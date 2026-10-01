Байерн Мюнхен дава 25 милиона евро заплата на Майкъл Олисе, но преговорите за нов договор зациклиха

Байерн Мюнхен е изправен пред сериозни предизвикателства в опитите си да поднови договора на крилото Майкъл Олисе, съобщава германското издание „Билд“. За да задържат френския национал на „Алианц Арена“, баварците са готови да го наредят сред най-скъпоплатените си играчи с годишна заплата от 25 милиона евро. С подобни възнаграждения в тима са единствено Хари Кейн и Джамал Мусиала, чийто нов контракт се очаква да бъде обявен веднага след паузата за националните отбори.

Въпреки щедрото предложение, 24-годишният футболист и неговият агент Глен Туенебоа не бързат да дадат окончателно съгласие. Основната точка на разминаване между двете страни е желанието на представителя на футболиста да бъде включена фиксирана откупна клауза. От ръководството на Байерн, където Олисе в момента прибира по 14 милиона евро на сезон, са категорични, че в действащото споразумение няма такава опция.

От мюнхенския клуб биха се съгласили на подобна клауза единствено ако нейната стойност надхвърля 200 милиона евро. Забавянето в преговорите вече следи с голям интерес от европейските гиганти Реал Мадрид и Ливърпул, които са в готовност да се възползват от евентуален застой в разговорите.