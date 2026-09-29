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Олимпиакос и Везенков спечелиха трилър срещу Жалгирис

Олимпиакос и Везенков спечелиха трилър срещу Жалгирис

29 Септември, 2026 23:52 422 0

  • александър везенков-
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  • баскетбол

Гръцкият шампион надделя с 93:91 като гост в Каунас. Шакил О'Нийл и Арвидас Сабонис гледаха мача от трибуните.

Олимпиакос и Везенков спечелиха трилър срещу Жалгирис - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Олимпиакос записа втора поредна победа в баскетболната Евролига, след като се наложи с 93:91 като гост на Жалгирис в Каунас. Защитаващият титлата си гръцки тим стигна до успеха в оспорван мач, в който водачеството се сменяше многократно.

Александър Везенков отново беше сред най-резултатните играчи на Олимпиакос. Българинът завърши срещата с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути на терена. Еван Фурние беше най-резултатен за победителите с 19 точки и 1 борба, а американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър добави 4 точки, 1 борба и 6 асистенции.

За Жалгирис Стърлинг Браун реализира 20 точки. Литовският тим остава с победа и загуба след първите два кръга в турнира.

Оспорван мач до последните секунди

Домакините започнаха по-добре и приключиха първата четвърт с аванс от 24:21. В началото на втория период Жалгирис увеличи преднината си до 26:21, но Олимпиакос отговори с осем поредни точки и обърна резултата до 29:26.

Гостите стигнаха до 37:30 в средата на частта, но Жалгирис успя да изравни до почивката – 44:44. Третата четвърт също премина при постоянно редуване на водачеството. Олимпиакос поведе с 57:52, домакините отново направиха обрат, а след 30 минути игра гръцкият тим имаше минимален аванс от 64:63.

В заключителната част двата отбора продължиха да се сменят начело. 44 секунди преди финалната сирена Еван Фурние реализира за 90:88 в полза на Олимпиакос, който успя да задържи преднината си до края и да спечели с 93:91.

Шакил О'Нийл и Арвидас Сабонис сред зрителите

Двубоят в „Жалгирио Арена“ привлече вниманието и заради присъствието на две баскетболни легенди. На трибуните бяха Шакил О'Нийл и именитият литовски баскетболист Арвидас Сабонис.

Пътуването на О'Нийл до Каунас беше свързано с партньорството между Жалгирис и NordVPN, за която бившият център на НБА е посланик.

За Олимпиакос предстои ново гостуване в Евролигата – на 1 октомври срещу италианския Виртус Болоня. В неделя гръцкият тим ще започне и сезона в местното първенство с мач срещу Ираклис.

В друг двубой от кръга Барселона допусна първа загуба, след като отстъпи при гостуването си на Дубай Баскетбол с 87:94. Умоджа Гибсън отбеляза 12 точки, 2 борби и 2 асистенции за каталунския състав, а Кевин Пънтър завърши с 25 точки, 5 борби и 2 асистенции. За Дубай Баскетбол Мфионду Кабенгеле беше най-резултатен с 21 точки и 6 борби.

Източници: БТА


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