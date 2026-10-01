Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови сблъсъци в Лигата на нациите днес: Германия търси първа победа при Клоп, Португалия гостува на Дания без Роналдо

Нови сблъсъци в Лигата на нациите днес: Германия търси първа победа при Клоп, Португалия гостува на Дания без Роналдо

1 Октомври, 2026 08:39 474 0

  • лига на нациите-
  • футбол-
  • германия-
  • сърбия-
  • юрген клоп-
  • португалия-
  • кристиано роналдо-
  • дания-
  • ерлинг халанд-
  • нидерландия-
  • гърция

Програма за мачовете

Нови сблъсъци в Лигата на нациите днес: Германия търси първа победа при Клоп, Португалия гостува на Дания без Роналдо - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес, 1 октомври, започва третият кръг от груповата фаза на турнира Лига на нациите, като програмата предлага поредица от интригуващи двубои.

Централното събитие на вечерта противопоставя Германия и Сърбия в сблъсък от Лига А, Група 2. Мачът на „Алианц Арена“ в Мюнхен е с начален час 21:45 ч. Бундестимът имаше тежък старт начело с Юрген Клоп – след равенството 1:1 срещу Нидерландия в Амстердам последва неочаквано поражение с 0:1 от Гърция в Аугсбург. В същото време Сърбия пристига след две последователни домакински загуби от Гърция и Нидерландия, което прави двубоя ключов и за двата състава. В другия мач от тази група Гърция приема Нидерландия.

Не по-малко драматичен се очертава и сблъсъкът в Лига А, Група 4 между Дания и Португалия. „Червеният динамит“ влиза в мача с актив от една загуба (2:3 от Норвегия) и един успех над Уелс. Гостите, водени от Жорже Жезуш, стартираха перфектно с две победи, но пристигат без Кристиано Роналдо. Суперзвездата напусна лагера след конфликт със селекционера, оставен на резервната скамейка в предишната среща. В същата група от 21:45 ч. Уелс приема Норвегия, предвождана от Ерлинг Халанд.

Програма за мачовете от Лигата на нациите (четвъртък):

  • 19:00 Азербайджан – Лихтенщайн (DIEMA SPORT 2)

  • 21:45 Германия – Сърбия (DIEMA SPORT 3)

  • 21:45 Гърция – Нидерландия (DIEMA SPORT)

  • 21:45 Дания – Португалия (DIEMA SPORT 2)

  • 21:45 Уелс – Норвегия (NOVA SPORT)

  • 21:45 Ирландия – Австрия

  • 21:45 Израел – Косово

  • 21:45 Малта – Гибралтар


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове