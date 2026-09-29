Лига на нациите: Победи за Словения, Швейцария, Албания и Словакия

България и Естония завършиха 0:0 в Пловдив в последния мач от втория кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. Равенството остави националния отбор без победа от началото на кампанията, а Исландия излезе начело в групата след успех с 3:0 като гост на Люксембург.

Вторият кръг приключи с общо десет срещи. В ранните мачове Финландия и Беларус не си отбелязаха гол, а Молдова и Фарьорски острови завършиха 1:1.

Испания и Англия спечелиха ключовите мачове

Испания се наложи с 4:1 над Хърватия в двубой между два отбора с амбиции за челните позиции. Успехът затвърди силното представяне на испанците в началото на турнира.

Англия записа първата си победа в това издание на надпреварата, след като спечели с 2:0 срещу Чехия в Прага. Двата отбора влязоха в мача без спечелена точка.

Победи за Словения, Швейцария, Албания и Словакия

В Лига „В“ Словения победи Северна Македония с 2:0, а Швейцария се наложи с 3:0 срещу Шотландия в Глазгоу.

Албания спечели с 3:0 при гостуването си на Сан Марино. Най-оспорваният резултат от вечерта бе в мача между Словакия и Казахстан, в който домакините стигнаха до победа с 2:1.

Така вторият кръг приключи без изненадващ резултат според обобщението на Спортал. България обаче остава сред отборите, които все още търсят първия си успех в турнира.

Източници: Спортал