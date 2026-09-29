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Турция спешно изтегля от пазара партиди дубайски шоколад, нареди 48-часова карантина

Турция спешно изтегля от пазара партиди дубайски шоколад, нареди 48-часова карантина

29 Септември, 2026 10:18 1 032 10

  • дубайски шоколад-
  • шоколад-
  • турция-
  • алергени

Заради опасна бактерия, заплашваща общественото здраве, е издадена заповед за незабавно изтегляне на продуктите от рафтовете

Турция спешно изтегля от пазара партиди дубайски шоколад, нареди 48-часова карантина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип „дубайски шоколад“ от пазара, съобщиха турски медии, цитирани от БТА.

За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка, съобщава турският ежедневник „Сьозджю“.

Изданието посочва, че спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени, и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции, предупреждава „Сьозджу“.

Контролните органи в страната предупреждават и за риск от наличие на чужди частици, уточнявайки, че са засечени единични случаи със съдържание на пластмасови частици в определени десерти.

Вестникът цитира съобщение с код „спешно“ на Агенцията по хранителни стандарти (FSA), която съобщава, че „заради опасна бактерия, заплашваща общественото здраве, е издадена заповед за незабавно изтегляне на продуктите от рафтовете. От потребителите се изисква да не влизат в контакт с никого в продължение на 48 часа".

Изданието са позовава на информация от дистрибуторската фирма „Уърлд ъф суитс“ (World of Sweets) която твърди, че в популярната продуктова серия е открита бактерията „салмонела“, която причинява хранителни отравяния и сериозни стомашни инфекции, поради което е започнало спешното изтегляне на съответните серии от търговските обекти. В официалното съобщение FSA предупреждава гражданите, закупили продукта, категорично да не консумират шоколада.

Решението за изтегляне от пазара обхваща по-специално шоколадовите изделия тип „дубайски“, добили особена популярност напоследък. От рафтовете са били изтеглени продуктите „Алян дубай усулю чътър кюнефе“ (Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe) и „Антеп фъстъклъ сютлю чиколата“ (Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata) с продуктов код 318591, продавани в опаковки от 100 грама, както и „Алян дубай усулю чиколаталъ трюфельс“ (Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles) с продуктов код 319456, продавани в опаковки от 120 грама.

„Сьозджу“ подчертава, че контролните органи обръщат внимание на факта, че бактерията „салмонела“ предизвиква висока температура, силна диария и коремни спазми в човешкото тяло. Отбелязва се още, че лицата, проявяващи тези симптоми, трябва да не ходят на работа, училище или детска градина в продължение на най-малко 48 часа, за да не заразят други хора.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    14 3 Отговор
    Дайте ги тези дубайски шоколади в София.Чалгаджийте и жълтопаветниците ще ги изхрускат за един ден.

    Коментиран от #3

    10:21 29.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    16 4 Отговор
    Турците са глупаци ,да ги пращат шоколадите в Северната си провинция България,цървулите ще ги изядат както 50 годишните меса от Европа,в България някой да е чувал някога да се спират хранителни продукти за продажба заради това че са опасни

    10:23 29.09.2026

  • 3 Диктор

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    За чалгаджийте и копейките трябва да консумират Кока-Кола и по 30 енергийни напитки за ден. Ако не искат да се чувстват гладни, да хапнат чипс

    10:25 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 България

    6 2 Отговор
    Да нахраним чалгаджийте с ГМО или още по-ГМО (NGT).

    10:29 29.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    То нещо истинско остана ли за ядене ,като всичко е ГМО и отрови ,??.?? Тези корпорации еврейски е дасотстчно да пуснат една партида с отрова и ще ни редуцират ,наполовина ,но по готино е да ни убиват бавно и докато умираме да ни взимат и парите

    10:30 29.09.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    Млечен протеин ли е проблема? Че децата се кърмят с мляко! Не знам дали има шоколади без мляко и какъв процент от пазара са? Соя има къде ли не, особено покрай вегани/вегетарианци. Може да изискват само обозначение, че има.

    10:37 29.09.2026

  • 8 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    А нашенци през 2024 бяха луднали за шоколад от Дубай!? Сто грамово блокче,се продаваше за 30-35- 40 лева.Няколко находчиви вносители направиха луди пачки,за късо време.А каракуд Ганчо,мислеше,че е директно от Персийския залив.Ето от къде е влизал.С Тир,или по ромлянски- с кола пълна със сакове.

    10:37 29.09.2026

  • 9 скарлет

    1 0 Отговор
    със този зелен пълнеж за нищо на света не бих го предпочела от например млечен шоколад с лешници 🍫

    10:41 29.09.2026

  • 10 456

    2 0 Отговор
    А нашето ХЕИ къде е?

    10:44 29.09.2026

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