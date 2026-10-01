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Байерн Мюнхен дава 25 милиона евро заплата на Майкъл Олисе, но преговорите за нов договор зациклиха

Байерн Мюнхен дава 25 милиона евро заплата на Майкъл Олисе, но преговорите за нов договор зациклиха

1 Октомври, 2026 09:04 626 0

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24-годишният футболист и неговият агент Глен Туенебоа не бързат да дадат окончателно съгласие

Байерн Мюнхен дава 25 милиона евро заплата на Майкъл Олисе, но преговорите за нов договор зациклиха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е изправен пред сериозни предизвикателства в опитите си да поднови договора на крилото Майкъл Олисе, съобщава германското издание „Билд“. За да задържат френския национал на „Алианц Арена“, баварците са готови да го наредят сред най-скъпоплатените си играчи с годишна заплата от 25 милиона евро. С подобни възнаграждения в тима са единствено Хари Кейн и Джамал Мусиала, чийто нов контракт се очаква да бъде обявен веднага след паузата за националните отбори.

Въпреки щедрото предложение, 24-годишният футболист и неговият агент Глен Туенебоа не бързат да дадат окончателно съгласие. Основната точка на разминаване между двете страни е желанието на представителя на футболиста да бъде включена фиксирана откупна клауза. От ръководството на Байерн, където Олисе в момента прибира по 14 милиона евро на сезон, са категорични, че в действащото споразумение няма такава опция.

От мюнхенския клуб биха се съгласили на подобна клауза единствено ако нейната стойност надхвърля 200 милиона евро. Забавянето в преговорите вече следи с голям интерес от европейските гиганти Реал Мадрид и Ливърпул, които са в готовност да се възползват от евентуален застой в разговорите.


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