Новини
Спорт »
Световен футбол »
Португалската футболна федерация излезе със съобщение за Роналдо

Португалската футболна федерация излезе със съобщение за Роналдо

1 Октомври, 2026 10:37 1 208 3

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • лига на нациите-
  • футбол-
  • жорже жезуш-
  • дания-
  • норвегия-
  • fpf-
  • скандал

Звездата напусна лагера на тима в Копенхаген

Португалската футболна федерация излезе със съобщение за Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Капитанът на португалския национален отбор по футбол Кристиано Роналдо изненадващо напусна лагера на тима в Копенхаген непосредствено преди предстоящите двубои от Лигата на нациите на УЕФА срещу Дания и Норвегия. Новината бе официално потвърдена от Португалската футболна федерация (FPF).

От централата съобщиха, че тренировъчният процес продължава по план с останалите 24 избраници на селекционера Жорже Жезуш. От FPF спестиха конкретните мотиви за неочакваното заминаване на нападателя, но увериха, че съставът остава напълно концентриран върху постигането на спортните си цели.

„Португалската футболна федерация информира, че португалският национал Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор, който се провежда в Копенхаген. Подготовката за срещите срещу Дания и Норвегия ще продължи по планирания ред с останалите 24 повикани футболисти. Целият състав запазва пълен фокус върху предстоящите ангажименти на националния отбор и постигането на поставените цели“, се посочва в официалното изявление.

Решението на Роналдо бе оповестено непосредствено след брифинга на старши треньора Жорже Жезуш и последващ разговор между футболната звезда и президента на федерацията Педро Проенса.

Самият Роналдо също не разкри веднага конкретните причини за ситуацията, но увери, че възнамерява да ги разкрие публично на по-късен етап. Звездата пожела успех на своите съотборници за предстоящите срещи, като в съобщението му нямаше индикации за окончателно оттегляне от националната фланелка.

След гостуването си на Дания португалският тим се завръща в страната за домакинството на Норвегия на стадион „Естадио до Драгао“ в Порто. Към момента и двете страни запазват мълчание относно точните подбуди зад решението на капитана.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 1 Отговор
    Не иска да си играят с него!

    10:44 01.10.2026

  • 2 Петкан

    7 1 Отговор
    Роналдо е голям играч, но в последните мачове на Португалия изглеждаше тромав и бавен — дори при видима добра физическа форма. За съжаление не достигна нужното ниво, а отборът страдаше, опитвайки се да се съобрази с него. Иначе му пожелавам успех и здраве занапред; той ще остане една от най-големите звезди — такива като него рядко се срещат напоследък, особено след като и Меси се оттегли.

    10:57 01.10.2026

  • 3 Мароканеца

    1 0 Отговор
    При мене беше Роналдо, показвах му хватки от кик бокса.

    11:28 01.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове