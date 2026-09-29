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Англия победи Чехия с 2:0 в Лигата на нациите

Англия победи Чехия с 2:0 в Лигата на нациите

29 Септември, 2026 23:45, обновена 29 Септември, 2026 23:48 380 0

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Антъни Гордън и Хари Кейн вкараха головете за тима на Томас Тухел, който игра с човек повече още от 25-ата минута.

Англия победи Чехия с 2:0 в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Англия победи Чехия с 2:0 в Прага и записа първи успех в група 3 на Лига A от Лигата на нациите. Антъни Гордън и Хари Кейн отбелязаха головете за тима на Томас Тухел, който игра с човек повече през по-голямата част от срещата.

Двубоят на „Фортуна Арена“ започна равностойно, но Чехия остана с 10 футболисти още в 25-ата минута. Павел Шулц беше отстранен с директен червен картон след нарушение срещу английски играч. До края на първото полувреме Англия не успя да се възползва от численото си предимство и двата отбора се оттеглиха при 0:0.

Гордън и Кейн решиха мача

Англия поведе две минути след началото на втората част. Антъни Гордън се разписа в 47-ата минута, а в 69-ата Хари Кейн отбеляза втория гол и сложи край на интригата. Според официалния мачов център на Англия това бяха единствените попадения в срещата, завършила при 2:0.

Победата донесе на Англия първи точки в турнира след загубата с 2:3 от Испания в първия кръг. Чехия остана без актив след второто си поражение в групата, след като преди това отстъпи с 1:2 на Хърватия.

Тухел очакваше труден мач

Преди срещата селекционерът на Англия Томас Тухел определи съперника като добре организиран и предупреди, че двубоят в Прага няма да бъде лесен.

„Очакваме труден мач. Трябва да сме готови, както винаги“, заяви Тухел.

Следващите мачове в групата са на 3 октомври. Англия ще гостува на Хърватия, а Чехия ще приеме Испания. На 6 октомври е вторият двубой между Англия и Чехия, този път на „Уембли“.

Източници: England Football, Нова телевизия


Чехия
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