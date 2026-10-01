Нови сблъсъци в Лигата на нациите днес: Германия търси първа победа при Клоп, Португалия гостува на Дания без Роналдо

Днес, 1 октомври, започва третият кръг от груповата фаза на турнира Лига на нациите, като програмата предлага поредица от интригуващи двубои.

Централното събитие на вечерта противопоставя Германия и Сърбия в сблъсък от Лига А, Група 2. Мачът на „Алианц Арена“ в Мюнхен е с начален час 21:45 ч. Бундестимът имаше тежък старт начело с Юрген Клоп – след равенството 1:1 срещу Нидерландия в Амстердам последва неочаквано поражение с 0:1 от Гърция в Аугсбург. В същото време Сърбия пристига след две последователни домакински загуби от Гърция и Нидерландия, което прави двубоя ключов и за двата състава. В другия мач от тази група Гърция приема Нидерландия.

Не по-малко драматичен се очертава и сблъсъкът в Лига А, Група 4 между Дания и Португалия. „Червеният динамит“ влиза в мача с актив от една загуба (2:3 от Норвегия) и един успех над Уелс. Гостите, водени от Жорже Жезуш, стартираха перфектно с две победи, но пристигат без Кристиано Роналдо. Суперзвездата напусна лагера след конфликт със селекционера, оставен на резервната скамейка в предишната среща. В същата група от 21:45 ч. Уелс приема Норвегия, предвождана от Ерлинг Халанд.

Програма за мачовете от Лигата на нациите (четвъртък):

19:00 Азербайджан – Лихтенщайн (DIEMA SPORT 2)

21:45 Германия – Сърбия (DIEMA SPORT 3)

21:45 Гърция – Нидерландия (DIEMA SPORT)

21:45 Дания – Португалия (DIEMA SPORT 2)

21:45 Уелс – Норвегия (NOVA SPORT)

21:45 Ирландия – Австрия

21:45 Израел – Косово

21:45 Малта – Гибралтар