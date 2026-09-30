Израел и ОАЕ засилват сътрудничеството срещу екстремистки заплахи

Израел и Обединените арабски емирства ще засилят сътрудничеството си в отговор на заплахи от „екстремистки елементи“, съобщи израелският външен министър Гидеон Саар след телефонен разговор с колегата си от ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, предава БТА.

По думите на Саар двамата са изразили „взаимна решимост“ да задълбочат двустранните отношения на всички нива и да работят съвместно срещу действия, които според тях застрашават сигурността и стабилността в региона.

Разговорът се проведе часове след инцидента с полет FZ1073 на Flydubai от Дубай за Тел Авив. Самолетът подаде сигнал за извънредна ситуация и беше отклонен към Саудитска Арабия, където кацна безопасно в Табук. Flydubai потвърди, че на борда е възникнал физически сблъсък в пилотската кабина, но не посочи мотив за случилото се.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единият пилот е нападнал другия с нож и вероятно е направил опит да поеме контрола над самолета. Според израелските власти пътници и членове на екипажа са се намесили, след което самолетът е кацнал в Саудитска Арабия. Причините и мотивите за инцидента остават предмет на разследване.

Саар е информирал емирския си колега и за връщането на израелските пътници, като от ОАЕ са потвърдили, че са доволни от безопасното им завръщане.