Малаго: Вижда се светлина в тунела за Италия

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго определи победата на Италия с 4:1 над Турция в Лигата на нациите като първа стъпка към излизане от трудния период за националния отбор.

„Да победим при толкова трудна обстановка и срещу целия стадион с тези двадесетгодишни момчета ме навежда на мисълта, че това е само първата стъпка, но се вижда светлина в тунела“, каза Малаго, цитиран от АНСА.

Той подчерта атмосферата на стадиона и представянето на младите футболисти. „Беше много хубава вечер, не бях виждал толкова фенове, които викат от всички сектори. Но момчетата бяха много смели“, заяви президентът на федерацията.

Малаго добави, че в отбора има добра атмосфера и че селекционерът Роберто Манчини изпълнява ролята си. Според него обаче пред Италия предстои още много работа, а следващият мач срещу Франция няма да бъде лесен.

Стадионът на Рома може да влезе в плановете за Евро 2032

„Трябва да работим много, но атмосферата в отбора е много добра, а Манчини изпълнява ролята си. Доволни сме, продължаваме напред, въпреки че календарът е лудост. С Франция няма да е лесно“.

Малаго коментира и проекта за изграждане на нов стадион на Рома. По думите му проектът е получил първоначална зелена светлина, но все още се намира в начален етап.

„Няма много политика в досието. УЕФА зададе критерии, които трябваше да съгласуваме с техническите ръководители. Проектът още е в самото начало, но е направена първа крачка. Има проект, а какво ще стане, ще видим“, каза Малаго.

Италия и Турция ще бъдат домакини на Евро 2032. Малаго заяви, че в кратък срок трябва да бъдат посочени стадионите, които Италия ще предложи за турнира, като новото съоръжение на Рома ще бъде сред разглежданите варианти.

Източници: БТА, АНСА