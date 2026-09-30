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Край на мечтата за Евро 2027: България U21 отстъпи пред Чехия в директната битка за второто място

Край на мечтата за Евро 2027: България U21 отстъпи пред Чехия в директната битка за второто място

30 Септември, 2026 21:05 720 0

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Лукаш Машек отбеляза единствения гол в мача

Край на мечтата за Евро 2027: България U21 отстъпи пред Чехия в директната битка за второто място - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младежкият национален отбор на България до 21 години официално загуби шансове за класиране на Европейското първенство в Сърбия и Албания през 2027 година. „Лъвовете“ отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Чехия U21 в решаващия двубой за второто място в Група „B“, проведен в Храдец Кралове под ръководството на полския рефер Дамян Кос.

Чехите започнаха по-агресивно и в 35-ата минута Томаш Йелинек отправи опасен изстрел, при който Росен Божинов изби с глава броени сантиметри пред голлинията.

В 39-ата минута, след грешка в нашата отбрана, капитанът на домакините Матей Шин напредна и нанесе силен удар с левия крак, но вратарят Пламен Андреев се намеси подобаващо.

Българските национали срещнаха затруднения в офанзивен план и отправиха само един неточен удар през първата част.

Натискът на домакините даде резултат в началото на второто полувреме. След като в 53-ата минута Вит Шкъртон пропусна от добра позиция, само две минути по-късно Чехия откри резултата. Павел Качор изведе с прецизен пас зад българската отбрана Лукаш Машек, който с точен изстрел с левия крак прати топката в мрежата на Андреев за 1:0.

В 83-ата минута България бе на косъм от изравняването – след центриране и лошо изчистена топка Никола Илиев стреля атрактивно от въздуха, но кълбото премина извън рамката.

В 89-ата минута Тодор Павлов спря с фаул излизащия сам срещу вратаря Павел Качор и получи директен червен картон. При същата ситуация обаче Качор получи контузия и напусна терена, а тъй като домакините вече бяха извършили всичките си смени, двата състава доиграха мача с по 10 души.

След този успех Чехия U21 затвърди второто си място в Група „B“ с актив от 18 точки. България U21 остава на третата позиция с 14 пункта (4 по-малко), което окончателно сложи край на надеждите ни за участие на финалите през 2027 г.


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