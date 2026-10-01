Екстремни жеги в Малайзия: ФИА активира протокола за охлаждане на пилотите на „Сепанг“

Международната автомобилна федерация (ФИА) задейства официалната си процедура за справяне с екстремно високи температури преди началото на състезателния уикенд на пистата „Сепанг“ в Малайзия. Решението бе взето от състезателния директор Руи Маркеш, след като синоптичните прогнози отчетоха температури от 31°C и повече за предстоящите сесии.

Задължително оборудване и технологии

Протоколът изисква от всички отбори във Формула 1 да монтират в болидите си специализираните системи за охлаждане на състезателите. Тази технология бе въведена като пряка мярка след тежките климатични условия по време на Гран при на Катар през 2023 година, когато пилотите претърпяха сериозно физическо изтощение. Охладителният механизъм функционира чрез непрекъснато циркулиране на охладена течност в специално оборудване около тялото на пилота.

Опцията за отказ и гаранция за равнопоставеност

Спортният правилник предоставя възможност на състезателите сами да изберат дали да използват охлаждащата функция по време на надпреварата. В случай че даден пилот предпочете да кара без активната система, основните компоненти – включително помпата и охладителният модул – остават задължително монтирани в болида.

За да се премахне всякаква възможност за предимство в олекотяването на автомобила, към болида се добавя допълнителен баласт от половин килограм. Тази тежест компенсира липсата на маркучите и самата охлаждаща течност, гарантирайки стриктно спазване на минималното тегло и пълна равнопоставеност между всички участници.