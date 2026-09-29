Испания разгроми Хърватия с 4:1

Испания победи Хърватия с 4:1 в Севиля и записа втора поредна победа в груповата фаза на Лигата на нациите. Ламин Ямал отбеляза два гола, а Марк Пубил и Нико Уилямс добавиха по едно попадение за домакините.

Мачът на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ започна с бърз гол за испанците. Във втората минута Ямал получи топката след комбинация между Алекс Баена и Фермин Лопес и с удар от движение прати топката покрай Доминик Ливакович.

Хърватия изравни в 27-ата минута. Иван Перишич центрира към наказателното поле, а Дион Белжо се пребори с Дийн Хьойсен и с глава направи резултата 1:1.

Равенството обаче се задържа само три минути. Ямал центрира отдясно, а Марк Пубил бе оставен непокрит и с глава възстанови преднината на Испания. До почивката домакините имаха още няколко възможности, включително удар на Фермин Лопес в гредата.

Ямал реши мача след почивката

Испания продължи да контролира темпото и стигна до трети гол в 63-ата минута. Педри изведе Ямал в наказателното поле, а нападателят стреля по диагонала и за втори път преодоля Ливакович.

Нико Уилямс оформи крайния резултат в 89-ата минута. Той навлезе в наказателното поле и с удар към далечния ъгъл не остави възможност на хърватския вратар.

Според „Ел Паис“ Ямал е участвал пряко в три от четирите гола на Испания. Изданието отбелязва също, че първото попадение е дошло след продължителна комбинация с 25 подавания, завършила с удара на нападателя.

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте направи пет промени в състава спрямо победата над Англия на „Уембли“. В стартовите 11 започнаха Марк Пубил, Пау Кубарси, Дийн Хьойсен, Мартин Субименди и Алекс Баена. За Хърватия Лука Модрич остана резерва и се появи на терена в края на срещата.

Испания оглави групата

Успехът остави Испания еднолично на първото място с шест точки след два мача. Хърватия е с три точки, след като в първия кръг победи Чехия с 2:1.

Преди двубоя с Хърватия Де ла Фуенте предупреди, че предстои „нов и труден мач“. Испания обаче стигна убедително до трите точки и продължи серията си от силни резултати след спечеленото с 2:3 гостуване на Англия.

Следващият мач на испанците е срещу Чехия на 3 октомври на стадион „Карлос Тартиере“ в Овиедо. Началният час е 20:45 българско време.

Източници: Ел Паис, АС, Кадена СЕР