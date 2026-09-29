Исландия победи Люксембург с 3:0 в Лигата на нациите

Исландия победи Люксембург с 3:0 като гост в мач от група C4 на Лигата на нациите. Андри Гудьонсен, Ори Стейн Оускарсон и Виктор Палсон отбелязаха головете за исландския отбор, който събра 4 точки след първите два кръга.

Гудьонсен откри резултата в 13-ата минута, когато даде преднина на Исландия в началото на двубоя. Оускарсон удвои в 39-ата минута и гостите се оттеглиха на почивката с аванс от два гола. Крайното 0:3 беше оформено от капитана Виктор Палсон в 73-ата минута.

Исландия излезе начело в групата

Победата изведе Исландия на първо място в група C4 с 4 точки и голова разлика 3:1. Люксембург остана втори с 3 точки и голова разлика 2:4. Естония е с 2 точки, а България има 1 точка след първите два мача.

Люксембург започна участието си в турнира с победа с 2:1 над България, докато Исландия завърши 1:1 с Естония. Така успехът в Люксембург даде на исландците първа победа в групата и промени подреждането преди следващите срещи.

Домакините имаха 50 процента владение на топката, но отправиха само един точен удар към вратата на Хакон Валдимарсон. Исландия записа четири точни изстрела, а двата отбора изпълниха по два корнера.

Следващите мачове са на 3 октомври

Люксембург ще гостува на Естония на 3 октомври, а в същия ден Исландия ще приеме България. След тези двубои групата ще продължи с мачовете Люксембург - България и Естония - Исландия на 6 октомври.

Източници: Гардиън, УЕФА, RTL Today