Какво предвиждат новите правила срещу делата-шамари

Парламентът окончателно гласува на второ четене правила за защита срещу делата-шамари, известни и като SLAPP дела. Новото е, че защитата ще се прилага не само занапред, но и по заварените дела, след влизането на закона в сила. Правилата се въвеждат с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и ще се прилагат по граждански и търговски дела. Проектът бе изготвен в Министерството на правосъдието с участието на съдии, адвокати, преподаватели, правозащитници и внесен от Министерския съвет.

С промените в ГПК напълно се въвеждат изискванията на европейската директива за защита на лицата, ангажирани в публично участие, като законопроектът надхвърля нейните изисквания и предвижда новите правила да важат не само за трансграничните производства, но и за националните дела.

Какво предвиждат правилата накратко:

✔️ В ГПК се създава нова глава „Производство поради публичното участие на ответника“. Под публично участие се имат предвид изявление или дейност при упражняване на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информацията, на свобода на науката и изкуствата или свободата на събранията и сдруженията.

✔️ Производството може да се прекратява от съда на ранен етап и в кратки срокове чрез решение по същество, когато се установи очевидната несъстоятелност на предявения иск поради публичното участие на ответника.

✔️ Съдът ще преценява дали е заведено дело-шамар по посочени различни критерии, сред които: неравнопоставеност на силите между страните; необоснованост, непропорционалност, прекомерност на иска; сплашване, тормоз, заплахи от страна на ищеца и др.

✔️ Когато съдът установи, че делото е водено поради публичното участие на ответника, изрично го посочва. Влязлото в сила решение по дело-шамар се публикува на интернет страницата на съда, който го е постановил.

✔️ Не се допуска обезпечение на иск, ако не е подплатен с убедителни писмени доказателства.

✔️ По искане на ответника съдът може да постанови обезпечение на неговите очаквани съдебни разноски, ако са обосновани.

✔️ В образуваните до влизането в сила на този закон производства, по които е проведено първото заседание по делото, ответникът може да направи искане за прилагане на новите правила до приключване на съдебното дирене.

✔️ Ответниците по дела-шамари могат да бъдат защитавани от адвокати pro bono.

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