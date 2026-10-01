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Убедителен старт за Спартак (Плевен) в Европа: Плевенчани разгромиха Фюлинген Лайънс в Норвегия

Убедителен старт за Спартак (Плевен) в Европа: Плевенчани разгромиха Фюлинген Лайънс в Норвегия

1 Октомври, 2026 07:55 477 0

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Българският тим доминира през по-голямата част от мача

Убедителен старт за Спартак (Плевен) в Европа: Плевенчани разгромиха Фюлинген Лайънс в Норвегия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак (Плевен) започна по отличен начин участието си в новия сезон на Европейската северна баскетболна лига (ENBL). При гостуването си в Берген българският тим надделя категорично над норвежкия Фюлинген Лайънс със 79:54 (18:13, 27:16, 23:13, 11:12).

Плевенчани доминираха през по-голямата част от мача, показвайки далеч по-ефективна игра. Гостите отбелязаха впечатляващите 55% при стрелбата за две точки срещу едва 16% за домакините, като същевременно направиха двойно повече асистенции (22 срещу 11) и допуснаха почти два пъти по-малко грешки (8 срещу 15).

В основата на успеха бе Джейлан МакКлауд, който стана най-резултатен за победителите с 20 точки, 4 борби и 2 асистенции. Тре Уилямс допринесе за изразителния триумф с 16 точки и 3 борби, а Александър Матушев завърши с 12 точки, 6 борби и 2 асистенции. За норвежкия състав най-силно се представи Кейлъб Джеймс Леду, който приключи с 17 пункта, 4 борби и 3 асистенции.

Първото домакинство на Спартак (Плевен) в европейския турнир ще бъде на 6 октомври срещу кипърския АЕЛ Лимасол. Малко след това, на 11 октомври, плевенчани откриват и кампанията си в Националната баскетболна лига у дома срещу вицешампиона Локомотив (Пловдив).


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