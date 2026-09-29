Гърция връща на България останките на цар Самуил

Е дин нерешен от десетилетия въпрос с особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения е напът да приключи, пише гръцкото издание epolitical.gr.

Очаква се до края на седмицата правителството в южната ни съседка да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ в Малкото Преспанско езеро, припомня Нова ТВ.

Искането на София за връщането им не е ново. То многократно е било обсъждано между двете страни през изминалите десетилетия, без обаче да се стигне до окончателно решение. Въпросът отново беше поставен през 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Това беше период, в който Атина и София развиха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката и междусистемните връзки на фона на енергийната криза, последвала войната в Украйна.

В рамките на тези контакти Петков отново поставил и въпроса за останките на цар Самуил в опит да бъде намерено решение на казус с особено значение за българската историческа памет.

Случаят обаче далеч не беше прост. От години между двете държави стоят нерешени редица въпроси, свързани с връщането на църковни съкровища, ръкописи и реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.

Четири години след като правителството на Петков отново постави темата за останките на цар Самуил, процедурата изглежда вече е напът да приключи. Ако предаването им се осъществи, както е планирано, това ще бъде ход с висока символична стойност за отношенията между Атина и София.