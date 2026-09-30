Официално пред подпис: Крис Смолинг акостира в Порто със свободен трансфер

Опитният английски централен защитник Крис Смолинг е пред прага на нов предизвикателен етап в богатата си кариера. 36-годишният бранител е напът официално да стане част от португалския гигант Порто като свободен агент, след като договорът му със саудитския Ал Файха изтече през миналия сезон.

Според водещите спортни издания в Португалия, бившият национал на Англия (с 31 мача за „Трите лъва“) вече е пристигнал на португалска земя. Очаква се в следващите часове Смолинг да премине през задължителните детайлни медицински и фитнес тестове, след което официално да сложи парафа си под договора.

Детайли по контракта

Параметрите на споразумението предвиждат първоначален договор до края на настоящия сезон, с заложена клауза за възможно удължаване с допълнителна една година при определени изиграни мачове и постигнати резултати. Очаква се документацията да бъде финализирана и официално обявена от клуба още днес.

Богат опит и звездна компания в отбраната

Крис Смолинг разполага с авторитетно визитно картичка на Стария континент. Той бе основна фигура в защитата на Манчестър Юнайтед в периода между 2010 и 2019 година, натрупвайки редица трофеи на „Олд Трафорд“. Последва изключително успешен 5-годишен престой в италианската Рома (2019–2024), преди да се отправи към арабското първенство с екипа на Ал Файха.

С идването си на стадион „Драгао“ бившият защитник на „червените дяволи“ ще донесе допълнителна рутина и класа. Неговото привличане е насочено към увеличаване на конкуренцията в дефанзивния вал на Порто, където ще си оспорва място с имена като Ян Беднарек и Якуб Кивиор, както и с бразилската легенда Тиаго Силва, който подсили тима през изминалия сезон.