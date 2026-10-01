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Нов договор и брутални подигравки: Ryanair заби хаплива стрела по Ланс Строл и Aston Martin

Нов договор и брутални подигравки: Ryanair заби хаплива стрела по Ланс Строл и Aston Martin

1 Октомври, 2026 06:42 457 0

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Канадският пилот изрази задоволството си от продължението на съвместната работа с отбора

Нов договор и брутални подигравки: Ryanair заби хаплива стрела по Ланс Строл и Aston Martin - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Канадският пилот Ланс Строл стана поредната популярна спортна фигура, попаднала на прицела на популярния с хапливия си хумор акаунт на авиокомпанията Ryanair. Повод за онлайн атаката стана официалното потвърждение, че 27-годишният състезател е удължил дългосрочния си договор с тима на Aston Martin, където ще продължи да кара рамо до рамо с Фернандо Алонсо поне до края на сезон 2027.

Строл: „Отдадеността ми е по-силна от всякога“

В официалното съобщение на отбора канадският пилот изрази задоволството си от продължението на съвместната работа:

„Изключително съм щастлив да продължа дългосрочното си пътуване с Aston Martin Aramco. Част съм от този проект от самото начало и вярвам, че разполагаме с ресурсите и хората, за да се превърнем в отбор победител. В Силвърстоун се полага огромен труд и се бележи реален напредък. Решимостта, която виждам във всеки отдел, е страхотна мотивация за мен. Знам, че вървим в правилната посока, а моята отдаденост е по-силна от всякога, за да постигнем целите си.“

Ударът от Ryanair и вълната от негативизъм

Новината обаче веднага бе посрещната с лавина от хумор и критики. Администраторите на профила на Ryanair в социалната мрежа X, известни с постоянните си шеги с футболните тимове от Висшата лига, бързо публикуваха колаж със следния текст:

„Ланс Строл 🤝 пътниците на Ryanair. И двамата си плащат за местата.“

Публикацията събра стотици хиляди прегледи за часове, препращайки към факта, че бащата на пилота – милиардерът Лорънс Строл, е собственик на отбора.

Официалните канали на Формула 1 също бяха залети от хапливи коментари на фенове. Все пак спортната статистика е на страната на Строл – с над 200 старта в Гран при зад гърба си той трудно може да бъде определен единствено като „рента-драйвър“, а колебливите му резултати през настоящия шампионат в голяма степен се дължат и на честите технически проблеми в болида на Aston Martin.


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