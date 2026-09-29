Два мача в Лигата на нациите завършиха без победител

Финландия и Беларус завършиха 0:0 в мач от втория кръг на група 1 в третата дивизия на Лигата на нациите. Двубоят не предложи гол, въпреки че домакините имаха предимство през първото полувреме. Така Финландия пропусна възможността да запише две поредни победи в официални срещи за първи път от ноември 2023 година.

На вратата на Беларус беше Фьодор Лапоухов от ЦСКА. Той се намеси решаващо при директен удар на Кайринен от корнер в 22-рата минута, а след края на мача остана с три спасявания и сред най-високо оценените футболисти на своя тим. Другият играч на българския клуб в състава на Беларус – Макс Ебонг, започна като титуляр и остана на терена до последния сигнал.

Финландия стигна до още една добра възможност през първата част, когато Кескинен стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над вратата. След почивката Беларус беше по-опасният отбор. В 64-тата минута удар на Мелниченко срещна гредата, а малко по-късно попадение на Селява беше отменено заради засада. Беларус беше загубил с 0:2 от Албания в първия кръг.

Перчиун донесе точка на Фарьорските острови

Молдова и Фарьорските острови завършиха 1:1 в друг мач от Лигата на нациите. За островитяните това беше второ равенство от началото на новото издание на турнира. Сценарият от предишния им двубой срещу Словакия се повтори, след като Молдова получи дузпа през първото полувреме. Дмитри Мандриченко извърши нарушението, а Вильормур Давидсен реализира наказателния удар.

Гостите имаха възможност да удвоят преднината си след почивката, но удар на Едмундсон премина на сантиметри от гредата. Малко по-късно резервата Перчиун изравни с изпълнение на пряк свободен удар. За 20-годишния футболист това беше първи гол за националния отбор. Перчиун можеше да се превърне и в герой за Фарьорските острови, но секунди след попадението негов изстрел срещна горната греда. В края Мотпан пропусна шанс да донесе победата на Молдова.

Източници: Спортал