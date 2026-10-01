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Балкан отстъпи пред Улм на старта в Еврокъп въпреки силния мач на Джаванте Маккой

Балкан отстъпи пред Улм на старта в Еврокъп въпреки силния мач на Джаванте Маккой

1 Октомври, 2026 07:31 546 0

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За победителите Айби Уотсън бе най-полезен с 19 точки

Балкан отстъпи пред Улм на старта в Еврокъп въпреки силния мач на Джаванте Маккой - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шампионът на България по баскетбол Балкан (Ботевград) започна с поражение новия си сезон в Еврокъп. На гостуването си в Германия ботевградчани загубиха от местния Улм с 84:98 (17:31, 22:23, 20:21, 23:25).

Домакините поеха инициативата още от самото начало. Тройки на Айби Уотсън и Девин Шмидт осигуриха ранен аванс за Улм, който до края на първата четвърт се увеличи до 31:17. Мощната игра на немския тим продължи и през следващите минути, като в средата на втория период преднината им достигна 16 точки (44:28) след точен изстрел от далечна дистанция на Армел Траоре.

През третата част Улм поведе с най-голямата си разлика в мача – 18 точки (75:57). В този момент Балкан демонстрира характер и проведе силна серия благодарение на успешни атаки на Джаванте Маккой, Дарнъл Едж и Юра Меликян. Въпреки че свалиха част от пасива си, гостите така и не успяха да стигнат до пълен обрат. В крайна сметка Армел Траоре оформи крайното 98:84 за германския състав.

Ключов за успеха на Улм бе отличният процент при стрелбата за три точки (46.4%), докато при овладените борби под коша двата тима завършиха напълно изравнени – по 33.

За победителите Айби Уотсън бе най-полезен с 19 точки. За Балкан над всички бе Джаванте Маккой, който изигра страхотен мач и реализира 32 точки, а съотборникът му Дарнъл Едж се отчете с 18 пункта.


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