан. За какво са ни тук? И от християнска и от историческа гледна точка е добре да останат там. Така ще напомнят и на македонците кой е Самуил. Гърците не го признават за македонски цар и щяха да напишат на гроба, че е български цар.

    Коментиран от #27

    09:33 29.09.2026

  • 24 Оригинялът

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Чудесно":

    на История славянобългарска се намира в библиотеката на българския Зогрфски манастир в Атон, където й е мястото.

    Няма нужда да се мести никъде!

    09:46 29.09.2026

  • 25 Забелязъл

    9 0 Отговор
    Макетата почнаха газ да пикаят.

    09:48 29.09.2026

  • 26 Този

    4 4 Отговор
    Защо не ги върне на Макетата? Нали имат претенции че е бил техен Цар!!!

    09:48 29.09.2026

  • 27 Македонците

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    имат претенции , че Самуил е македонски цар.

    Гърция връща костите на България.

    Кое не ти е ясно?
    Решението им е исторически вярно и заслужва подкрепа и благодарност, а не дървена философия!

    Коментиран от #32

    09:50 29.09.2026

  • 28 1944

    1 7 Отговор
    Мястото на тленните останки трябва да бъдат върнати в базиликата ,,Св .Ахил” на острова в Преспанското езеро .Знае се ,че цар Самуил е бил влюбен в това красиво място и винаги когато е имал възможност го е посещавал и сигурно е искал там да бъде погребан .В България нищо чудно да изчезнат и след време да не се знае къде е гроба ,като на всички царе и герои ,като Левски и Ботев .

    Коментиран от #43

    09:52 29.09.2026

  • 29 Кочо

    6 0 Отговор
    Кирил, Кирил, но нещата се случват при Румбен! Гоям вой ще има в Сопие!

    09:57 29.09.2026

  • 30 Перо

    11 0 Отговор
    “Макетата” ще идват в БГ да разглеждат тленните останки на българския цар Самуил!

    09:59 29.09.2026

  • 31 Меко

    6 0 Отговор
    Сега не знам какво ще се случи в севернамакедония не стига ,че ни обвиняват крадем им историята, хората и всички исторически личности, ами ще им откраднем и единствения им цар Самуил тотално ще получат нервна криза и рев в дългосрочен план пред света.

    10:00 29.09.2026

  • 32 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Македонците":

    Цяла Гърция е осеяна с паметни плочи с имената на гръцки герои от ,,македонските борби" /Μαкеδονικοί Αγώνες/ и там е посочено изрично, че са убити от ,,български разбойници"! Не от македонски! Като Павлос Мелас! Войводата Митре Влаха го прилъгал в едно село, сетне заблудил турския аскер, че в селото има българска чета и аскера се правил!

    10:03 29.09.2026

  • 33 Галина Колева

    8 2 Отговор
    АКО , СМЕ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ ЩЕ ПОСРЕЩНЕМ ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА НАШИЯ ЦАР ГЪРЖЕСТВЕНО ОЩЕ НА ГРАНИЦАТА И С ГВАРДЕЙСКИ ЕСКОРТ ПРЕНЕСЕМ ДО ТЪРНОВО ИЛИ КЪДЕТО ЩЕ БЪДЕ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ -СПОРЕД МЕН ЦЪРКВАТА СВ.40 МЪЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

    10:04 29.09.2026

  • 34 Разбирач

    1 7 Отговор
    И за кво са ни

    10:05 29.09.2026

  • 35 Македонка

    9 1 Отговор
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.

    10:05 29.09.2026

  • 36 Специалист

    2 1 Отговор
    Българските римляни въобще не ги интересува този патриотизъм. Те не работят и гледат какво да откраднат. Това връщане е само за реклама на политиците ни. Народа иска работа и европейски заплати не останки от цар.

    10:09 29.09.2026

  • 37 Македонка

    3 1 Отговор
    Райко Жинзинов, още през 19 век:
    ...Македония, чудна страна,
    нема да бидит гърчка она!
    Шума и гора, и планина,
    Самий камен на тая страна,
    Птица и риба в Вардар река,
    Живо, мъртво на свои крака
    Ке станат и ке дават ответ
    На цела Европа, на цел свет:
    Я българка сум, българин сум я,
    Българе живеят в тая страна!

    Рупай Гошо!

    10:09 29.09.2026

  • 38 Македонка

    1 1 Отговор
    -Македонски войвода не се предава! Ке бегаме!
    -Войводо, ке станеме резил!
    -Ке бегаме задгъзом тогава!

    Защо бе премахната ятовата гласна?
    За да разделят говорите на България и Македония.

    10:12 29.09.2026

  • 39 Македонка

    1 0 Отговор
    Всичко щеше да е мед и рози.
    ...розата е като жената....ако я стиснеш по силно ще те убоде, ако е по слабо ще я изпуснеш..та и с Македонията е май така...

    10:14 29.09.2026

  • 40 Българин

    0 3 Отговор
    Фен съм на средновековната династия ТЕРТЕР - от там идва и ТЕРВЕЛ.
    В жилите ми тече част от синята кръв на ТЕРТЕРОВЦИ.
    Изпитвам мистичен интерес към областта наричана от европейците ТАРТАРИЯ.
    Понякога се изживявам като ВЕЛИК ТАРТОР.
    Много, ама много обичам да ям ТАРАТОР.
    Като чист българин спорейки с македонисти съм се самоидентифицирал забавно като ТАТАР. след ядене на ТАРАТОР
    Любимите ми планини за каране на ски са ТАТРИТЕ.
    В детството любимата ми кола и камион бяха ТАТРА:

    10:16 29.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Странно

    0 1 Отговор
    Това е бой по македонските кратуни или искат нещо голямо в замяна, да не е пак 60 годишен договор за води!???

    10:25 29.09.2026

  • 43 Щяхме да върнем тленните останки

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "1944":

    на Самуил в Охрид, където действително им е мястото, ако северните македонци нямаха претенции, че Самуил е македонски цар! Българите са наясно, че териториите на държавите се менят през вековете и особено на Балканите днешните граници не отговарят на историческите.

    Българите нямаше да имат проблем с това, че ще ходят до Охрид да се поклонят на българския цар Самуил.

    Както нямат претенции да идат до Атон да е поклонят на българската История славянобългарска.

    Но при положение, че северните македонци крадат българска история, за да се легитимират днес, решението на Гърция е много силно изразено ПРИЯТЕЛСКО и трябва да се подкрепя с благодарност.

    10:26 29.09.2026

  • 44 Самуил

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Искам да съм в България, не съм грък!

    10:27 29.09.2026

  • 45 Разбирач

    1 0 Отговор
    Взимаме кости срещу гръцки съкровища и документи, за тях са кости, за нас е Самуил. Да си взимат дрънкулките. И двете страни са доволни.

    10:30 29.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Истори0

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Какъв историк и българин си? Марш, чупка!

    10:37 29.09.2026

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