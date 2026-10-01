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Рокади в щаба на Даниил Медведев

Рокади в щаба на Даниил Медведев

1 Октомври, 2026 06:59 524 1

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Тенисистът се раздели с Гьоцке след трофея в Ханчжоу

Рокади в щаба на Даниил Медведев - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шестият в световната ранглиста Даниил Медведев обяви официално раздялата си с нидерландския специалист Рохан Гьоцке, който вече не е част от неговия щаб. Новината бе съобщена лично от бившия номер 1 в света в интервю за YouTube канала „Больше!“.

„Исках да продължим заедно, но не се получи“, сподели Медведев. След тази промяна единствен тенис наставник в екипа му остава Андрей Голубьов.

Преструктурирането на треньорския щаб на руснака започна още през 2025 година, когато той прекрати партньорството си с Жил Сервара след поражение на старта на US Open. Впоследствие към него се присъединиха Томас Йохансон и Рохан Гьоцке, а малко по-късно в отбора влезе и Голубьов. Медведев изрази специална благодарност към Гьоцке и Йохансон за обогатяването на играта му и свежия поглед върху психологическата подготовка и детайлите при изпълнението на ударите.

Треньорските промени идват непосредствено след блестящото представяне на Медведев на турнира в Ханчжоу, където той завоюва трофея. Във финалния сблъсък той пласира 23 аса и надделя над сънародника си Андрей Рубльов със 7:5, 6:4.

Това бе 24-та титла в кариерата на Медведев и общо 22-ра на твърда настилка – постижение, с което той изравни легендарния американец Джон Макенроу.

Трофеят в Ханчжоу бе трети за Медведев през сезона след триумфите му в Бризбън и Дубай. Веднага след финала руснакът отпътува за надпреварата от сериите ATP 500 в Пекин. В първия си мач в китайската столица той ще премери сили с испанския ветеран и квалификант Пабло Кареньо Буста.


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