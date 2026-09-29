Гърция връща на България останките на цар Самуил

Е дин нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения е напът да приключи, пише гръцкото издание epolitical.gr.
Очаква се до края на седмицата правителството в южната ни съседка да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ в Малкото Преспанско езеро, припомня Нова ТВ.
Искането на София за връщането им не е ново. То многократно е било обсъждано между двете страни през изминалите десетилетия, без обаче да се стигне до окончателно решение. Въпросът отново беше поставен през 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Това беше период, в който Атина и София развиха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката и междусистемните връзки на фона на енергийната криза, последвала войната в Украйна.
В рамките на тези контакти Петков отново поставил и въпроса за останките на цар Самуил в опит да бъде намерено решение на казус с особено значение за българската историческа памет.
Случаят обаче далеч не беше прост. От години между двете държави стоят нерешени редица въпроси, свързани с връщането на църковни съкровища, ръкописи и реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.
Четири години след като правителството на Петков отново постави темата за останките на цар Самуил, процедурата изглежда вече е напът да приключи. Ако предаването им се осъществи, както е планирано, това ще бъде ход с висока символична стойност за отношенията между Атина и София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #3
08:57 29.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво Петков, браво Кире
До коментар #1 от "бушприт":Ето това в едун добър мумурандом
09:01 29.09.2026
4 шам фъстък
09:01 29.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
Коментиран от #17
09:02 29.09.2026
7 Историк
Коментиран от #10, #14, #44, #46, #50
09:02 29.09.2026
8 (Българин)
Коментиран от #11, #41
09:03 29.09.2026
9 Браво
09:03 29.09.2026
10 истерик
До коментар #7 от "Историк":намери си маш
Коментиран от #12
09:04 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
До коментар #2 от "македонец":Няма такава държава има древна територия с име Македония също и с Тракия, Мизия....,но не и държана.Ива някакво недорузомение Северно.
09:08 29.09.2026
14 Бай Салам
До коментар #7 от "Историк":Ходих на гроба му, там саркофага е празен! Костите на Цар Самуил се съхраняват в Солун и не са достъпни за поклонение! Това са тленните останки на доказан български цар от средновековието с голяма стойност в нашата история. Дано информацията да се потвърди и костите на Самуил си дойдат в България!
09:11 29.09.2026
15 Иво
09:11 29.09.2026
16 северна гръция
09:13 29.09.2026
17 нека радев не мълчи
До коментар #6 от "Последния Софиянец":какво става на Шипка ????????
09:17 29.09.2026
18 истерик
До коментар #11 от "Историк":намери си 2 мажа
09:18 29.09.2026
19 Пандев
09:20 29.09.2026
20 Браво на Гърция!
Показва как Гърция гледа и оценява историческата истина.
За разлика от другите южни съседи, които кой знае защо се наричат Северни?!
09:20 29.09.2026
21 Чудесно
Коментиран от #24
09:22 29.09.2026
22 6135
09:23 29.09.2026
23 Един
Коментиран от #27
09:33 29.09.2026
24 Оригинялът
До коментар #21 от "Чудесно":на История славянобългарска се намира в библиотеката на българския Зогрфски манастир в Атон, където й е мястото.
Няма нужда да се мести никъде!
09:46 29.09.2026
25 Забелязъл
09:48 29.09.2026
26 Този
09:48 29.09.2026
27 Македонците
До коментар #23 от "Един":имат претенции , че Самуил е македонски цар.
Гърция връща костите на България.
Кое не ти е ясно?
Решението им е исторически вярно и заслужва подкрепа и благодарност, а не дървена философия!
Коментиран от #32
09:50 29.09.2026
28 1944
Коментиран от #43
09:52 29.09.2026
29 Кочо
09:57 29.09.2026
30 Перо
09:59 29.09.2026
31 Меко
10:00 29.09.2026
32 Кочо
До коментар #27 от "Македонците":Цяла Гърция е осеяна с паметни плочи с имената на гръцки герои от ,,македонските борби" /Μαкеδονικοί Αγώνες/ и там е посочено изрично, че са убити от ,,български разбойници"! Не от македонски! Като Павлос Мелас! Войводата Митре Влаха го прилъгал в едно село, сетне заблудил турския аскер, че в селото има българска чета и аскера се правил!
10:03 29.09.2026
33 Галина Колева
10:04 29.09.2026
34 Разбирач
10:05 29.09.2026
35 Македонка
-Може ли да започна отдалече?
-Може, само че кратко.
-Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
Скача представителят на Македония:
-Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
Българския представител:
-Благодаря, ето това исках да докажа.
10:05 29.09.2026
36 Специалист
10:09 29.09.2026
37 Македонка
...Македония, чудна страна,
нема да бидит гърчка она!
Шума и гора, и планина,
Самий камен на тая страна,
Птица и риба в Вардар река,
Живо, мъртво на свои крака
Ке станат и ке дават ответ
На цела Европа, на цел свет:
Я българка сум, българин сум я,
Българе живеят в тая страна!
Рупай Гошо!
10:09 29.09.2026
38 Македонка
-Войводо, ке станеме резил!
-Ке бегаме задгъзом тогава!
Защо бе премахната ятовата гласна?
За да разделят говорите на България и Македония.
10:12 29.09.2026
39 Македонка
...розата е като жената....ако я стиснеш по силно ще те убоде, ако е по слабо ще я изпуснеш..та и с Македонията е май така...
10:14 29.09.2026
40 Българин
В жилите ми тече част от синята кръв на ТЕРТЕРОВЦИ.
Изпитвам мистичен интерес към областта наричана от европейците ТАРТАРИЯ.
Понякога се изживявам като ВЕЛИК ТАРТОР.
Много, ама много обичам да ям ТАРАТОР.
Като чист българин спорейки с македонисти съм се самоидентифицирал забавно като ТАТАР. след ядене на ТАРАТОР
Любимите ми планини за каране на ски са ТАТРИТЕ.
В детството любимата ми кола и камион бяха ТАТРА:
10:16 29.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Странно
10:25 29.09.2026
43 Щяхме да върнем тленните останки
До коментар #28 от "1944":на Самуил в Охрид, където действително им е мястото, ако северните македонци нямаха претенции, че Самуил е македонски цар! Българите са наясно, че териториите на държавите се менят през вековете и особено на Балканите днешните граници не отговарят на историческите.
Българите нямаше да имат проблем с това, че ще ходят до Охрид да се поклонят на българския цар Самуил.
Както нямат претенции да идат до Атон да е поклонят на българската История славянобългарска.
Но при положение, че северните македонци крадат българска история, за да се легитимират днес, решението на Гърция е много силно изразено ПРИЯТЕЛСКО и трябва да се подкрепя с благодарност.
10:26 29.09.2026
44 Самуил
До коментар #7 от "Историк":Искам да съм в България, не съм грък!
10:27 29.09.2026
45 Разбирач
10:30 29.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Истори0
До коментар #7 от "Историк":Какъв историк и българин си? Марш, чупка!
10:37 29.09.2026