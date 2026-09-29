Двама от Марсилия се контузиха с Алжир преди мача с Левски

Олимпик Марсилия получи два кадрови проблема преди домакинството си на Левски в Лига Европа. Алжирските национали Амин Гуири и Химад Абдели са се контузили по време на квалификационните мачове за Купата на африканските нации през 2027 година.

Гуири е получил травма в началото на двубоя със Замбия, спечелен от Алжир с 3:1. Нападателят е бил сменен принудително заради проблем с четириглавия мускул на бедрото. По първоначални данни контузията не е сериозна.

По-притеснителна е ситуацията около Абдели. Халфът е пострадал в мача срещу Бурунди, завършил 2:2, и е напуснал терена в края на първото полувреме с помощта на двама души от щаба на Алжир. Според информацията на „Фокус“ все още няма медицинска оценка за тежестта на травмата. Предстоят прегледи, които трябва да покажат колко време ще отсъства футболистът.

Резултатите от квалификациите потвърждават изиграването на двата мача на Алжир срещу Замбия и Бурунди в рамките на първите два кръга от кампанията за Купата на африканските нации през 2027 година.

Марсилия трябва да приеме Левски на 26 ноември в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. УЕФА е насрочила срещата на „Велодром“ за 18:45 часа централноевропейско време. Дали Гуири и Абдели ще бъдат на разположение, ще стане ясно след медицинските прегледи и възстановяването им в клубния отбор.

Източници: Фокус