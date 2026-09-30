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Какво предвиждат новите правила срещу делата-шамари

Какво предвиждат новите правила срещу делата-шамари

30 Септември, 2026 22:51 493 3

  • дела-шамари-
  • журналисти-
  • съд

Защитата ще се прилага и по висящите производства

Какво предвиждат новите правила срещу делата-шамари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът окончателно гласува на второ четене правила за защита срещу делата-шамари, известни и като SLAPP дела. Новото е, че защитата ще се прилага не само занапред, но и по заварените дела, след влизането на закона в сила. Правилата се въвеждат с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и ще се прилагат по граждански и търговски дела. Проектът бе изготвен в Министерството на правосъдието с участието на съдии, адвокати, преподаватели, правозащитници и внесен от Министерския съвет.
С промените в ГПК напълно се въвеждат изискванията на европейската директива за защита на лицата, ангажирани в публично участие, като законопроектът надхвърля нейните изисквания и предвижда новите правила да важат не само за трансграничните производства, но и за националните дела.
Какво предвиждат правилата накратко:
✔️ В ГПК се създава нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. Под публично участие се имат предвид изявление или дейност при упражняване на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информацията, на свобода на науката и изкуствата или свободата на събранията и сдруженията.
✔️ Производството може да се прекратява от съда на ранен етап и в кратки срокове чрез решение по същество, когато се установи очевидната несъстоятелност на предявения иск поради публичното участие на ответника.
✔️ Съдът ще преценява дали е заведено дело-шамар по посочени различни критерии, сред които: неравнопоставеност на силите между страните; необоснованост, непропорционалност, прекомерност на иска; сплашване, тормоз, заплахи от страна на ищеца и др.
✔️ Когато съдът установи, че делото е водено поради публичното участие на ответника, изрично го посочва. Влязлото в сила решение по дело-шамар се публикува на интернет страницата на съда, който го е постановил.
✔️ Не се допуска обезпечение на иск, ако не е подплатен с убедителни писмени доказателства.
✔️ По искане на ответника съдът може да постанови обезпечение на неговите очаквани съдебни разноски, ако са обосновани.
✔️ В образуваните до влизането в сила на този закон производства, по които е проведено първото заседание по делото, ответникът може да направи искане за прилагане на новите правила до приключване на съдебното дирене.
✔️ Ответниците по дела-шамари могат да бъдат защитавани от адвокати pro bono.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те ми да да ама не

    0 0 Отговор
    Големите корпорации много обичат да мачкат дребните си клиенти с дела шамари, когато дребните търсят правата си!

    22:58 30.09.2026

  • 2 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Те са транспонирали директива срещу граждански искове, но у нас делата-шамари винаги имат наказателноправен характер. При гражданските дела, съдът се съобразява с имущественото състояние на ответника.

    23:10 30.09.2026

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор
    Това го разбрах колко е гадно от стратегията на меч да смачка Киро брейка ( който плюе по мафията)вместо истинската мафия

    23:13 30.09.2026

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