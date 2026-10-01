Португалската футболна федерация излезе със съобщение за Роналдо

Капитанът на португалския национален отбор по футбол Кристиано Роналдо изненадващо напусна лагера на тима в Копенхаген непосредствено преди предстоящите двубои от Лигата на нациите на УЕФА срещу Дания и Норвегия. Новината бе официално потвърдена от Португалската футболна федерация (FPF).

От централата съобщиха, че тренировъчният процес продължава по план с останалите 24 избраници на селекционера Жорже Жезуш. От FPF спестиха конкретните мотиви за неочакваното заминаване на нападателя, но увериха, че съставът остава напълно концентриран върху постигането на спортните си цели.

„Португалската футболна федерация информира, че португалският национал Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор, който се провежда в Копенхаген. Подготовката за срещите срещу Дания и Норвегия ще продължи по планирания ред с останалите 24 повикани футболисти. Целият състав запазва пълен фокус върху предстоящите ангажименти на националния отбор и постигането на поставените цели“, се посочва в официалното изявление.

Решението на Роналдо бе оповестено непосредствено след брифинга на старши треньора Жорже Жезуш и последващ разговор между футболната звезда и президента на федерацията Педро Проенса.

Самият Роналдо също не разкри веднага конкретните причини за ситуацията, но увери, че възнамерява да ги разкрие публично на по-късен етап. Звездата пожела успех на своите съотборници за предстоящите срещи, като в съобщението му нямаше индикации за окончателно оттегляне от националната фланелка.

След гостуването си на Дания португалският тим се завръща в страната за домакинството на Норвегия на стадион „Естадио до Драгао“ в Порто. Към момента и двете страни запазват мълчание относно точните подбуди зад решението на капитана.